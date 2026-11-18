La scomparsa del fiume Bátan a Cholula e le proteste contro Danone e la Conagua segnano la lotta per l'acqua nella valle messicana.

Amalia Azcatl Cuautle ha vissuto uno shock emotivo nel ritorno nella sua città natale, la valle di Cholula, nel cuore del Messico, dopo oltre venticinque anni di permanenza negli Stati Uniti. Il suo ricordo d'infanzia, legato al bagno nel fiume Bátan che attraversava Santa María Acuexcomac, si è trasformato in dolore concreto alla vista di un alveo completamente prosciugato. Le acque di questo corso d'acqua, un tempo fonte di vita e identità, sono state prelevate e incanalate per decenni verso Puebla, la capoluogo in rapida espansione dello stato omonimo.

L'importanza storica e culturale del fiume Bátan

Per secoli, le cime innevate dei vulcani Popocatépetl e Iztaccíhuatl hanno alimentato una rete complessa di fiumi, sorgenti e ruscelli che scorrevano lungo la valle di Cholula. Queste acque hanno plasmato un paesaggio fertile fondamentale per l'economia agricola locale e per l'identità spirituale della regione. La memoria di queste risorse è custodita nei toponimi locali derivati dal náhuatl, come Acuexcomac, che significa 'il luogo in cui è conservata l'acqua', e Coronango, interpretato come 'il luogo sotto il quale l'acqua gira'.

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Crisi demografica e impatto della Conagua su Danone

La rapida crescita demografica ha aumentato drasticamente la domanda di servizi pubblici, secondo Alejandra Zamora Martínez del comune di San Andrés Cholula. I dati dell'Istituto nazionale di statistica e geografia del Messico confermano l'impatto di questa espansione urbana sulle risorse idriche. La crisi ha portato alla chiusura di un enorme impianto d'imbottigliamento gestito dalla multinazionale Danone, casa madre del marchio messicano Bonafont. Gli attivisti avevano accusato l'azienda di impoverire le falde acquifere, un evento culminato con l'apertura di una gigantesca voragine a Santa María Zacatepec.

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Difesa delle falde e resistenza delle comunità indigene

Il movimento di protesta, guidato dalle comunità indigene della regione di Cholula, ha dimostrato una forte resilienza storica contro i soprusi. Juan Carlos Flores Solís, avvocato di San Pedro Cholula, sottolinea che le devastazioni attuali sono irreversibili rispetto alle espropriazioni coloniali. María Silvestre Torres, del collettivo femminile Guardiane del fiume Metlapanapa nato a Santa María Zacatepec nel 2019, ha partecipato all'azione che ha bloccato lo stabilimento Bonafont. La Conagua ha difeso Danone citando una valutazione tecnica del 2021, attribuendo la voragine ad altri fattori e affermando il rispetto delle leggi e delle concessioni idriche.

Conseguenze sociali e mercato dell'acqua in Messico

Le conseguenze sociali dell'espansione urbana superano la semplice scarsità idrica, trasformando il tessuto sociale della regione. Facundo Flores Coyotl, idraulico di 58 anni di San Antonio Cacalotepec, denuncia il danno a interi ecosistemi e la distruzione di tradizioni locali. I pozzi comunitari sono esauriti e l'acqua, da risorsa condivisa, è diventata una merce costosa distribuita in modo disuguale. Molti abitanti devono ora pagare per forniture idriche o acqua in bottiglia, mentre il mercato immobiliare costringe molte famiglie ad abbandonare le loro comunità storiche.