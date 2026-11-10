Crisi bollette e sanità: l'impatto su Gina e le promesse non mantenute

L'aumento del 9% delle bollette per i vulnerabili e i ritardi nel bonus 110 affliggono le famiglie. La crisi sanitaria e le soluzioni fiscali rimangono aperte.

La percezione del caro-vita tra gli italiani raggiunge il 13,3%, un dato che riflette la difficile realtà quotidiana di cittadini come Gina, una pensionata con casa popolare in affitto. La situazione economica e abitativa di questa cittadina illustra chiaramente come l'aumento dei costi energetici e la carenza di aiuti governativi stiano mettendo a rischio il benessere delle famiglie più deboli.

L'aumento del 9% e il bonus 110 inefficace

Le bollette del gas per i vulnerabili hanno subito un aumento del 9%, costringendo Gina a razionare il cibo e a gestire con estrema attenzione ogni spesa quotidiana. La temperatura ideale di 19 gradi indicata in televisione è impossibile da mantenere in un edificio di cinquant'anni fa con infissi deteriorati, portando la rotellina del termosifone a fissarsi sui 23 gradi.

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La media annua per il riscaldamento si aggira sui 970 euro, una cifra che sarebbe potuta diminuire significativamente con la sostituzione degli infissi. Tuttavia, il bonus 110, introdotto nel 2020 e promosso per i primi edifici pubblici, ha offerto un supporto minimo alle case popolari, lasciando gli inquilini a fronteggiare da soli i costi di manutenzione e riscaldamento.

Decreti temporanei e ritardi nell'aiuto concreto

Per quanto riguarda l'elettricità, gli aiuti sono praticamente nulli, mentre il decreto bollette bis garantisce un risparmio contenuto di 2 o 3 euro al mese. Questa misura temporanea, prevista per 18 mesi a partire da gennaio 2027, arriva con nove mesi di ritardo, rendendo inefficace il supporto per gran parte della stagione invernale.

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L'allarme del caro energia si espande ad altri settori, toccando anche le rette delle RSA con aumenti di 150 euro al mese. In un contesto già costoso, questa dinamica evidenzia la necessità di interventi strutturali piuttosto che soluzioni temporanee che lasciano sospesi i pagamenti e non risolvono le cause profonde della crisi.

Le soluzioni europee e fiscali rimaste in sospeso

Due principali strade sono state ipotizzate per affrontare la crisi energetica. La prima prevedeva la creazione di una centrale unica per l'acquisto di energia in Europa, promessa da Ursula von der Leyen, ma che sembra essere rimasta un'aspirazione non concretizzata. La seconda via, di competenza del governo italiano, prevede interventi fiscali per ridurre le tasse e gli oneri di sistema, che incidono per circa il 50% sui prezzi finali.

L'attuazione di queste politiche fiscali incontra resistenze interne alla Ragioneria dello Stato, tradizionalmente legata a una logica di precarietà e ristrettezze. Nonostante le promesse iniziali di dare priorità agli edifici pubblici, l'attuale scenario mostra un gap significativo tra le dichiarazioni politiche e la realtà concreta delle bollette.

Salute sospesa e critiche al modello aziendalista

Oltre alla crisi energetica, il sistema sanitario mostra gravi criticità, con liste d'attesa che si protraggono per mesi. Gina ha dovuto posticipare un esame medico per mancanza di fondi, rinunciando a una soluzione privata di 200 euro per destinare quel denaro all'acquisto di generi alimentari. Questa situazione riflette le preoccupazioni espresse dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno del 2024.

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La gestione del Sistema Sanitario Nazionale richiede una nuova logica che superi la semplice gestione delle liste d'attesa. La proposta di gestire gli ospedali come aziende, criticata da Gino Strada di Emergency, sposta l'obiettivo dalla cura del paziente al fatturato. La priorità deve essere il reperimento di personale qualificato e strumentazione tecnologica all'avanguardia, elementi essenziali per garantire livelli essenziali di assistenza uniformi su tutto il territorio nazionale.