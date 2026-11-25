La crisi abitativa spinge il voto spagnolo il 29 novembre. Confronto tra deregolamentazione e controllo degli affitti per risolvere l'emergenza casa.

Il primo ministro Pedro Sanchez si è confrontato con il suo rivale Alberto Nuñez Feijoo in un dibattito televisivo prima delle elezioni generali del 29 novembre, dove entrambi hanno affermato di avere soluzioni per la crisi immobiliare. La situazione è nata dopo che il parlamento ha respinto i decreti proposti da Sanchez per affrontare la crescente rabbia per gli affitti in rialzo e gli sgomberi. Le manifestazioni sono esplose a livello nazionale dopo lo sgombero forzato di una donna di 87 anni dalla sua casa a Madrid il 27 settembre 2026, un evento che ha simboleggiato la gravità dell'emergenza abitativa nel paese.

Differenze Economiche Tra Madrid E Catalogna

Alberto Nuñez Feijoo ha promosso il modello di deregolamentazione attuato a Madrid, regione governata dal suo Partito Popolare di centro-destra. Al contrario, Pedro Sanchez ha esaltato le misure applicate nella regione catalana a guida socialista, che includono tetti agli affitti e il divieto di locazioni a breve termine. Il contrasto tra le due regioni evidenzia approcci politici radicalmente diversi per risolvere lo stesso problema nazionale. Madrid punta sulla crescita dell'offerta attraverso la semplificazione burocratica, mentre la Catalogna cerca di stabilizzare i prezzi tramite normative restrittive.

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La carenza di alloggi in Spagna è strutturale e grave. Il think-tank FEDEA ha fornito dati allarmanti sull'interesse per le proprietà: ogni casa in vendita in Catalogna riceve in media 368 richieste nei primi dieci giorni dalla pubblicazione. A Madrid, la cifra è di 103 persone interessate per immobile. Questi numeri testimoniano la forte pressione sulla domanda e la mancanza di abitazioni adeguate per la popolazione. La competizione per ogni unità abitativa crea una situazione di mercato estremamente tesa e inadeguata.

Storia Familiare E Difficolta Di Accesso

La crisi colpisce direttamente milioni di cittadini, come dimostra il caso di Juan, un residente di Madrid. Dopo la separazione dalla moglie, la coppia ha dovuto condividere un monolocale per gli ultimi diciotto mesi per impossibilità di vivere separatamente. Juan ha espresso gratitudine per un decreto che ha congelato il suo affitto, ma ha segnalato la frustrazione dovuta alla mancanza di opzioni di locazione accessibili. La situazione economica impedisce loro di trovare una residenza autonoma nonostante la stabilità contrattuale.

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Le barriere all'ingresso nel mercato immobiliare rimangono proibitive per molte famiglie. Juan ha sottolineato che quando si cercano appartamenti, gli proprietari richiedono cauzioni di due o tre mesi. In alcuni casi, le garanzie finanziarie richieste arrivano fino a 6.000 euro. Questa richiesta di capitale iniziale rende impossibile per chi ha redditi modesti o in crisi accedere al noleggio legale. Il sistema attuale discrimina coloro che non possono produrre grandi liquidità immediate.

Obiettivi Di Costruzione E Regolamentazione

Con il parlamento nazionale paralizzato, Madrid e Catalogna hanno proceduto con le proprie soluzioni distintive. Entrambi i candidati si impegnano a costruire più unità rispetto ai 669.910 alloggi di mercato libero e alle 78.735 unità sovvenzionate completati durante i otto anni di governo di Sanchez. Il Partito Popolare di Feijoo ha promesso di realizzare un milione di case nei prossimi quattro anni per colmare il deficit. Il Partito Socialista di Sanchez, invece, mira a costruire 100.000 unità di edilizia sociale.

Le normative urbanistiche introdotte dopo lo scoppio della bolla immobiliare del 2007 hanno reso la costruzione più lenta e costosa. L'organismo di vigilanza della concorrenza spagnolo, il CNMC, stima che il processo di trasformazione del terreno in abitazione possa richiedere da dieci a quindici anni. Rafael Garcia, vice ministro dell'ambiente, agricoltura e pianificazione del governo regionale di Madrid, ha annunciato una nuova legge fondiaria che potrebbe ridurre questo termine a soli quattro anni. Questa normativa rappresenta la prima modifica al modello di pianificazione urbana dal 1956.

Prospettive E Critiche Economiche

Fernando Pinto, economista presso l'Università Rey Juan Carlos di Madrid, ha avvertito che la legge di Madrid potrebbe essere meno efficace se stimolasse solo la costruzione di case costose. Questo scenario genererebbe rendimenti più alti ma non risolverebbe la crisi per le fasce a basso reddito. Salvador Illa, leader regionale della Catalogna, ha definito il modello di Madrid un ritorno alle condizioni che causarono il crollo immobiliare. Illa sostiene che la nuova costruzione deve essere complementata da regolamentazioni severe del mercato.

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Ila ha spiegato che la politica catalana combina l'aumento dell'offerta, che richiede tempo, con la regolamentazione immediata di un mercato disfunzionale. Barcellona prevede di vietare le locazioni a breve termine dal 2028 e la regione ha già applicato tetti ai canoni di affitto. Hector Simon-Moreno, direttore della Cattedra UNESCO sui Diritti Abitativi, ha sottolineato gli effetti negativi di tali politiche. Ha notato una stabilizzazione dei prezzi come unico effetto positivo, ma ha evidenziato una riduzione complessiva dell'offerta come conseguenza diretta delle misure interventiste.

Le elezioni del 29 novembre determineranno quale di questi due modelli prevarrà come politica nazionale. Il Partito Popolare è in testa nei sondaggi e potrebbe ottenere la maggioranza alleandosi con Vox. Sanchez spera di replicare il risultato del 2023, formando una coalizione con la sinistra estrema anche se il PP ottenne il maggior numero di seggi. La decisione finale avrà implicazioni profonde per i prezzi degli affitti e la disponibilità abitativa in tutta la Spagna nei prossimi anni.