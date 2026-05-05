Crisi a Torre Annunziata e Innovazione per il Benessere in Lombardia

L'ex sindaco di Torre Annunziata risponde alle accuse, mentre in Lombardia parte un progetto innovativo per promuovere l'attività fisica e la salute.

Le dichiarazioni che colpiscono in modo generalizzato una comunità intera non aiutano la legalità né rafforzano le istituzioni, secondo Cucurullo , ma finiscono per restituire un’immagine mortificante di una città che sta invece cercando, con fatica e serietà, di cambiare.

Sono parole gravi e profondamente ingiuste, secondo l’ormai ex primo cittadino. Cuccurullo era stato eletto dopo due anni di commissariamento e aveva guidato una coalizione composta da dem, varie liste civiche progressiste, Area Socialista, Popolari per la Pace, + Europa e Azione.

Cuccurullo si definisce un uomo libero e autonomo, un professionista che ha costruito la propria carriera fuori da Torre Annunziata e che non ha mai vissuto di politica, sottolineando che il suo impegno è stato esclusivamente quello di dare una mano alla sua città, mettendo a disposizione le proprie competenze. Ribadisce che le accuse mosse contro di lui vanno accertate nelle sedi competenti, in un contesto segnato da parole che rischiano di compromettere il rapporto tra Istituzioni e di indebolire la fiducia dei cittadini.

Non è accettabile la delegittimazione dell’Amministrazione agli occhi dei cittadini e non accetta che il ruolo che rappresenta venga messo in discussione in questo modo, né che la città venga esposta a una percezione negativa. Parallelamente, si segnala che, secondo fonti della Cnn, Israele si sta coordinando con la Casa Bianca per possibili nuovi bombardamenti contro l'Iran.

In Italia, un nuovo progetto innovativo chiamato ActivE³ – Everyone, Everywhere, Everyday è nato nel territorio lecchese, ponendo l’attività fisica al centro della salute e del benessere delle persone, dall’infanzia alla terza età. L’iniziativa, sostenuta da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia con un investimento complessivo di 3,5 milioni di euro, è coordinata da UniverLecco e realizzata in collaborazione con una vasta rete di partner scientifici e sanitari di rilievo, tra cui il Politecnico di Milano – Polo di Lecco, il Cnr, l’Irccs Eugenio Medea, l’Asst di Lecco, centri di riabilitazione e istituzioni sociosanitarie locali.

Questo approccio collaborativo permette di raccogliere una quantità significativa di dati per la ricerca, monitorando costantemente le attività di bambini, adulti e anziani. Il progetto ActivE³ si articola in tre direttrici principali, mirate a soddisfare le esigenze specifiche delle diverse fasce d’età. Nella scuola primaria, vengono introdotti strumenti digitali e tecnologie innovative per incentivare la partecipazione motoria di tutti i bambini, anche quelli con fragilità fisiche o cognitive.

Attraverso esperienze ludiche, ambienti immersivi e percorsi formativi per gli insegnanti, l’attività motoria diventa parte integrante del processo educativo, migliorando attenzione, relazioni e coinvolgimento. Vengono utilizzate meccaniche tipiche dei videogiochi e soluzioni tecnologiche per stimolare i bambini a muoversi e giocare insieme, rendendo l’attività fisica divertente e accessibile.

Per adulti e anziani, è previsto un coaching individuale attraverso l’App Active e l’utilizzo di smartwatch, con uno studio clinico randomizzato che ha coinvolto oltre 200 volontari tra i 60 e gli 80 anni, volto a monitorare l’attività fisica quotidiana e promuovere stili di vita più sani. Infine, l’area della sport-terapia è dedicata alle persone più fragili, come anziani, persone con disabilità e soggetti post-ictus, integrando l’attività fisica nei percorsi di cura e riabilitazione, impiegando tecnologie avanzate come la Social Bike con realtà virtuale e il Trike ibrido.

Un elemento distintivo del progetto è l’attenzione ai luoghi, con la creazione di spazi fisici ripensati per favorire attività motoria, socialità e inclusione, come l’Active Park di Bosisio Parini, un parco giochi inclusivo dotato di installazioni sensorizzate e un totem interattivo





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