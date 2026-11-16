Il governo Meloni affronta un'ondata di critiche trasversali da sindacati, imprese e banche, con il ministro Giorgetti al centro della tempesta per la mancata comunicazione dei tagli e la rigidità dei conti. La situazione si complica con le richieste di fondi aggiuntivi per la sanità e le polemiche interne tra i partiti di coalizione.

Il panorama politico ed economico italiano si presenta profondamente frammentato e segnato da una crescente tensione tra le varie anime della coalizione di centrodestra, tra cui spicca il premier Giorgia Meloni e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

Mentre la premier apre la finestra verso le prossime elezioni, sperando in una narrazione positiva, Giorgetti si trova a fronteggiare i fulmini di Bruxelles e l'insoddisfazione generale della classe imprenditoriale e sindacale. La manovra finanziaria, lungi dall'essere lo strumento di consenso sperato, ha generato un'ondata di critiche feroci che unificano voci diverse e spesso contrapposte.

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Critiche feroci alla manovra finanziaria dal mondo produttivo

Banche, organizzazioni sindacali, piccole e medie imprese si sono unite in una crociata contro il testo governativo, accusandolo di essere severo, poco chiaro e privo delle misure strutturali necessarie per rilanciare il Paese. Dal Ministero dell'Economia si afferma con fermezza che nessun elemento verrà riscritto radicalmente, ma la realtà dei fatti suggerisce un quadro ben diverso.

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Le principali linee guida della legge di stabilità, in particolare quelle riguardanti la sanità e le pensioni, saranno oggetto di ulteriori ritocchi e modifiche, come confermato dall'atteso vertice tra i leader del centrodestra previsto per martedì mattina in videocollegamento. All'interno di Fratelli d'Italia e a Palazzo Chigi si ammette a malapena che si tratti di una delle manovre più mal comunicate della recente storia repubblicana, con accuse ricorrenti rivolte a chi non è stato sufficientemente chiaro nelle comunicazioni istituzionali.