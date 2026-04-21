Il Partito Socialdemocratico rumeno ritira l'appoggio al premier Ilie Bolojan. Il governo è a rischio a causa delle tensioni economiche e delle manovre dell'estrema destra di AUR.

Il panorama politico rumeno è stato scosso da una crisi di governo senza precedenti, innescata dalla decisione del Partito Socialdemocratico di ritirare il sostegno al primo ministro Ilie Bolojan . La dirigenza del partito ha ufficializzato lunedì l'intenzione di revocare l'appoggio parlamentare e di richiamare i propri sei ministri presenti nell'esecutivo, mettendo di fatto fine alla stabilità di una coalizione che ha governato il paese negli ultimi anni.

Le tensioni, accumulate nel corso dei mesi, hanno trovato il loro apice nelle feroci critiche mosse dai socialdemocratici nei confronti delle recenti politiche economiche adottate da Bolojan, in particolare riguardo all'aumento della pressione fiscale. Il governo, guidato dal Partito Nazionale Liberale (PNL), ha dovuto giustificare tali misure come necessarie per rispondere alle pesanti direttive europee e per arginare una crisi di bilancio strutturale che affligge la Romania dal 2020, anno in cui il paese è finito sotto la lente della Commissione Europea per deficit eccessivo. Tuttavia, il calo del consenso elettorale ha spinto i socialdemocratici a cercare una rottura, temendo un'emorragia di voti verso le formazioni di estrema destra, come il partito AUR, che guadagna costantemente terreno nei sondaggi. La situazione parlamentare appare estremamente fluida e pericolosa per la tenuta istituzionale. Il partito AUR ha già annunciato la presentazione di una mozione di sfiducia per il mese di maggio, una mossa che potrebbe trovare la sponda inaspettata dei Socialdemocratici. Se le due forze dovessero convergere in aula, la maggioranza attuale verrebbe meno, aprendo uno scenario inedito: la Romania non ha mai assistito a elezioni anticipate nella sua storia democratica recente. Il Presidente Dan ha cercato di placare gli animi, dichiarando pubblicamente che, nonostante l'instabilità politica in corso, il paese manterrà una linea di rigore economico per garantire l'accesso agli 11 miliardi di euro di fondi europei, vitali per la sopravvivenza finanziaria dello Stato. Il Capo dello Stato ha tuttavia escluso categoricamente l'ipotesi di incaricare figure riconducibili all'area estremista, auspicando che la coalizione uscente, composta da PNL, socialdemocratici, USR e UDMR, possa ricomporsi in un nuovo assetto programmatico capace di superare le incomprensioni attuali. Al di fuori dei confini rumeni, il contesto internazionale continua a presentarsi complesso e frammentato, con diverse crisi che si intrecciano su scala globale. Dalle tensioni diplomatiche tra Iran e delegazioni internazionali, ai viaggi di rappresentanza in Africa volti a riconsolidare le sfere di influenza, il mondo sembra attraversato da una costante incertezza. A questo si aggiungono le preoccupazioni crescenti riguardo ai cambiamenti climatici e al loro impatto devastante sulla biodiversità, con minacce che colpiscono siti storici e patrimoni naturali in ogni continente. Anche il settore del lusso soffre, subendo il calo degli investimenti nei paesi del Golfo, mentre si consumano tragedie umane di varia natura, come i recenti episodi di violenza in Louisiana, che sollevano nuovamente il dibattito sulla sicurezza dei minori. La combinazione di queste sfide economiche, politiche e sociali delinea un quadro globale dove la prevedibilità politica diventa il bene più prezioso per evitare un collasso sistemico delle istituzioni democratiche





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