Crisi affitti studenti universitari: rincari e boom iscrizioni telematiche

Analisi dei rincari degli affitti nelle città universitarie italiane e dell'impatto sulle famiglie. Il fenomeno spinge verso un aumento del 83,2% delle immatricolazioni nei corsi online.

La protesta universitaria contro il caro-affitti è tornata prepotentemente sulla scena nazionale nel 2018, con slogan semplici ma dolorosi come "Vorrei un futuro qui". A distanza di tre anni, queste istanze si sono trasformate in un'urgenza vitale per l'Italia del carovita, erodendo il diritto allo studio dei giovani italiani. La mobilitazione non nasce solo dalle piazze, ma dal vissuto quotidiano di migliaia di famiglie costrette a sacrifici estremi per garantire un'istruzione superiore ai propri figli.

Dati Immobiliare.it sui rincari nazionali

Per comprendere la gravità della situazione, è necessario analizzare i prezzi degli affitti nelle principali città universitarie italiane, secondo le quotazioni elaborate da Immobiliare.it. Gli aumenti al metro quadro sono sensibili e superano quasi sempre la media nazionale, segnando una vera esplosione dei costi in molte aree del paese. Questo fenomeno uniforme, che colpisce sia il Nord che il Sud, sta costringendo gli studenti a fare calcoli sempre più complessi per permettersi un alloggio.

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Il caso di Padova, vero polo universitario del Nord-est, illustra chiaramente questa dinamica. Qui il costo degli affitti è lievitato di oltre il 56% in appena otto anni. Per avere un'idea concreta dei rincari, una simulazione su un monolocale di 40 metri quadri mostra che oggi si pagherebbero indicativamente quasi 2500 euro in più all'anno rispetto al 2018. Anche se la maggior parte degli studenti affitta una singola stanza, questi dati offrono un termometro preciso dello stress economico in atto.

Aumenti significativi nelle città del Sud

Il fenomeno non risparmia le grandi metropoli meridionali, dove i prezzi hanno subito variazioni altrettanto drammatiche. A Bari gli affitti sono aumentati di oltre il 60% nel periodo considerato, mentre a Lecce la crescita è stata del 53%. Questi numeri riflettono una pressione costante sul potere d'acquisto delle famiglie studentesche, rendendo l'accesso alla casa fuori sede sempre più difficile.

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Anche le città sarde e siciliane registrano incrementi pesanti. A Cagliari, per lo stesso monolocale di 40 metri quadri, il costo aggiuntivo annuale rispetto a otto anni fa ammonta a circa 2200 euro. A Palermo la differenza è leggermente inferiore ma comunque significativa, con preventivi superiori di 1500 euro. Questi costi elevati si ripercuotono direttamente sulle spese familiari, alimentando un clima di incertezza generale.

L'impatto dei brevi e le scelte accademiche

I costi stanno lievitando ulteriormente a causa del boom dei cosiddetti affitti brevi sulle piattaforme digitali, un fenomeno che interessa tanto le province quanto i grandi centri urbani. A Perugia, città con quasi 30mila studenti universitari, il prezzo degli affitti è salito del 45%. Nelle capitali Roma, Napoli e Milano, per un monolocale bisogna preventivare oltre 2mila euro in più l'anno rispetto al passato.

Questi costi proibitivi convincono molti giovani a orientarsi verso le università telematiche, che fanno segnare un vero proprio boom di iscritti. Si registra un aumento del 83,2% di immatricolazioni tra gli anni accademici 2019/20 e 2024/25. Chi sceglie invece le università tradizionali deve affrontare altri ostacoli, inclusi i test di accesso e la competizione per le sedi lontane da casa.

La complessità dei test Tolc e delle graduatorie

Gli studenti che optano per corsi ad accesso programmato devono confrontarsi con i "Tolc", acronimo per Test Online Cisia. Organizzati dal Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso dal 2012, questi test prevedono due passaggi: sostenere la prova tematica e presentare domanda all'università. Il risultato non assegna automaticamente un posto e non esiste una graduatoria nazionale unica, complicando ulteriormente le strategie di iscrizione.

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Ogni ateneo stabilisce autonomamente validità, soglie e scadenze, creando un mosaico di regole diverse. Chi presenta più domande rischia di attendere scorrimenti con calendari differenti, senza sapere fino all'ultimo dove potrà iscriversi. Se il posto disponibile è lontano, accettare significa organizzare il trasferimento in pochi giorni, cercando una stanza quando le lezioni stanno per cominciare e le sistemazioni economiche sono già occupate.

Testimonianze dirette dai social network

Sui social network emergono storie concrete di questo dilemma. Una ragazza in attesa della graduatoria di ammissione a Torino scrive: "Le graduatorie escono il 21 settembre e le lezioni iniziano l'1 ottobre. Come facciamo a prendere un trilocale insieme dato che lei non è sicura di rientrare nell'università?". La pressione temporale è estrema e lascia poco spazio alla pianificazione.

Un altro studente chiede consiglio su quale corso selezionare per aumentare le probabilità di entrare all'università di Bologna in economia aziendale, dopo aver già preso in affitto una casa nel capoluogo emiliano. Queste voci dimostrano come povertà, salari bassi e un ascensore sociale fermo da vent'anni abbiano fatto pagare ai giovani il prezzo più alto della crisi economica recente.