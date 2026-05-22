Crisi in Medio Oriente: Tra torture agli attivisti e scontro USA-Iran sullo Stretto di Hormuz

Un'analisi approfondita sul rientro degli attivisti della Flotilla per Gaza, le tensioni tra Washington e Teheran per l'uranio e i pedaggi marittimi, e l'impatto geopolitico sui mercati globali.

Il rientro a Fiumicino degli attivisti italiani che facevano parte della Global Sumud Flotilla per Gaza ha riportato l'attenzione dell'opinione pubblica su gravi denunce di violazioni dei diritti umani .

I partecipanti, rilasciati dal governo israeliano, hanno raccontato storie drammatiche di violenze fisiche e psicologiche subite durante la detenzione. Tra le testimonianze più scioccanti emergono l'uso di percosse brutali, l'infrazione di costole e, in alcuni casi, molestie sessuali subite da diverse donne. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto, ha descritto con precisione l'orrore vissuto, spiegando come i prigionieri venissero picchiati selvaggiamente mentre i loro carcerieri esclamavano Welcome to Israel.

La degradazione è proseguita fino al momento del trasferimento in aeroporto, dove gli attivisti sono stati trasportati in manette e con catene alle caviglie. In questo contesto, la procura di Roma si appresta ad acquisire un video diffuso dal ministro Ben Gvir, in cui i partecipanti alla missione appaiono inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, in un atteggiamento di scherno che ha suscitato indignazione a livello internazionale.

Di fronte a tali prove, Antonio Tajani ha chiesto formalmente all'Unione Europea di applicare sanzioni contro il ministro israeliano, mentre le opposizioni spingono per una misura più drastica, come la sospensione totale dei rapporti diplomatici con Israele. Parallelamente, il clima di tensione internazionale si sposta sul fronte diplomatico tra Washington e Teheran.

L'Iran sta attualmente elaborando una risposta alla lettera di intenti inviata dagli Stati Uniti per porre fine allo stato di guerra, tuttavia il dialogo rimane bloccato su un punto cruciale: le scorte di uranio altamente arricchito. Mentre le trattative diplomatiche procedono a rilento, all'interno degli Stati Uniti si consuma un aspro scontro politico.

I leader repubblicani della Camera dei Rappresentanti hanno deciso di ritirare una mozione, proposta dai democratici, che mirava a limitare i poteri di attacco del presidente Donald Trump nei confronti dell'Iran. Il ritiro è avvenuto dopo che è diventato evidente che la risoluzione avrebbe avuto una probabile maggioranza, trasformandosi di fatto in un atto di censura verso l'amministrazione Trump.

Questo scontro avviene in un momento di forte divisione interna: i sondaggi indicano che la maggioranza dei cittadini americani è contraria al conflitto, a causa dell'aumento dei costi energetici e della destabilizzazione delle catene di approvvigionamento globali. Trump e i suoi sostenitori, tuttavia, continuano a difendere l'operazione militare come l'unico strumento efficace per impedire che l'Iran riesca a sviluppare armi nucleari.

Un ulteriore elemento di instabilità riguarda la gestione dello Stretto di Hormuz, una delle rotte marittime più strategiche del mondo per il trasporto di petrolio e gas naturale. Secondo quanto riportato dal New York Times, l'Iran avrebbe avviato colloqui con l'Oman per implementare un sistema di tariffe e pedaggi per le navi che attraversano lo stretto, ignorando i ripetuti avvertimenti di Washington.

Questa mossa è stata definita inaccettabile sia dal presidente Trump che dal segretario di Stato Marco Rubio, i quali sostengono che lo Stretto di Hormuz sia una via d'acqua internazionale che deve rimanere libera da qualsiasi impedimento economico. Nonostante l'annuncio di una nuova Autorità iraniana per gli Stretti del Golfo Persico, che pretende permessi specifici per il transito, gli Stati Uniti continuano a condannare l'ipotesi di pedaggi, suggerendo che tali richieste renderebbero impossibile ogni accordo diplomatico duraturo.

Nel frattempo, i mercati finanziari di Wall Street reagiscono con cautela: i futures dell'S&P 500, del Nasdaq e del Dow Jones viaggiano in territorio positivo, poiché gli investitori monitorano gli sviluppi del conflitto e scommettono sui titoli tecnologici, sperando in una stabilizzazione geopolitica. Infine, l'instabilità regionale è confermata da nuovi attacchi aerei israeliani nel sud del Libano, dove l'esercito ha ucciso due individui sospettati di essere armati in un'area di scontro con Hezbollah, alimentando ulteriormente il rischio di un'escalation su vasta scala





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