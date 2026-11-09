Crisi americana: intervengo stato soffoca libero mercato e liberta

Analisi sul fallimento del mito neoliberista: USA e Europa puntano su protezionismo e stato forte, soffocando concorrenza e liberta individuale con burocrazia crescente.

La vittoria elettorale di una sinistra radicale negli Stati Uniti rappresenta un segnale allarmante per il futuro delle economie occidentali. Sebbene il risultato sembri una sconfitta per Donald Trump, il pericolo reale risiede nella proposta politica alternativa offerta dai nuovi socialisti. Questa fazione politica ignora la realtà storica sostenendo che il populismo di Trump derivi dal neoliberismo, mentre la causa radice risiede altrove.

Il mito del libero mercato in America

La crisi economica attuale non nasce da un eccesso di mercato libero o liberismo classico, ma da un mercantilismo di stato sempre più aggressivo. Questa evoluzione ha visto il governo intervenire costantemente nell'economia ben prima dell'era Trump e continua a farlo oggi. La storia economica recente dimostra chiaramente come il modello liberale sia stato eroso passo dopo passo da entrambi i partiti principali.

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Già sotto l'amministrazione di Joe Biden, e successivamente con quella di Barack Obama, gli Stati Uniti hanno progressivamente abbandonato il libero scambio internazionale. Questo spostamento si è concretizzato attraverso misure marcatamente protezionistiche. Gli esempi sono numerosi e tangibili per l'economia globale. Basti pensare ai dazi punitivi imposti da Obama sui pneumatici e sull'acciaio cinese, eventi che hanno segnato un punto di svolta storico.

In tempi più recenti, il quadro si è aggravato con i mastodontici sussidi protezionistici del CHIPS Act e dell'Inflation Reduction Act. Questi provvedimenti sono stati volti a blindare la produzione interna attraverso l'uso di miliardi di dollari pubblici. L'obiettivo dichiarato era la sicurezza nazionale e la ripresa industriale, ma l'effetto pratico è stato un allontanamento definitivo dai principi del libero commercio.

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Big Tech e i monopoli protetti

Questa architettura interventista ha trovato il suo naturale completamento nella protezione di lunghissima durata offerta dallo Stato ai colossi della Silicon Valley. Le grandi aziende tecnologiche non sono affatto figlie di un far west deregolamentato, ma creature protette dalla mano pubblica. La loro ascesa è stata facilitata da scelte politiche deliberate e non da dinamiche di mercato spontanee.

Si pensi ai finanziamenti statali originari della ricerca tecnologica tramite fondi come quelli della DARPA. Questi investimenti hanno gettato le basi per lo sviluppo di tecnologie che poi sono state commercializzate da pochi giganti. Parallelamente, sono state erette barriere legali e brevetti blindati che hanno soffocato sul nascere la concorrenza. La barriera all'ingresso per le nuove startup è diventata proibitiva.

Decenni di colpevole inazione dell'Antitrust federale hanno permesso acquisizioni strategiche e posizioni di monopolio di fatto. Questo silenzio istituzionale ha favorito il dominio dei motori di ricerca e dei social network. La mancanza di vigilanza ha creato un ambiente dove poche aziende controllano il flusso di informazioni e dati negli Stati Uniti, con impatti profondi sulla società civile.

Il rischio del crony capitalism globale

Sia la destra mercantilista di Trump sia la sinistra radicale e interventista in economia segnalano una progressiva e inesorabile erosione del modello liberale. Entrambe le fazioni spingono verso concentrazioni di potere statalista e apparati burocratici tentacolari. Questo scenario favorisce una commistione incestuosa con i grandi interessi economici. La prova di questo legame si ritrova anche nel peso delle dinastie e delle grandi famiglie che orientano i flussi, incluso nel Partito Democratico.

L'ascesa della sinistra radicale rischia di rivelarsi un drastico aggravamento del crony capitalism. Si tratta di un capitalismo clientelare dove lo Stato non arbitra, ma sceglie esplicitamente i vincitori del mercato. Questo problema culturale si manifesta anche in Italia. L'ostilità della sinistra radicale verso proposte liberali è evidente nel rifiuto di figure come gli Europeisti, Matteo Renzi, Carlo Calenda e Luigi Marattin.

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Questi protagonisti politici sono stati regolati come nemici del popolo solo perché chiedevano di sgonfiare la spesa pubblica improduttiva e ridurre il peso dello Stato. Le proposte dei Democratic Socialists americani, note come DSA, e di leader come Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, e delle neo elette Darializa Avila Chevalier e Claire, sembrano agli antipodi di Trump. Tuttavia, condividono tutti il concetto di un grande stato interventista.

Conseguenze geopolitiche e fiscali

Gli stati forti che rifiutano il libero commercio e scatenano guerre doganali e commerciali preparano il terreno a una pericolosa escalation geopolitica. La storia insegna che quando le merci smettono di attraversare liberamente i confini, prima o poi vi marciano gli eserciti. Questo pericolo rende urgente una rivisitazione delle politiche economiche attuali. La cooperazione internazionale si indebolisce a favore di blocchi economici nazionali.

Un caso emblematico di queste difficoltà è l'esperienza di Mamdani a New York. Dopo un anno, la sua rivoluzione sociale è ancora a metà. Il sindacato di New York ha trovato molti ostacoli sulla sua strada, evidenziando le contraddizioni del modello proposto. La tassa sui super ricchi è stata bloccata, privando il comune di fondi essenziali. Senza liquidità, diventa difficile rendere i trasporti più accessibili a tutti, come promesso inizialmente.

La città di New York costa ancora troppo per commessi, infermieri, maestri e genitori che la attraversano quotidianamente. Questo costo della vita elevato è sintomo di una struttura economica inefficiente e burocratica. La situazione richiede una salutare iniezione di vecchio e sano liberismo classico. Solo il libero mercato può sgonfiare burocrazie che si prospettano sempre più autoritarie, dirigiste e inevitabilmente propense al conflitto. L'alternativa è un isolamento economico pericoloso per tutti.