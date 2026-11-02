Crisi costituzionale in Polonia: scontro Tusk e Pis

Tensioni in Polonia tra governo Tusk e Pis. Manifestazioni, scontri e dibattito europeo sulla democrazia. Analisi della crisi attuale.

Una grave crisi politica si è sviluppata in Polonia a partire dal 30 ottobre, alimentando un intenso dibattito pubblico tra narrazioni opposte sul ripristino della democrazia. Lo scontro principale vede contrapposti il governo centrista e filoeuropeo guidato da Donald Tusk, ex presidente del consiglio europeo, e il partito di destra nazionalista e euroscettico Diritto e giustizia, noto con l'acronimo Pis. Questo partito mantiene la presidenza del paese con il leader Nawrocki, eletto l'anno precedente, creando una difficile coabitazione politica segnata da forti tensioni in attesa delle elezioni generali programmate per l'ottobre 2027.

Tensione giudiziaria e scontri fisici

In un contesto di estrema polarizzazione, il 30 ottobre alcuni giudici della corte, eletti dalla maggioranza filoeuropea, hanno cercato di esercitare le loro funzioni nonostante l'opposizione di Nawrocki, presidente e vicepresidente del tribunale. Questa prova di forza giuridica è rapidamente degenerata in una prova di forza fisica. La polizia si è presentata in assetto antisommossa davanti alla sede della corte costituzionale, dove erano presenti anche i militanti del Pis. Contemporaneamente, il ministro della giustizia aveva avviato una procedura per revocare l'immunità del presidente della corte. Il capo dello stato, che si trovava in viaggio verso il Senegal, ha invertito la rotta dirigendosi direttamente verso il tribunale per gestire l'emergenza.

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Accuse e mosse politiche immediate

Nawrocki ha denunciato apertamente un tentativo di colpo di stato da parte del governo, il quale sostiene invece di aver agito pienamente nel rispetto della legalità. La situazione è descritta come un caos totale, con il Pis che il 31 ottobre ha annunciato di voler rovesciare il governo attraverso una mozione di sfiducia in parlamento. L'obiettivo dichiarato è sostituire l'esecutivo attuale con un governo tecnico, che dovrebbe restare in carica fino alle elezioni dell'anno prossimo. Questa mossa politica è nata in risposta alle azioni intraprese dal governo uscente per recuperare il controllo delle istituzioni statali.

Impatto europeo e campagne elettorali

La crisi polacca ha una significativa dimensione europea, influenzando anche le campagne elettorali in altri paesi membri. Il primo ministro Tusk si appella a una decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, che riconosce al parlamento il diritto di nominare i giudici. Il 31 ottobre, la Commissione europea ha chiesto a Nawrocki di convalidare le nomine dei giudici contestate. Parallelamente, la crisi ha fatto irruzione nella campagna elettorale francese. Il 31 ottobre, Marine Le Pen, candidata dell'estrema destra, ha manifestato la sua profonda inquietudine, definendo la situazione una manovra forzata per prendere il controllo di un'istituzione costituzionale. Immediatamente, il candidato socialista Raphaël Glucksmann ha risposto in modo secco, ricordando a Le Pen le violazioni dello stato di diritto commesse dai suoi alleati ultraconservatori in Polonia.

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Contesto globale e sfide democratiche

La posta in gioco è molto alta, poiché i governi illiberali hanno regolarmente preso di mira il sistema giudiziario. Esempi rilevanti includono l'Ungheria guidata da Viktor Orbán, la Polonia sotto l'influenza del Pis e Israele con Benjamin Netanyahu. La domanda fondamentale è come fare per tornare indietro nel caso di un'alternanza democratica o di una coabitazione politica come quella attuale in Polonia. Battere i populisti alle urne non basta a ristabilire le regole democratiche, poiché i danni che hanno provocato possono essere molto profondi e strutturali. Nella battaglia che nasce da ogni incidente nelle democrazie liberali polarizzate, con la Russia sempre pronta a gettare benzina sul fuoco, i populisti invocano uno stato di diritto che però hanno l'abitudine di maltrattare nel corso del tempo.

Analisi delle dinamiche politiche

Questa strategia serve a capovolgere i ruoli, incolpando l'Europa e vendendo agli elettori una realtà alternativa rispetto ai fatti concreti. La Polonia sta vivendo un momento di intensa crisi, a un anno dalle elezioni generali, che potrebbe determinare il futuro orientamento del paese. Come era prevedibile, la Francia, in piena campagna elettorale, vede nella crisi polacca un'anticipazione delle possibili battaglie politiche tra Marine Le Pen e il consiglio costituzionale. L'analisi di Internazionale sottolinea ogni settimana l'importanza di queste dinamiche, invitando i lettori a riflettere sulla tenuta delle istituzioni democratiche in Europa di fronte alle sfide del populismo moderno e alle pressioni esterne.