Crisi Inter e Milan: Chivu parla di fame persa e Barella irriconoscibile dopo il derby

Analisi della disfatta dell'Inter contro il Milan con le critiche di Chivu sulla mancanza di leader e la prestazione di Barella e Dimarco.

Ancora una volta l'Inter ha dimostrato una vulnerabilità critica nell'approccio alle gare più insidiose, confermando quella che sembra essere una recidiva problematica sotto la guida tecnica di Simone Inzaghi.

Dopo la sconfitta patita nel derby della scorsa giornata, l'ex difensore e analista Cristian Chivu non ha esitato a sottolineare come i nerazzurri abbiano perso quella fame e quella aggressività necessarie per dominare gli incontri importanti. Le sue parole risuonano con forza dopo l'umiliante prestazione contro il Milan, dove la squadra milanese è riuscita a strappare un risultato che ha messo a nudo le carenze tattiche e psicologiche dei bianconeri.

Also read Milan-Inter, tra Amorim e Chivu un derby in perfetto stile Halloween

Maledizione stracittadina per l'Inter

La maledizione della stracittadina, un fantasma che perseguita l'Inter da anni, continua a tormentare il club milanese, che contro i rossoneri è stato affondato nel giro di pochi minuti dal micidiale uno-due iniziale. Una dinamica che, sebbene si sia verificata spesso all'inizio di questa stagione, ha visto i nerazzurri abituarsi a rimettere le cose a posto grazie alla loro netta superiorità tecnica e alla profondità di rosa.

Stavolta, però, neppure il gol di Alessandro Bastoni è bastato per rimettere in discussione la partita, evidenziando una crisi che va oltre la semplice sfortuna. Il problema fondamentale risiede nella mancanza di figure decisive e leader capaci di trascinare la squadra quando le cose si fanno difficili.

Advertisement

Nicolò Barella è apparso irriconoscibile, lontano dal suo solito carisma e dalla sua capacità di imprimere il ritmo della gara, mentre la prestazione di Federico Dimarco ha sollevato numerosi interrogativi sui motivi del suo calo di rendimento. Questi due elementi sono pilastri fondamentali del gioco di Inzaghi, e la loro assenza di luminosità ha creato un vuoto inammissibile nel centrocampo e nell'ampiezza dell'azione.

Assenza di leader nel gioco

La difesa, spesso considerata il punto di forza della squadra, ha mostrato crepe evidenti, lasciando spazio agli avversari per sfruttare gli errori di posizionamento. Nel secondo tempo, la partita si è trasformata in una formalità per il Milan, con Gianluigi Donnarumma che ha rischiato pochissimo davanti alla porta, mentre il portiere milanese Mike Maignan ha mostrato una calma glaciale, confermando il dominio totale dei neroverdi che non hanno mai sentito la pressione di recuperare un risultato.

Questo episodio non è isolato, ma fa parte di un trend allarmante che richiede un'analisi profonda da parte della dirigenza e dello staff tecnico. Oltre alle riflessioni tattiche, è necessario considerare il contesto più ampio in cui queste prestazioni si inseriscono. La pressione sui giocatori è enorme, e la mancanza di risultati positivi nelle partite chiave può avere effetti devastanti sulla fiducia collettiva.

I tifosi, che hanno sostenuto la squadra con passione durante tutta la stagione, iniziano a mostrare segni di frustrazione, chiedendo spiegazioni chiare e interventi risolutivi. L'Inter deve trovare subito la via per risolvere questi problemi, altrimenti rischia di vedere sfumare le ambizioni della stagione in corso. La capacità di reagire agli setbacks è ciò che distingue le grandi squadre dalle medie, e in questo momento l'Inter sembra aver perso quella resilienza che l'ha caratterizzata nei campionati passati.

Advertisement

Rischio europeo per i nerazzurri

Senza una svolta immediata, il rischio è quello di vedere la squadra compromessa non solo nel breve termine, ma anche in ottica europea, dove ogni errore può costare caro. La strada da percorrere è ancora lunga, ma i primi segnali di allarme sono stati lanciati e non possono essere ignorati.