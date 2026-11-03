Crisi intelligence USA: conflitti CIA e ODNI bloccano dati su Iran

Conflitti interni tra CIA e ODNI sotto Trump rallentano lo scambio di informazioni su minacce globali come l'Iran, rischiando vuoti informativi per i decisori politici.

Lo scambio di informazioni classificate tra i servizi segreti statunitensi e il Congresso degli Stati Uniti ha subito un drastico rallentamento, arrivando in alcuni casi a una sospensione temporanea, durante la seconda amministrazione del presidente Donald Trump. Questa situazione critica, emersa dalle dichiarazioni di otto attuali ed ex funzionari statunitensi, riguarda principalmente le valutazioni sulle minacce globali, con un focus specifico sulla minaccia rappresentata dall' Iran.

Interruzione flussi informativi e tensioni istituzionali

La Central Intelligence Agency (CIA) ha cessato di co-autorare le valutazioni strategiche insieme al National Intelligence Council (NIC), un gruppo analitico interno all'Ufficio del Direttore dell'Intelligence Nazionale (ODNI). Questa rottura operativa riduce significativamente il numero di rapporti che integrano le diverse prospettive della comunità di intelligence per supportare i processi decisionali dei leader americani su temi delicati come la politica verso Teheran.

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Anche i membri del Congresso e i loro staff hanno registrato interruzioni nella ricezione di report intelligence dall'ufficio di Tulsi Gabbard, allora Direttrice dell'Intelligence Nazionale. Tali stop si sono verificati brevemente dopo l'intervento militare statunitense in Iran nel giugno 2025 e nuovamente dopo la cattura dell'ex presidente venezuelano Nicolás Maduro nel gennaio 2026. Le accuse reciproche includevano presunte fughe di notizie alla stampa da parte dei legislatori.

Conseguenze operative e rischio vuoto informativo

Ex funzionari ed esperti esterni avvertono che queste discontinuità rischiano di lasciare i policymakers con una visione incompleta e frammentata delle minacce reali per il paese. Tale scenario ricorda i gravi fallimenti nell'intelligence emersi dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 compiuti da Al-Qaeda, quando la mancata condivisione di dati cruciali impedì di prevenire la tragedia.

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Il National Intelligence Council, storico punto di riferimento per chi formula la politica estera americana, ha perso il suo principale collaboratore quando la CIA ha smesso di contribuire alle valutazioni comuni. Il council, già colpito da tagli al personale, ha ora ridotto la produzione dei suoi rapporti, affidandosi meno all'analisi specifica della CIA su temi geopolitici chiave come Russia e Iran.

Origini del conflitto e impatto sul personale

I problemi strutturali sono iniziati l'anno scorso, coincidenti con significativi tagli alle agenzie di sicurezza nazionale guidati da Trump per rimuovere o marginalizzare funzionari considerati disleali. Alcuni analisti rimasti nelle agenzie adottano ora cautela estrema, evitando di scrivere valutazioni contrastanti con le posizioni della Casa Bianca per timore di ritorsioni politiche dirette.

Il conflitto è stato aggravato da quella che i funzionari definiscono una delle guerre di territorio più aspre in tre decenni tra CIA e ODNI. La tensione ha raggiunto livelli tali da richiedere l'intervento diretto dello Staff Chief della Casa Bianca, Susie Wiles, per calmierare le situazioni. Ex dipendenti, come Julia Curlee, sottolineano come la presidenza trattino le informazioni sgradite come atti di slealtà, rendendo irrilevante il lavoro tecnico degli analisti indipendenti.