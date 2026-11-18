Analisi dell'impatto delle purghe nell'intelligence americana su Fbi e sicurezza nazionale. Rischio spionaggio e vulnerabilità agenti in vista del 2026.

L'ecosistema dell'intelligence degli Stati Uniti sta attraversando una profonda trasformazione strutturale sotto l'amministrazione di Donald Trump. Questa riconfigurazione riguarda il Federal Bureau of Investigation, le agenzie di spionaggio e la gestione delle minacce internazionali, inclusi i rapporti con Taiwan e la situazione in Iran. I cambiamenti non sono solo burocratici, ma incidono direttamente sulla capacità di prevenire attacchi terroristici e su una rete di agenti segreti in tutto il mondo.

Reazioni Trump a minacce spionaggio e Nvidia

Donald Trump ha affrontato pubblicamente il tema della criminalità e della sicurezza nazionale durante un discorso presso l'accademia di polizia di Garden City, nello stato di New York, il 14 agosto 2026. In quell'occasione, il presidente era stato interrogato riguardo ai presunti legami tra Jensen Huang, l'amministratore delegato di Nvidia, e una donna che le autorità di intelligence statunitensi considerano una spia del governo cinese.

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Secondo quanto riportato dalle ricostruzioni giornalistiche, il presidente era stato avvertito almeno due volte di queste possibili infiltrazioni. Nvidia, azienda leader nella produzione della maggior parte dei processori utilizzati per far funzionare i sistemi di intelligenza artificiale, ha sostenuto di non disporre di prove che informazioni riservate siano state compromesse. Tuttavia, queste segnalazioni riflettono una crescente attenzione verso le minacce digitali e industriali.

Arresto Brandon Tyner e indebolimento servizi

Il caso di Brandon Tyner, tenente colonnello dell'esercito statunitense in servizio presso un comando della Nato, ha ulteriormente alimentato le preoccupazioni. Il 10 novembre nel Regno Unito Tyner è stato arrestato e accusato di aver cercato di passare informazioni alla Russia. Credeva di comunicare con emissari di Mosca, ma in realtà stava parlando con investigatori britannici sotto copertura. Nessun documento sarebbe effettivamente arrivato a Mosca, dimostrando l'efficacia del controspionaggio alleato.

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L'arresto di Tyner e la reazione di Trump agli allarmi su Jensen Huang alimentano il timore, da tempo diffuso tra molti funzionari e politici di Washington, che purghe, tagli e nuove priorità dell'amministrazione stiano indebolendo le strutture incaricate di individuare le minacce straniere. Il personale esperto è sempre più spostato su compiti amministrativi o di polizia interna, riducendo la capacità di analisi strategica.

Epurazione esperto Russia e tagli Fbi

Una delle maggiori esperte di Russia della Cia, con 29 anni di carriera alle spalle, ha contribuito ai preparativi del vertice fra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska nell'agosto 2025. Il direttore dell'agenzia, John Ratcliffe, aveva appena approvato la sua nomina a un importante incarico in Europa. Eppure, quattro giorni dopo l'incontro è stata convocata dai responsabili della sicurezza, che le hanno comunicato che non avrebbe più potuto accedere ai documenti riservati, di fatto mettendo fine alla sua carriera.

Gabbard le accusava di aver manipolato le valutazioni sulle interferenze russe nel voto del 2016 per danneggiare Trump. La pubblicazione di un rapporto riservato sulle interferenze russe, nonostante le richieste di alcuni funzionari della Cia di oscurare passaggi che potevano rivelare fonti e metodi usati per spiare Mosca, è stata una delle cause di questa esclusione. Ratcliffe aveva sostenuto la pubblicazione, criticata da ex funzionari per i rischi che comportava per operazioni e informatori.

Impacto economico e minacce Iran 2026

Un'ex direttrice dell'intelligence nazionale figura tra le 37 persone a cui Gabbard aveva revocato l'accesso alle informazioni riservate. Nel maggio 2025 il governo ha inoltre annunciato un piano per ridurre l'organico di 1.200 persone nell'arco di qualche anno. I tanti pensionamenti anticipati, uniti ai tagli al personale degli uffici amministrativi, hanno provocato ritardi nei pagamenti, costringendo alcuni ex agenti ad aspettare mesi per ricevere il primo assegno della pensione.

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A fine febbraio 2026, pochi giorni prima che gli Stati Uniti cominciassero a bombardare l'Iran, Patel ha licenziato una decina di dipendenti dell'Fbi. Molti di loro avevano partecipato alle indagini del procuratore speciale Jack Smith sui documenti riservati conservati da Trump. Gli ex funzionari temevano che l'Fbi perdesse competenze preziose proprio mentre la guerra faceva crescere il rischio di attentati e rappresaglie iraniane sul territorio statunitense.