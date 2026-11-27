Tajani e Conte smentiscono Zelensky su coordinamento attacco Libia. Meloni richiesta informativa urgente in Parlamento per chiarire ruolo Italia.

La posizione ufficiale del governo italiano è stata resa nota con nettezza dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani, il quale ha respinto categoricamente le affermazioni rilasciate dal Presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista alla BBC. Tajani ha dichiarato esplicitamente che non è vero quanto sostenuto da Zelensky, il quale aveva affermato che le forze ucraine non avvengono attacchi mai senza prima coordinarsi con i propri partner internazionali. Questa smentita riguarda l'attacco alla nave da guerra russa Merkury, avvenuto in territorio libico, definito da Zelensky un obiettivo legittimo ma gestito secondo la narrativa del governo di Kyiv come parte di una strategia condivisa con gli alleati occidentali.

Rifiuto Italiano del Coordinamento Militare

La replica del Ministro degli Esteri italiano ha chiarito che non è esistito alcun tipo di coordinamento tra l'Italia e l'Ucraina per le operazioni militari condotte nelle acque libiche. Tajani ha sottolineato che nessuno nel governo italiano era stato informato delle azioni in corso, ignorando completamente ciò che le forze ucraine stavano compiendo in quella regione. La negazione è stata rafforzata citando le parole del Ministro degli Esteri ucraino Andrij Ivanovyč Sybiha, il quale ha dichiarato che in futuro si parlerà con gli alleati, ma che al momento non c'è stata alcuna consultazione precedente agli attacchi. Questa presa di posizione ufficiale del Ministero degli Affari Esteri italiano serve a distinguere nettamente la politica di Roma dalle azioni operative di Kyiv nel Mediterraneo.

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Reazioni Politiche e Richiesta di Informativa

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha commentato la vicenda sui social media, sottolineando come l'Italia non sia stata considerata un partner dal governo ucraino nonostante quattro anni e mezzo di sostegno economico, finanziario e militare fornito dal nostro Paese. Conte ha rammentato che il governo italiano ha risolutamente dichiarato di non essere stato nemmeno avvertito degli attacchi, apprendendo la notizia attraverso le agenzie di stampa come qualsiasi cittadino comune. Questo evento ha portato il politico a chiedere un chiarimento immediato, evidenziando come la gravità dell'attacco comprometta l'incolumità dei militari italiani, del personale nella Tripolitania e degli interessi strategici nazionali. Conte ha anticipato che era evidente il contributo di altri governi europei e ora la dichiarazione di Zelensky fornisce la conferma di questa dinamica, definendo la situazione un passaggio chiave nella politica estera italiana ed europea.

Accuse e Preoccupazioni per la Sicurezza Nazionale

La posizione di Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e portavoce dei Verdi, è risultata altrettanto critica verso la mancanza di trasparenza. Bonelli ha posto un interrogativo fondamentale: chi mente tra il governo Meloni e Zelensky? Il deputato ha spiegato che delle due l'una, o il governo era informato e oggi non dice la verità, oppure un'operazione militare si è svolta nel Mediterraneo davanti alle coste libiche senza che l'Italia ne sapesse nulla. In entrambi i casi, si tratta di un fatto gravissimo. Bonelli ha ricordato che già ad aprile un'inchiesta di Radio France Internationale rivelava la presenza in Libia di oltre 200 militari e specialisti ucraini, da cui sarebbero partite operazioni contro navi russe nel Mediterraneo. Questo dettaglio solleva dubbi sulla capacità di intelligence italiana e sulla reale portata della presenza straniera nelle acque vicine.

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Il deputato Verdi ha aggiunto che l'Ucraina ha il diritto di difendersi dall'aggressione, ma portare la guerra nel Mediterraneo rappresenta un'escalation pericolosa che riguarda direttamente l'Italia. Bonelli ha sostenuto che non basta dichiarare il non volere l'allargamento del conflitto; sono necessarie iniziative diplomatiche concrete per fermarlo. Di conseguenza, ha chiesto che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni riferisca urgentemente in Parlamento, dato che gli italiani hanno diritto di sapere cosa succede a poche centinaia di chilometri dalle loro coste, con rischi che vanno dalla sicurezza delle rotte energetiche ai gasdotti fino alla protezione del personale italiano presente nel Paese.

Dibattito Parlamentare e Responsabilità di Mosca

Anche Matteo Renzi ha espresso preoccupazione sui social media, definendo drammaticamente sottovalutata la situazione denunciata precedentemente in Senato e sottolineando l'importanza per il futuro del Paese. Renzi ha rilevato che dopo le dichiarazioni contrastanti di Zelensky e Tajani, è evidente che uno dei due sta mentendo, definendo la cosa gravissima. Parallelamente, il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, ha puntato il dito contro Mosca, interrogandosi su cosa sappia l'Italia della presenza russa nel Mediterraneo. Magi ha sostenuto che sbaglia chi dice che Zelensky sta portando la guerra in Europa, poiché è Putin che ha portato le sue navi cariche di armi davanti alle coste italiane. Il Cremlino sta avvicinando il conflitto all'Europa e all'Italia, rendendo necessaria un'informativa urgente alle Camere da parte della premier per spiegare al Paese la presenza russa, sia militare sia della cosiddetta flotta fantasma, monitorata dalle forze armate e di intelligence nazionali.