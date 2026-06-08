Crisi in Iran e Stretto di Hormuz: rischio shock alimentare globale e nuove tensioni sui prezzi

La crisi geopolitica in Medio Oriente, con focus su Iran e Stretto di Hormuz, minaccia la sicurezza alimentare globale e rischia di scatenare una nuova ondata inflazionistica su cibo, energia e trasporti. L'analisi delle filiere coinvolte, dai fertilizzanti ai prodotti finali, e le misure discusse dal G7 Agricoltura.

Il conflitto in Iran e la situazione nello Stretto di Hormuz stanno generando preoccupazioni per un possibile shock alimentare globale e una nuova ondata di rincari su cibo, energia e trasporti.

Dalla produzione di fertilizzanti ai cereali, fino alla carne e al latte, la crisi geopolitica in Medio Oriente rischia di innescare una nuova spirale inflazionistica. Le strategie per contenere l'impatto sono al centro del tavolo del G7 dell'Agricoltura, con effetti diretti sui prezzi di cibo, energia e trasporti.

Un possibile effetto domino che potrebbe colpire consumatori e imprese nei prossimi mesi, coinvolgendo tutte le principali filiere: fertilizzanti, mangimi, logistica ed energia, con ricadute che si estendono fino ai prodotti finali come grano, latte, carne e alimenti trasformati. A pesare sul quadro generale anche le variabili climatiche, che aumentano l'incertezza sulle produzioni agricole. Il primo punto critico riguarda i fertilizzanti, elemento chiave per la produttività agricola.

L'aumento dei costi di produzione, insieme a possibili ritardi nelle spedizioni e tensioni sulle materie prime, sta già mettendo sotto pressione il settore. Secondo le analisi degli organismi internazionali, l'impatto potrebbe tradursi in raccolti meno abbondanti e nuova spinta inflazionaria sui prezzi alimentari, con effetti non immediati ma progressivi lungo tutta la filiera. La situazione è al centro della riunione straordinaria dei ministri dell'Agricoltura del G7, convocata su iniziativa dell'Italia.

L'obiettivo è individuare strategie comuni per la sicurezza alimentare, ridurre la dipendenza dalle importazioni e rafforzare la resilienza dei sistemi agricoli. Sul tavolo anche misure economiche e interventi per sostenere le imprese agricole, già colpite dall'aumento dei costi dei fertilizzanti. I dati internazionali segnalano un aumento dei prezzi dei cereali e ritardi nelle spedizioni globali. Secondo le stime, gli effetti sugli scaffali potrebbero manifestarsi nei prossimi mesi, con un impatto graduale ma diffuso.

Le organizzazioni del settore avvertono che lo scenario attuale, per alcuni aspetti, presenta criticità anche superiori alla crisi del 2022, soprattutto per la compressione dei margini degli agricoltori. In Italia si registra già un calo delle semine di mais e una riduzione delle rese produttive, legata anche al minor utilizzo di fertilizzanti e mezzi tecnici. Un segnale che conferma le difficoltà del comparto.

L'effetto a catena potrebbe estendersi a tutta la filiera agroalimentare europea: energia, trasporti e logistica potrebbero spingere ulteriormente i prezzi di alimenti di base e prodotti trasformati. A complicare lo scenario si aggiunge anche il rischio climatico, con fenomeni estremi che potrebbero incidere sulle produzioni agricole nei prossimi cicli





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