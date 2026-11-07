Crisacovia: Sparatoria nella piazza mercato, giovane arrestato

Un giovane polacco ha aperto il fuoco nella piazza principale di Cracovia con armi militari. Due agenti feriti e l'attaccante arrestato dopo un conflitto a fuoco.

Una giovane di nazionalità polacca ha aperto il fuoco con armi militari contro la folla nella piazza del mercato principale di Cracovia. L'evento si è verificato poco dopo le ore 15:00 quando l'assalitore, al volante della sua auto, è entrato nella zona pedonale e ha iniziato a sparare. Le forze dell'ordine hanno prontamente reagito per neutralizzare la minaccia e ripristinare la sicurezza nella città storica.

Dettagli dell'Attacco e Intervento di Polizia

L'attaccante è stato finalmente fermato dai colpi sparati dalla polizia vicino all'incrocio tra le vie Stradomska e Dietla. Dopo essere stato colpito, è stato immediatamente trasportato in un ospedale di Cracovia. Attualmente, il giovane è sottoposto a manovre di rianimazione in condizioni critiche. Le autorità hanno confermato che l'autore del reato era in possesso di un porto d'armi regolare al momento dell'arresto.

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Vittime e Feriti Tra gli Agenti

Nello scontro a fuoco con le forze dell'ordine, due agenti di polizia hanno riportatole ferite. Un aggiornamento diffuso dal ministero dell'Interno polacco ha chiarito che la condizione di uno dei due agenti è grave. Gli agenti coinvolti nell'arresto hanno rischiato la propria vita per fermare l'aggressore e proteggere i civili presenti nella piazza. L'operazione è stata definita decisiva dal portavoce della polizia.

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Posizioni Ufficiali e Motivazioni

Katarzyna Cislo, portavoce della polizia di Cracovia, ha fornito ulteriori dettagli sulle armi utilizzate durante l'incidente. Ha specificato che il giovane ha impiegato armi militari nel corso della sparatoria. Nonostante l'intervento rapido delle forze dell'ordine, i motivi esatti che hanno spinto l'attaccante a commettere questo atto violento restano ancora sconosciuti. Le indagini preliminari sono in corso per chiarire il contesto dell'attacco.

Conseguenze e Prossimi Passi

Secondo le informazioni diffuse dal quotidiano radiofonico Rmf Fm, la polizia ritiene che l'attacco sia stato commesso da una persona che ha agito da sola. Non vi sono al momento segnalazioni di complici o di un'organizzazione terroristica dietro il gesto. La situazione nella piazza è stata controllata e la zona è stata isolata per permettere alle indagini di procedere. I dettagli medici precisi sull'attaccante e sugli agenti feriti saranno resi noti non appena le condizioni lo consentiranno.