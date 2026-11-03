Crisi GPL Pakistan: Autisti Risciò Lahore Saltano Pasti per Costi

Il caro-GPL in Pakistan colpisce i conducenti di risciò di Lahore, costringendo le famiglie a ridurre i pasti. Analisi dell'impatto economico post-chiusura valichi.

Rashid Ali, 33 anni e padre di due figli, guida il suo risciò motorizzato a Lahore dal 2013, iniziando il suo turno alle 06:00 e talvolta concludendolo dopo mezzanotte. L'impennata dei prezzi del gas di petrolio liquefatto (GPL) nel paese ha drasticamente eroso il suo reddito giornaliero, portandolo a guadagnare meno di tre dollari al giorno.

Calo Redditi e Impatto sulle Famiglie Lahore

Per oltre un decennio, Ali ha guadagnato circa 6,50 dollari quotidiani, una somma sufficiente a coprire le necessità basilari della sua famiglia. Con i costi energetici esplosi, i suoi introiti sono diminuiti della metà, obbligando sua famiglia a mangiare solo due volte al giorno. La pressione finanziaria è aggravata dal pagamento mensile di 11.000 rupie per l'affitto e dai costi di affitto giornaliero del veicolo, fissati a 600 rupie.

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Crisi Approvvigionamento Valichi Iraniani Ottobre

Il costo dell'energia è aumentato significativamente dal 17 ottobre 2026, quando la chiusura di due valichi di frontiera tra Pakistan e Iran ha interrotto le importazioni. Secondo l'Associazione GPL del Pakistan, il paese importava circa 7.000 tonnellate metriche di GPL al giorno dall'Iran. La provincia di Balochistan ha giustificato la chiusura per motivi di sicurezza e contrabbando, mentre l'Iran ha inizialmente attribuito il problema a questioni tecniche, successivamente smentite dall'ambasciatore iraniano che ha parlato di cambi nei documenti di importazione pakistani.

Impatto Settoriale Awami Rickshaw Union Majeed Ghauri

Majeed Ghauri, presidente dell'Awami Rickshaw Union, definisce il GPL come "il carburante dei poveri". Ha dichiarato che circa il 70% dei 43.000 auto-risciò associati e quasi 8.000 Qingqi (tricicli su ruote moto) operano con questo combustibile. Prima delle chiusure, il prezzo di una bombola da 12 kg era molto più basso. Dopo l'interruzione dei flussi, il prezzo è balzato del 56%, arrivando a 7.000 rupie pakistane, pari a circa 583 rupie per chilogrammo nel mercato aperto.

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Costi Operativi e Inflazione Ottobre Duecento Rupie

Ali deve fare il pieno del suo veicolo quattro o cinque volte al giorno, spendendo tra 300 e 400 rupie per ogni ricarica. Nonostante i costi operativi elevati, i passeggeri offrono tariffe ridotte per i brevi tragitti urbani, spesso tra 80 e 150 rupie per corse che dovrebbero costare tra 200 e 250 rupie. Il passeggero Mohammad Ramzan ha confermato che, di fronte a richieste di 500 rupie, molti clienti optano per la passeggiata invece di pagare. L'inflazione nel paese ha raggiunto il 9,6% a ottobre, mentre le banche centrali hanno aumentato i tassi di interesse al 12% a causa dei costi dell'energia e del grano.

Conseguenze Sociali Guerra Stati Uniti Iran Febbraio

La crisi energetica si inserisce in un contesto più ampio di shock economici iniziati con il conflitto tra Stati Uniti e Iran nel febbraio 2026. Il prezzo della benzina ha raggiunto un record di 458 rupie al litro il 3 aprile, rimanendo circa il 40% superiore ai prezzi pre-bellici. Ali, pur essendo disperato, continua a lavorare fino a tarda notte sperando di poter portare qualcosa da mangiare ai suoi figli. La situazione descrive una emergenza umanitaria locale dove i lavoratori del settore dei trasporti subiscono le conseguenze più dirette dell'instabilità geopolitica regionale.