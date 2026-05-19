Crisi di Finanziamenti per il Piano di Ricostruzione di Gaza del Board of Peace di Trump

Il Board of Peace avverte l'ONU di un urgente deficit tra le promesse di finanziamento e l'effettiva erogazione dei fondi per la ricostruzione di Gaza, stimata in 70 miliardi di dollari.

Il Board of Peace, l'organismo istituito dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per supervisionare l'ambizioso piano di fine conflitto e ricostruzione della Striscia di Gaza , ha lanciato un allarme solenne in un recente rapporto indirizzato al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Il documento evidenzia una problematica critica: l'esistenza di un divario preoccupante tra le promesse di finanziamento sottoscritte dai vari Stati e l'effettiva erogazione dei fondi. Secondo le stime, il costo totale per riportare in vita il territorio devastato dalle operazioni belliche potrebbe superare i 70 miliardi di dollari, una cifra astronomica che richiede un coordinamento finanziario senza precedenti.

Sebbene siano stati promessi circa 17 miliardi di dollari, gran parte di queste somme non è ancora arrivata nelle casse dell'organizzazione, creando un potenziale collo di bottiglia che rischia di paralizzare l'intera iniziativa. Il Board of Peace ha sottolineato che la differenza tra gli impegni formali e i versamenti concreti rappresenta il confine sottile tra un progetto che esiste solo sulla carta e un piano capace di generare cambiamenti reali e tangibili per la popolazione civile di Gaza.

L'organizzazione, che Trump ha immaginato come un modello esportabile per la risoluzione di altri conflitti globali, si trova ora al centro di una disputa diplomatica e finanziaria. Mentre il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha riconosciuto ufficialmente l'esistenza del Board, molte delle principali potenze mondiali hanno manifestato esitazione nel unirsi a Washington e ai suoi principali alleati mediorientali. Tra i paesi che hanno già sottoscritto impegni figurano l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar, il Marocco, l'Uzbekistan e il Kuwait.

Nonostante le precedenti smentite del Board, che aveva definito l'organizzazione come un ente focalizzato sull'esecuzione capace di richiedere capitali solo al momento del bisogno, l'ultimo rapporto ammette implicitamente la necessità di accelerare i processi di erogazione. I fondi in questione non sono destinati solo alla ricostruzione fisica di strade ed edifici, ma servirebbero anche a sostenere le attività di un nuovo governo di transizione per Gaza, supportato dagli Stati Uniti, che dovrebbe gestire l'amministrazione del territorio nel dopoguerra.

La situazione sul campo rimane drammatica e complica ulteriormente ogni tentativo di stabilizzazione. I dati riportati dal Board sono scioccanti: l'85 percento degli edifici e delle infrastrutture di Gaza è stato completamente distrutto, e si stima che siano presenti circa 70 milioni di tonnellate di detriti che devono essere rimossi prima che qualsiasi opera di ricostruzione possa effettivamente iniziare. Questo scenario di devastazione totale rende i 17 miliardi promessi del tutto insufficienti rispetto ai 70 miliardi necessari.

A complicare ulteriormente il quadro, l'instabilità politica persiste: nonostante il cessate il fuoco di ottobre, Hamas continua a rifiutare la consegna delle armi, mentre Israele mantiene una forte presenza militare in ampie zone della Striscia e prosegue con attacchi aerei mirati. In questo contesto di stallo, gli Stati Uniti starebbero valutando l'ipotesi di chiedere a Israele di versare al Board of Peace una parte delle tasse che attualmente trattiene all'Autorità Palestinese, trasformando di fatto fondi di natura fiscale in risorse per la ricostruzione.

Infine, emergono forti critiche riguardanti la governance e la trasparenza del Board of Peace. Molti diplomatici europei e asiatici hanno espresso riserve sulla gestione dei fondi, preferendo che l'assistenza finanziaria passi attraverso canali istituzionali tradizionali e consolidati, come le agenzie delle Nazioni Unite, per garantire un monitoraggio più rigoroso e imparziale.

Un punto particolarmente controverso riguarda lo statuto dell'organizzazione: i membri sono limitati a mandati di tre anni, a meno che non versino una quota di un miliardo di dollari per acquisire una membership permanente. Questa clausola, che sembra legare il potere decisionale alla capacità finanziaria, ha sollevato dubbi sull'equità e l'integrità del processo.

Ad oggi, non è chiaro se alcuno Stato abbia effettivamente pagato tale somma per garantirsi un posto permanente, rendendo l'intera struttura del Board un esperimento geopolitico ancora precario e fortemente dipendente dalla volontà politica di Washington e dei suoi partner





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