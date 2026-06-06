Crisi del feedlot texano Lubbock Feeders: la chiusura delle importazioni messicane travolge l'industria bovina americana

Il feedlot Lubbock Feeders, simbolo dell'allevamento di bestiame in Texas, è a un passo dalla chiusura dopo che il divieto di importazione di bovini messicani ha interrotto una fonte chiave di approvvigionamento. Nel frattempo, i ranch messicani stanno espandendo la loro produzione per esportare carne negli USA, invertendo la dinamica della catena di valore.

Una volta simbolo della forza economica del West texano, il feedlot Lubbock Feeders sta affrontando una crisi senza precedenti. Il sito, fondato durante la presidenza di Dwight Eisenhower, si estende su 350 acri di recinti per l'alimentazione e ha sostenuto per settant'anni l'allevamento di bovini destinati al mercato interno statunitense.

Oggi, però, le file di penne sono quasi vuote. La chiusa delle importazioni di bestiame messicano, decisa dal governo degli Stati Uniti lo scorso anno per proteggere il bestiame dal New World screwworm, ha interrotto una filiera che forniva fino al 5% del bestiame da trasformare in carne di manzo.

La decisione, ispirata dal timore di una nuova epidemia di screwworm - l'ultima comparsa di un caso in Texas risale a sessanta anni fa - ha lasciato il business di Lubbock Feeders senza la materia prima di cui aveva più bisogno. Senza gli animali messicani, il prezzo di acquisto del bestiame locale è salito vertiginosamente, rendendo il costo di alimentazione superiore a 200 dollari per capo, un livello insostenibile per l'azienda.

Nel frattempo, al di là del confine, i produttori messicani stanno trasformando la difficoltà in opportunità. Nello stato di Coahuila, i rancher come Enrique García hanno ampliato i propri allevamenti e avviato strutture per la macellazione, puntando a esportare carne direttamente negli Stati Uniti. Questa mossa ha permesso al Messico di controllare più a fondo la catena di valore, dal pascolo al prodotto finito, incrementando le esportazioni di manzo verso il mercato americano nei primi quattro mesi del 2026.

Per Lubbock Feeders, la situazione appare paradossale: "Se loro alimentano e macellano in Messico, chi ci guadagna?

" commenta Kyle Williams, co‑proprietario del feedlot, lamentando la perdita di lavori locali legati a camionisti, agricoltori e operai delle macellerie. La carenza di bestiame proviene anche da una grave siccità che ha ridotto i raccolti di foraggi, aggravando ulteriormente la scarsità di animali. L'effetto combinato di prezzi record della carne bovina, inflazione e difficoltà logistiche sta cambiando il volto dell'industria bovina americana, un settore che vale circa 100 miliardi di dollari.

Lubbock Feeders, capace di ospitare fino a 40 000 capi, ne ha ridotto la presenza a soli 4 000, con un personale ridotto alle necessità minime. Bobby Swift, assistente manager da trent'anni, racconta come le sue giornate ora consistano in controlli di soli ventidue minuti sul bestiame rimanente, un ritmo che sta erodendo il morale dei dipendenti.

Le autorità del USDA, secondo Williams, potrebbero riaprire le porte con protocolli di ispezione e trattamento, ma al momento la pressione rimane sull'intero comparto, che deve confrontarsi con una delle più grandi crisi di approvvigionamento della sua storia





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alimentazione Bovina Lubbock Feeders Screwworm Exportazioni Di Manzo Messicane Crisi Del Bestiame

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gaza, Caritas: «La crisi idrica ha raggiunto livelli drammatici»Anni di danni alle infrastrutture hanno portato al collasso di pozzi, reti idriche e impianti di desalinizzazione

Read more »

Il presidente Trump e Netanyahu a Gerusalemme: una crisi di fiduciaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu hanno avuto un colloquio acrimonioso in cui Trump ha definito Netanyahu 'pazzo'. La tensione tra i due leader è emersa in occasione di un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas.

Read more »

Il weekend di San Valentino metterà in crisi le coppie con Inter-Milan e Napoli-JuveFidanzati d'Italia, attenzione alla 24ª giornata e sperate che la vostra partita venga giocata sabato 13 settembre.

Read more »

Perché l’Oman è tornato indispensabile nella crisi con l’IranIl paese non ha mai trattato Teheran come un nemico esistenziale e ha mantenuto aperti i canali anche nei momenti più duri. Fu decisivo nei negoziati segreti che portarono all’accordo nucleare del 2015 e oggi torna centrale come possibile mediatore

Read more »