Crisi energetica in Medio Oriente: avvertimenti congiunti di IEA, FMI, Banca Mondiale e OMC

Le principali istituzioni finanziarie e energetiche avvertono che il conflitto tra USA, Israele e Iran sta mettendo a dura prova le forniture energetiche globali, colpendo le economie più vulnerabili e minacciando la sicurezza dei combustibili, con potenziali ripercussioni sui mercati e sull'occupazione.

Le autorità dell'Agenzia Internazionale dell' Energia , del Fondo Monetario Internista, della Banca Mondiale e dell'Organizzazione Mondiale del Commercio hanno lanciato un avviso comune sulla gravità della crisi energetica generata dal conflitto in Medio Oriente.

In una dichiarazione congiunta rilasciata venerdì, i leader di questi organismi hanno sottolineato che la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran sta provocando interruzioni significative nei flussi di commercio internazionale, scuotendo i mercati finanziari e creando forti preoccupazioni per la continuità delle forniture di petrolio e gas, in particolare lungo lo Stretto di Hormuz, una delle rotte più strategiche per l'energia globale. L'instabilità nella regione ha già innescato un rapido esaurimento delle scorte di petrolio mondiali, con il rischio di un deficit ancora più marcato all'approssimarsi del picco della domanda estiva nell'emisfero settentrionale, scenario che potrebbe compromettere la sicurezza dei combustibili e la stabilità dei mercati





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