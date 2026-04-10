Crisi dei Voli in Europa: Scorte di Carburante a Rischio per le Tensioni in Medio Oriente

Le tensioni in Medio Oriente e la chiusura dello Stretto di Hormuz minacciano le forniture di carburante per aerei in Europa. Riserve insufficienti e prezzi in aumento mettono a rischio i voli. Analisi, stime e possibili scenari futuri.

Qual è la reale situazione dei voli in Europa ? Cosa ci aspetta in questa primavera? Le tensioni in Medio Oriente come influenzeranno i viaggi? Il cherosene, combustibile essenziale per i voli italiani ed europei, è un derivato del petrolio e, di conseguenza, proviene in larga misura dal Golfo Persico.

La crisi attuale, scatenata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, ha di fatto paralizzato il traffico delle petroliere in questo snodo marittimo cruciale, attraverso il quale transita circa il 20% del petrolio mondiale. Le implicazioni sul mercato del carburante per aerei sono state immediate: secondo Argus Media, rinomata agenzia specializzata nell'analisi dei mercati energetici, i prezzi del jet fuel sono più che raddoppiati dall'inizio del conflitto. Il blocco dei flussi dal Golfo Persico ha compromesso circa il 50% delle importazioni europee. L'Agenzia Internazionale per l'Energia (IEA), nel suo Oil Market Report di marzo 2026, ha lanciato un allarme, sottolineando che diesel e carburante per aerei sono i prodotti raffinati più vulnerabili a una prolungata interruzione delle esportazioni mediorientali, con effetti negativi previsti in Europa tra aprile e maggio. Attualmente, solo due paesi dispongono di riserve sufficienti a garantire i voli per circa tre mesi. La situazione è dunque complessa e in continuo divenire.\Il presidente dell'Enac, Pierluigi Di Palma, ha dichiarato all'Ansa che la situazione attuale è definita contingente e marginale, generando un effetto domino e mediatico soprattutto tra i piccoli scali. Ha escluso un'emergenza immediata, ma ha ammesso un limite strutturale reso più evidente dalla crisi: la capacità di stoccaggio degli aeroporti italiani è insufficiente per fronteggiare shock prolungati. Il rischio di una carenza di cherosene in Europa è passato da un'ipotesi a una realtà concreta, con ripercussioni nei quantitativi di jet fuel disponibili. L'auspicio è rivolto a un rapido cambiamento degli scenari geopolitici, in particolare una tregua o un accordo di pace in Medio Oriente, perché un peggioramento della situazione potrebbe rendere ancor più critica la situazione in vista della stagione estiva. La dipendenza europea dal petrolio mediorientale pone serie sfide, evidenziando la necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento e di rafforzare le infrastrutture di stoccaggio.\Un'analisi condotta da Argus Media, basata sui dati Eurostat e JODI, rivela che le scorte commerciali di jet fuel disponibili a fine 2025, escludendo le riserve strategiche obbligatorie previste dalla normativa IEA e quelle accumulate dal primo gennaio, garantiscono meno di due mesi di autonomia per Italia e Francia, circa due mesi e mezzo per la Danimarca e quasi quattro mesi per l'Irlanda. Quest'ultima, pur non producendo internamente quasi nulla, ha accumulato il buffer più ampio del continente. Il Regno Unito emerge come il paese più esposto, con appena un mese di scorte commerciali, a fronte di una produzione interna che copre solo un terzo della domanda. È fondamentale sottolineare che queste stime sono teoriche e si basano su consumi invariati, pertanto la situazione reale potrebbe essere ancor più critica. La situazione richiede un'attenta valutazione e monitoraggio continuo, con la necessità di adottare misure per mitigare i rischi e garantire la stabilità del settore aereo, un elemento cruciale per l'economia e la mobilità europea





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