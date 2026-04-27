Crisi del Carburante: Addio Voli Low-Cost?

L'aumento del costo del cherosene mette a rischio l'era dei voli economici. Le compagnie aeree aumentano i prezzi dei biglietti e introducono nuove tariffe per servizi aggiuntivi.

L'aumento vertiginoso del costo del cherosene, raddoppiato negli ultimi mesi, sta innescando una profonda trasformazione nel settore del trasporto aereo, mettendo a rischio l'era dei voli low-cost .

Le ripercussioni sull'utente finale sono ormai evidenti e, secondo gli esperti, persisteranno anche in caso di una rapida risoluzione delle tensioni geopolitiche internazionali. Mike Wirth, amministratore delegato di una delle principali compagnie petrolifere, ha sottolineato come le scorte globali di carburante per l'aviazione fossero già in una situazione di relativa scarsità prima dell'escalation dei conflitti, e la situazione è ulteriormente peggiorata a causa della crescente domanda, in particolare da parte del mercato europeo.

Questo scenario si traduce inevitabilmente in un aumento dei prezzi dei biglietti aerei, con le compagnie che cercano di assorbire i costi aggiuntivi attraverso diverse strategie. Una delle prime conseguenze è la riduzione delle rotte meno redditizie. Lufthansa, ad esempio, ha già operato tagli significativi, creando un effetto domino sulla disponibilità dei voli e, di conseguenza, sui prezzi.

La diminuzione dell'offerta, unita all'aumento della domanda, porta ad aerei sempre più pieni e all'applicazione di algoritmi di pricing dinamici che favoriscono l'aumento dei costi. Ma le compagnie aeree non si limitano a ridurre l'offerta: stanno anche incrementando il costo dei servizi aggiuntivi a bordo. Questi servizi, che rappresentano una quota significativa dei profitti, soprattutto per le compagnie low-cost, sono sempre più soggetti a tariffe aggiuntive.

La politica del bagaglio è un esempio lampante: la maggior parte dei vettori offre tariffe base che includono solo un piccolo zainetto, mentre qualsiasi altra borsa, sia a mano che in stiva, comporta un costo extra che ora è destinato ad aumentare. Anche Lufthansa, che fino a poco tempo fa garantiva ancora il servizio gratuito del bagaglio a mano, ha annunciato l'introduzione di una tariffa supplementare a partire da maggio.

Inoltre, si registra un aumento dei costi per la selezione del posto, per chi desidera viaggiare con la famiglia o semplicemente evitare le assegnazioni casuali del sistema. Le compagnie aeree sembrano quindi adottare una serie di misure palliative, in attesa che la crisi si attenui, ma al momento non si intravede una soluzione a breve termine. La domanda cruciale è: quante compagnie riusciranno a superare indenni questa tempesta?

Sebbene al momento siano state escluse ipotesi di fallimento imminente per alcuni vettori low-cost, il margine di manovra è limitato. Se la crisi dovesse protrarsi, cambiamenti significativi nel settore sono inevitabili. La perdita del principale vantaggio competitivo dei voli low-cost, ovvero l'economicità, potrebbe portare a una diminuzione della domanda e a un calo del mercato.

L'aumento dei costi del cherosene, combinato con l'incremento dei prezzi dei servizi aggiuntivi, sta rendendo il viaggio in aereo meno accessibile, sollevando dubbi sulla sostenibilità del modello di business attuale. La situazione richiede un'attenta analisi e una possibile revisione delle strategie da parte delle compagnie aeree, al fine di garantire la sopravvivenza del settore e continuare a offrire un servizio di trasporto aereo efficiente e accessibile





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