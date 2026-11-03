Un'analisi approfondita sulle conseguenze del massacro di Al Fashir in Sudan, dove le Forze di Supporto Rapido hanno commesso crimini di guerra con il supporto degli Emirati Arabi Uniti.

Trascorso un anno dalla caduta di Al Fashir, la città del Darfur Settentrionale, i cambiamenti sulla scena del conflitto in Sudan sono minimi e la situazione umanitaria rimane disperata. Dal 26 ottobre al 4 novembre 2025, le Forze di supporto rapido (RSF) hanno preso il controllo della città con una violenza estrema, trasformandola in quella che molti osservatori definiscono una città fantasma. Nonostante l'attenzione mediatica e internazionale concentrata sul conflitto che dal aprile 2023 sta devastando uno dei paesi più grandi dell'Africa subsahariana, il rischio di frammentazione territoriale del Sudan permane alto.

Dimostrazioni Giuridiche E Crimini Di Guerra

Le indagini condotte dalle organizzazioni internazionali e dai principali giornali globali confermano che nulla è stato fatto di significativo per fermare le armi in Sudan dopo i fatti avvenuti tra il 26 ottobre e il 4 novembre 2025. Mohamed Chande Othman, il giurista tanzaniano e capo della missione di indagine, ha dichiarato che le RSF hanno commesso uccisioni mirate contro gli appartenenti ad alcuni gruppi etnici, violenze sessuali su larga scala e sparizioni forzate. I gruppi etnici non arabi zaghawa, fur e masalit sono stati i principali vittime di questa operazione coordinata. La portata, il coordinamento e il sostegno all'operazione da parte dei vertici delle RSF dimostrano che i crimini commessi non sono stati eccessi casuali, ma presentavano tutti i segni distintivi di un genocidio.

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Il Bilancio Demografico Della Catastrofe

Le stime demografiche relative ad Al Fashir prima e dopo l'assedio offrono un quadro terribile della gravità dell'evento. Secondo i dati disponibili, nei giorni precedenti la caduta della città, il 26 ottobre 2025, la popolazione stimata era di circa 250mila persone, un drastico calo rispetto al milione e mezzo registrato nel 2024. Il giorno successivo alla conquista, solo 27mila persone rimanevano in città. Di queste, 100mila erano riuscite a fuggire, mentre 50mila erano state catturate dalle RSF con l'obiettivo di conquistare l'ultima città della regione occidentale del Darfur ancora al di fuori del loro controllo. Si dà per dispersa la restante parte della popolazione, pari a 73mila persone, di cui si stima che 6mila siano state uccise esclusivamente nei primi tre giorni successivi all'irruzione dei paramilitari.

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Sostenitori Esterni E Mancanza Di Sanzioni

La guerra ha interessato anche il Kordofan, spostandosi verso est, ma nessuno è stato chiamato a rispondere delle atrocità commesse durante la campagna nel Darfur. Gli Emirati Arabi Uniti hanno fornito alle RSF armamenti di ogni tipo e hanno facilitato l'arrivo di mercenari colombiani per combattere al fianco delle milizie sudanesi. Laetitia Bader di Human rights watch ha sottolineato che, dopo quanto successo ad Al Fashir, diversi governi hanno formato una coalizione per prevenire ulteriori atrocità, ma l'azione concreta resta carente. Il comandante delle RSF Mohamed Hamdan Dagalo, noto come Hemetti, non è stato sottoposto a sanzioni un anno dopo i fatti. Inoltre, la sede negli Emirati Arabi Uniti che avrebbe ingaggiato i combattenti colombiani non ha subito sanzioni, e il paese del Golfo non è stato chiamato a rispondere del suo sostegno militare, nonostante ciò violi l'embargo sulle armi in Darfur.

Condizioni Attuali E Progetti Per Il Futuro

La situazione attuale per i sopravvissuti ad Al Fashir è descritta come estrema difficoltà. Amnesty international, in un rapporto del 23 ottobre 2026, parla di meno di 70mila abitanti rimasti nella città. Le RSF sostengono che i civili possono tornare a vivere in sicurezza, ma le persone continuano a fare i conti con detenzioni arbitrarie, torture e un accesso limitato agli aiuti umanitari. Mohamed Zakaria su The New Humanitarian riferisce che la vita per queste 70mila persone è resa difficile dalla fame, dalle malattie, dalle persecuzioni e dal rischio costante di essere uccise, con poche organizzazioni umanitarie in grado di aiutarle. Il resoconto dello Humanitarian research lab dell'università di Yale conferma che la città è in gran parte deserta, con la presenza civile limitata a una piccola area di circa cinque chilometri quadrati.