Crisi Energetica: Il Governo Valuta Misure Straordinarie, Dal Lavoro Agile alle Targhe Alterne

Il ministro Crosetto ammette il rischio di lockdown energetico in Italia, con possibili misure restrittive in arrivo. Si valutano smart working, limitazioni dei consumi energetici e possibili ritorni di vecchie misure. Priorità a scuola e sanità. Piano energia in arrivo.

È una situazione che suscita preoccupazione, anche se non la totalità delle attività economiche e sociali è a rischio. Il ministro della Difesa Guido Crosetto, rispondendo a un'intervista del Corriere della Sera, ha espresso senza mezzi termini la possibilità di dover affrontare un lockdown energetico , con conseguenti blocchi di attività, nel giro di un mese.

Al momento non esiste un piano operativo dettagliato, ma sono in fase di valutazione diverse ipotesi di misure straordinarie legate all'energia, con un possibile punto di svolta già a partire dal mese di maggio. Il governo Meloni, considerando l'importanza dell'autonomia energetica nazionale, sta analizzando attentamente scenari differenti, che tengono conto della complessa situazione internazionale. In particolare, la riapertura dello Stretto di Hormuz rappresenta un fattore cruciale. Se la situazione geopolitica non dovesse migliorare rapidamente, l'Italia potrebbe essere costretta ad adottare interventi restrittivi significativi. \Tra gli strumenti principali allo studio, vi è la possibilità di un ricorso esteso allo smart working, riprendendo in parte il modello adottato durante la pandemia. Attualmente, circa il 17% dei dipendenti pubblici utilizza forme di lavoro a distanza, una percentuale in crescita rispetto all'anno precedente. Le normative già esistenti consentirebbero un'espansione rapida di questa modalità, considerando che alcune amministrazioni hanno già previsto un monte ore mensile lavorabile da remoto. Contemporaneamente, sono state introdotte nuove regole per le imprese, specialmente le PMI, che prevedono obblighi e sanzioni in caso di mancato rispetto delle disposizioni sul lavoro agile. Oltre allo smart working, si sta valutando attentamente il contenimento dei consumi energetici. Si ipotizza, per esempio, di ridurre di un grado la temperatura dei condizionatori durante l'estate e dei riscaldamenti in inverno, o di limitare le ore di utilizzo. Stime preliminari suggeriscono che interventi di questo genere potrebbero portare a un risparmio significativo di gas. Non è esclusa la reintroduzione di misure come le targhe alterne per la circolazione stradale e una riduzione dell'illuminazione pubblica, inclusi edifici e monumenti. Parallelamente, il governo sta concentrando gli sforzi per aumentare la produzione energetica interna, anche attraverso il ricorso temporaneo alle centrali a carbone e l'accelerazione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili. Alcuni settori industriali ad alto consumo energetico, come la siderurgia e la meccanica, potrebbero essere costretti a rimodulare le proprie attività, in risposta alle necessità.\Il nodo cruciale rimane quello del gas. Il problema non risiede tanto nel livello attuale delle scorte, che risultano superiori alla media europea, quanto nella potenziale diminuzione dei flussi di approvvigionamento nelle prossime settimane. Per affrontare questa criticità, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, è pronto a presentare un piano dettagliato per la gestione dei consumi. L'intenzione è quella di adottare un approccio più prudente già a partire da maggio, anticipando un possibile rallentamento degli approvvigionamenti. In questo contesto, ridurre la domanda di energia diventa una priorità, seguendo una strategia simile a quella implementata durante la crisi energetica del 2022. La questione energetica è al centro dell'attenzione anche a livello politico ed europeo. Il ministro Crosetto ha sottolineato che i margini di manovra sono limitati senza una risposta coordinata a livello continentale, sollecitando l'Unione Europea ad agire con maggiore rapidità ed efficacia. Allo stesso tempo, ha evidenziato l'importanza dell'unità nazionale per affrontare una crisi definita senza precedenti. I dati aggiornati sulla situazione energetica saranno presentati direttamente alla Presidente del Consiglio. Nonostante lo scenario complesso, il governo si impegna a proteggere alcuni settori chiave: scuola e sanità dovrebbero essere esenti da tagli drastici, evitando il ritorno alla didattica a distanza e limitazioni significative nell'erogazione dei servizi sanitari. Nei prossimi giorni, il governo avvierà un dibattito aperto su queste ipotesi anche in Parlamento. L'obiettivo principale è preparare il Paese a eventuali misure straordinarie, riducendo al minimo l'impatatto su cittadini e imprese





ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Crisi Energetica Lockdown Energetico Smart Working Consumi Energetici Piano Energetico

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Governo e stabilità tra crisi energetica e globale, l'Italia razionale in un mondo irrazionaleLa responsabilità di governare l’Italia fino alla fine della legislatura. Di tutto...

Read more »

Crisi Energetica in Egitto e Dichiarazioni di Trump sull'Iran: Aggiornamenti e SviluppiLe ultime notizie dall'Egitto, con l'impatto della crisi energetica sulle attività commerciali, e le dichiarazioni di Donald Trump sull'Iran, oltre a un importante successo medico in Italia.

Read more »

Crisi Energetica: La Transizione Rinviata e i Costi della DipendenzaL'aumento dei prezzi del carburante e la dipendenza da fonti fossili evidenziano l'urgenza della transizione energetica, con l'Europa che fatica a rispettare i target climatici e l'Italia in ritardo. La mancanza di investimenti e gli eventi geopolitici complicano ulteriormente la situazione, nonostante i progressi nelle rinnovabili.

Read more »

Crisi energetica, la Cina era già pronta: come sta rispondendoAumentate le riserve di petrolio e boom delle rinnovabili

Read more »

La crisi energetica che si poteva prevenireLe Filippine sono il primo paese asiatico ad adottare misure drastiche a causa del blocco dello stretto di Hormuz. Un’emergenza che insegna molto anche alle nazioni vicine Leggi

Read more »

L'allarme di Anief, per la crisi energetica possibile Dad a scuola'La crisi energetica, con ripercussioni sul costo dei carburanti, potrebbe portare l'Italia entro giugno a un tasso di inflazione altissimo: per frenare il costo della vita, il Governo e il Parlamento potrebbero valutare l'adozione della didattica a distan...

Read more »