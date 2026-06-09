Crisi CHP: due riunioni per i leader rivali Özel e Kılıçdaroğlu

La principale opposizione turca è lacerata da una doppia convocazione: Özel mantiene la riunione parlamentare, mentre Kılıçdaroğlu ne organizza una parallela. La decisione del tribunale che ha reintegrato l'ex leader aggrava le tensioni e potrebbe favorire Erdoğan.

La crisi del Partito Popolare Repubblicano ( CHP ) turco si aggrava con la prospettiva di due riunioni concorrenti dei suoi leader rivali, entrambi convocati per martedì.

Da un lato, Özgür Özel, eletto presidente al congresso del 2023 ma dichiarato decaduto da un tribunale, terrà la tradizionale riunione settimanale del gruppo parlamentare. Dall'altro, Kemal Kılıçdaroğlu, l'ex leader che il mese scorso è stato reintegrato dal giudice, ha convocato una riunione parallela presso la sede centrale del partito ad Ankara. Questa divisione rischia di approfondire la frattura tra gli sfidanti del presidente Recep Tayyip Erdoğan, offrendo potenzialmente un vantaggio al capo dello Stato in vista delle prossime elezioni.

Il tribunale ha annullato il congresso del 2023, che aveva visto la vittoria di Özel, citando irregolarità formali. La sentenza ha anche riportato alla guida del partito Kılıçdaroğlu, sconfitto da Erdoğan alle presidenziali del 2023, che oggi chiede un rinnovamento per eliminare le accuse di corruzione che coinvolgono alcuni amministratori locali del partito. I sostenitori di Özel denunciano un 'colpo di Stato giudiziario' orchestrato dal governo, mentre l'esecutivo respinge le accuse, difendendo l'indipendenza della magistratura.

La schiera dei deputati del CHP, 138 su 600 seggi, rimane spaccata: circa due terzi votò per affidare a Özel la guida del gruppo parlamentare, ma la base è in attesa di sviluppi. La crisi arriva in un momento delicato per la Turchia, con l'opposizione che si prepara a sfidare Erdoğan alle urne entro il 2028, anche se alcuni analisti ipotizzano elezioni anticipate.

Nel frattempo, il CHP è sotto pressione giudiziaria: centinaia di membri e funzionari sono stati arrestati a partire dal 2024 con accuse di corruzione, che il partito nega. Cavit Soydas, un elettore del CHP nel villaggio di Tekke, ha dichiarato che Özel dovrebbe lottare con ogni mezzo legale, ma se la sentenza dovesse prevalere, la base è pronta a unirsi sotto un altro nome.

Lo scontro tra i due leader potrebbe quindi non solo determinare il futuro del più antico partito turco, fondato da Mustafa Kemal Atatürk, ma anche ridefinire gli equilibri politici del paese





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