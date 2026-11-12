Crisi Indonesia: Prabowo Subianto, Gibran Raka e il futuro di Jokowi

Analisi della tensione tra il Presidente Prabowo Subianto e l'ex leader Jokowi dopo le dimissioni del Vicepresidente Gibran e lo scandalo intercettazioni, con impatti sulla politica nazionale.

La stabilità politica dell'Indonesia è stata scossa da una serie di eventi critici che hanno riportato alla luce le profonde tensioni tra il presidente uscente Joko Widodo, noto come Jokowi, e il suo successore, Prabowo Subianto. La sequenza di crisi ha avuto inizio con le dimissioni del vicepresidente Gibran Rakabuming Raka, figlio di Jokowi, che ha lasciato l'incarico sotto la pressione di una procedura di impeachment sostenuta dalla coalizione di governo. Questa mossa è arrivata quasi simultaneamente alla rimozione del capo di gabinetto del presidente, Listyo Sigit Prabowo, arrestato nell'ambito di un controverso scandalo di intercettazioni telefoniche illegale.

Dettagli sullo Scandalo e Misure del Governo

Listyo Sigit Prabowo, ex capo della polizia e nominato capo di gabinetto del presidente a ottobre 2025, è stato arrestato dalle autorità dopo che i sospetti di intercettazioni telefoniche illegali ai danni del presidente Prabowo Subianto sono emersi pubblicamente. Le forze dell'ordine hanno dichiarato di disporre di prove sufficienti per perseguire accuse di alto tradimento contro i sospettati, anche se non hanno fornito ulteriori dettagli specifici sulle accuse o sui metodi utilizzati. Listyo Sigit Prabowo è attualmente in custodia della polizia e non si è espresso pubblicamente riguardo alle gravi accuse che lo riguardano.

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Parallelamente, il presidente Prabowo ha annunciato una drastica riduzione dei finanziamenti per il progetto simbolo di Jokowi, la nuova capitale Nusantara sull'isola di Bornio. Il governo ha approvato solo 48,8 trilioni di rupiah (pari a 2,7 miliardi di dollari) di fondi per il periodo fino al 2029. Questa cifra rappresenta circa il sessanta per cento delle risorse che Jokowi aveva stanziato tra il 2022 e il 2024, segnando un netto distacco nella priorità data alle eredità del precedente amministratore.

La Dinamica Politica tra Prabowo e Jokowi

La relazione tra Prabowo Subianto e Joko Widodo è sempre stata complessa, caratterizzata da un passato di rivalità elettorale che ha visto Jokowi sconfiggere il generale Prabowo nelle presidenziali del 2014 e del 2019. Dopo la sua sconfitta, Jokowi ha nominato Prabowo come ministro della difesa, un'azione che ha contribuito a ricostruire la reputazione pubblica di Prabowo e ha aperto la strada a un sostegno tacito di Jokowi per la sua candidatura presidenziale del 2024. Jokowi era bloccato dai limiti di mandato e non poteva candidarsi nuovamente.

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In quell'occasione chiave del 2024, Jokowi ha espresso il suo appoggio a Prabowo solo dopo aver ricevuto la garanzia che il suo successore avrebbe continuato i progetti ereditati dal suo governo, in particolare la costruzione di Nusantara. Tuttavia, l'elezione di Prabowo è stata macchiata da accuse di interferenza etica mosse contro Jokowi, incluse pressioni sull'ultima decisione della Corte Costituzionale che ha modificato le regole elettorali permettendo a suo figlio di diventare il compagno di lista di Prabowo. Un comitato etico ha successivamente sgridato il cognato di Jokowi, ex capo della Corte, per aver permesso interventi esterni.

Le Cause delle Dimissioni e le Reazioni Pubbliche

Le dimissioni di Gibran Rakabuming Raka sono state il culmine di un lungo processo legale iniziato a settembre, quando un gruppo di osservatori elettorali ha presentato una petizione alla Corte Costituzionale per esaminare l'idoneità di Gibran. Le autorità hanno evidenziato che i suoi titoli di studio rilasciati all'estero non soddisfacevano i requisiti elettorali. Sebbene la Corte Costituzionale abbia confermato a ottobre che Gibran non poteva essere rimosso dall'incarico, la Corte Suprema ha stabilito il mese scorso che un documento educativo chiave da lui utilizzato durante la campagna era invalido.

Joko Widodo ha espresso aperta delusione per la mancanza di supporto da parte di Prabowo e della sua coalizione durante la crisi legale di suo figlio. In un raro commento pubblico a sostegno del presidente in carica, Jokowi ha dichiarato ai giornalisti che continua a dare il suo appoggio al governo attuale. Questa presa di posizione è arrivata dopo che i membri della coalizione hanno pubblicamente chiesto un'indagine sugli interessi politici dietro le presunte intercettazioni di Listyo Sigit Prabowo, dimostrando la frammentazione interna al partito di governo.

Conseguenze Istituzionali e Cambiamenti al Vertice

Oltre alla rimozione di Listyo Sigit Prabowo, il governo di Prabowo Subianto ha portato avanti una serie di ridimensionamenti che hanno colpito diversi fedelissimi di Jokowi. Tra le figure rimosse o riassegnate c'era Sri Mulyani Indrawati, che aveva servito come ministro delle Finanze di Jokowi per otto anni. Questi变动 sono stati interpretati dagli analisti come un tentativo di Prabowo di consolidare il proprio potere e di distaccarsi dall'eredità politica diretta del suo predecessore, segnando una svolta significativa nella governance nazionale dopo il passaggio di consegne del 20 ottobre 2024.