Crisi interna nella Lega: scontro tra fazioni e tentativi di mediazione

L'articolo analizza la profonda spaccatura all'interno della Lega tra l'ala salviniana e i governatori del Nord, con proposte di riforma interna e scenari di rottura. Matteo Salvini tenta di resistere con una cabina di regia, ma le contraddizioni strutturali e la pressione di Giancarlo Giorgetti e dei governatori minano la sua leadership, aprendo scenari di possibile rifondazione del partito.

La situazione all'interno della Lega è caratterizzata da uno scontro tra fazioni che, seppur rinviato, rende la convivenza interna ormai impraticabile. Da un lato si schierano governatori e l'ala nordista del partito, dall'altro i salviniani e i rappresentanti del Sud.

Matteo Salvini ha proposto la creazione di una cabina di regia dei territori e delle autonomie, un organo che coinvolgerebbe governatori, ministri, capigruppo, presidenti di regioni, province e sindaci. Tuttavia, figure importanti come Luca Zaia e Massimiliano Fedriga considerano questa proposta un bluff, percepita come un tentativo di mantenere il controllo senza vera condivisione del potere. Il partito è sempre più diviso, con il segretario che perde consensi e controllo.

Coloro che sono vicini a Giancarlo Giorgetti, figura storica e stabilizzatrice del partito, invocano un suo intervento pubblico, ma il ministro dell'Economia rimane prudente e in attesa. Nel Nord emergono scenari drastici: o Salvini modifica la sua linea e si ritira, oppure rimane con un gruppo ristretto di fedelissimi fondamentalisti fino al 2027. Il ritiro nazionale convocato da Salvini il 4 e 5 luglio a Mogliano Veneto è visto come un appuntamento decisivo.

Secondo fonti anonime della dirigenza, se Salvini non risolve la crisi interna in quell'occasione, l'incontro potrebbe trasformarsi in un "bagno di sangue" mediatico. Nonostante ciò, Salvini non intende rinviare, dichiarando di voler vincere le prossime elezioni politiche. Non teme mozioni di sfiducia, poiché controlla il simbolo del partito ed è stato riconfermato al Congresso un anno fa. Al ministero lo sostennero il vice Edoardo Rixi e Armando Siri, considerato il "teologo" del salvinismo.

Anche Claudio Durigon, vicesegretario responsabile dell'espansione al Sud, gli è fedele, nonostante i malumori dei leghisti meridionali che minacciano di abbandonare se dovesse tornare la Lega Nord pura. Tra gli economisti, Claudio Borghi e Alberto Bagnai restano al suo fianco, pur essendo rimasti orfani di Antonio Rinaldi, passato all'area di Roberto Vannacci. Altri parlamentari fedeli sono Andrea Crippa, Silvia Sardone e Isabella Tovaglieri, definiti "sovranisti in purezza" e criticati dalla fronda avversa come "fondamentalisti senza voti".

L'elettorato chiede invece un cambiamento e sembra invocare la figura di Zaia. I rapporti tra Salvini e i governatori del Nord, tra cui Attilio Fontana e Fedriga, sono ridotti al minimo, con mesi di avvertimenti sulla necessità di cambiare rotta. I capogruppo parlamentari Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, provenienti dal Nord, condividono questa preoccupazione.

C'è chi teme che Salvini, di fronte alla crisi, possa optare per una rottura definitiva, chiudendosi con i suoi fedelissimi e portando il partito verso un anno di opposizione massimalista, in stile "Renzi con il Pd". Per ora, Salvini guadagna tempo senza modificare lo statuto, ma con la proposta della cabina di regia, considerata dai suoi avversari una "soluzione debole" destinata a fallire o a commissariarlo. Il dialogo tra le fazioni è quasi inesistente.

Dalle regioni leghiste arriva il messaggio: "L'unico problema è lui, la Lega è una candela che si sta spegnendo". Si evocano le dimissioni di Umberto Bossi nel 2012, con Giancarlo Giorgetti che rimane in una posizione prudente, dichiarando che "Matteo sta ascoltando tutti, poi deciderà". Giorgetti agisce come stabilizzatore non solo economico ma anche politico, e la sua neutralità è osservata con interesse da Giorgia Meloni, che teme ricadute sul governo.

La premier mantiene contatti con i governatori e con Giorgetti, ritenuto "sinonimo di Lega". Se Giorgetti dovesse schierarsi apertamente con i governatori, la posizione di Salvini diventerebbe insostenibile. Per questo molti lo spingono a prendere posizione, ma lui resta cauto, rassicurando Meloni e al tempo stesso mettendo un "timer" su Salvini. Lo stallo logora il partito, che nei sondaggi sta perdendo consensi a favore di Roberto Vannacci e di nuove formazioni.

Non c'è una soluzione semplice, ma tra le ricette prospettate vi è un ritorno ai valori originari, al territorio, alla Padania, a un Veneto più autonomo, con maggiore potere per Zaia. Solo così, dicono i critici di Salvini, si potrebbe recuperare l'elettorato perso con l'uscita del Generale. Edoardo Ziello, deputato di Futuro Nazionale ed ex leghista toscano, parla di possibili nuovi acquisti dal partito, in attesa della caduta di Salvini. Il tempo stringe





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