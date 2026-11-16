Migliaia di clienti bancari americani e passeggeri aerei bloccati da un guasto globale di Microsoft, dopo la falla di CrowdStrike. Analizziamo le cause e l'impatto.

Un'ondata di malfunzionamenti digitali ha colpito gli Stati Uniti, colpendo simultaneamente il settore bancario, quello del trasporto aereo e i servizi di posta elettronica. Migliaia di clienti di tre dei più grandi istituti finanziari americani hanno segnalato problemi sui servizi online, che hanno impedito l'accesso ai propri conti, il controllo dei saldi o i trasferimenti di denaro. Questa crisi si è verificata nel momento di massima attività, proprio nel giorno di inizio settimana in cui si torna al lavoro e si riprendono le normali attività finanziarie.

Il ruolo centrale di Microsoft nella crisi

Il nodo centrale di questa interruzione globale è riconducibile a Microsoft, colui che fornisce la piattaforma cloud Azure e i servizi di posta Outlook. Nel momento di massima crisi, negli Stati Uniti sono state registrate oltre 130mila segnalazioni di problemi relativi alle caselle di posta elettronica di Outlook. Anche i clienti di altri servizi utilizzati da aziende ed enti governativi in tutto il mondo, incluso l'assistente di intelligenza artificiale Copilot, hanno subìto disagi. La ripetitività dei casi in pochi giorni e in settori così diversi tra loro ha spinto molti a chiedersi che cosa stia davvero accadendo alla rete digitale Usa.

Also read Sistema di controllo aereo USA: cause e impatto della più grande crisi dal 2001

Analisi delle cause: attacco o sovraccarico?

Le spiegazioni ufficiali e le teorie degli esperti stanno delineando due scenari principali per comprendere la portata del disastro. Il sospetto iniziale è che ci sia un attacco informatico mirato, mentre altri esperti sottolineano un problema sul fronte dei fornitori. La concentrazione di servizi nelle mani di poche aziende, dicono gli analisti, potrebbe aver provocato un sovraccarico e finito per rendere la rete più vulnerabile a fallimenti a catena. Questa vulnerabilità strutturale è stata evidenziata da precedenti incidenti, come il blocco dei voli su tutto il territorio americano avvenuto solo tre giorni prima.

Impatto immediato sul sistema bancario USA

Le conseguenze per i consumatori sono state immediate e pervasive. Nel corso della giornata, attraverso il sito che monitora le interruzioni dei servizi digitali, sono state presentate migliaia di segnalazioni, con Chase che ha registrato la maggior parte delle criticità. Alcuni correntisti hanno ricevuto un messaggio che diceva: "Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili". Queste cifre rappresentano le segnalazioni inviate e non il numero effettivo dei clienti coinvolti, per cui l'impatto reale potrebbe essere stato molto maggiore, lasciando milioni di persone impossibilitate a gestire le proprie finanze quotidiane.

Advertisement

Ripercussioni sul trasporto aereo e United Airlines

Il settore dei trasporti non è rimasto immune, registrando nuovi disagi per il trasporto aereo americano. United Airlines ha segnalato un'interruzione generalizzata dei suoi sistemi, che è stata poi risolta in tempi brevi. "Ci scusiamo per l'inconveniente. Siamo a conoscenza dell'interruzione del sistema su vasta scala e i nostri team si stanno impegnando al massimo per ripristinare il corretto funzionamento nel minor tempo possibile", aveva scritto la compagnia aerea su X, per poi comunicare l'avvenuta risoluzione. Questo evento si inserisce in un contesto di instabilità già segnato da un grave malfunzionamento del sistema americano precedente.

Il contesto delle vulnerabilità digitali precedenti

La crisi bancaria si pone come l'ultimo anello di una catena di guasti che ha scosso la fiducia nel digitale globale. I problemi sono avvenuti appena tre giorni dopo un grave malfunzionamento del sistema americano che, lo stesso venerdì, aveva costretto l'Agenzia federale dei trasporti a imporre il blocco dei voli a livello nazionale, impedendo agli aerei di decollare dagli aeroporti di tutto il Paese. Inoltre, ventiquattr'ore prima c'era stato il crollo di altri servizi globali. Le spiegazioni ufficiali per le migliaia di aerei rimasti a terra e per le ore di problemi alla mail sono state concrete, ma il sospetto di uno scrittore, pubblicato su X venerdì pomeriggio, rimane che "È questo il vero motivo del blocco dei voli. Non vogliono scatenare il panico in tutto il mondo".