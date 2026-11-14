Crisi Lega: Romeo sfiduciato al Senato e purga nella Lega Lombarda

Massimiliano Romeo perde il seggio di capogruppo a Palazzo Madama per volere di 20 senatori. Salvini attacca la struttura lombarda, nominando una nuova segreteria nazionale.

Massimiliano Romeo perderà la carica di capogruppo della Lega al Senato a seguito della mozione di sfiducia avanzata da 20 senatori su un totale di 29 membri del gruppo. La votazione, fissata per martedì 17 novembre, rappresenta la conclusione di un lungo conflitto interno che ha visto il leader caravaggino scontrarsi apertamente con la direzione nazionale guidata da Matteo Salvini.

La mozione di sfiducia al Senato

La dinamica politica si è consumata attraverso un'assemblea di gruppo convocata per affrontare la richiesta di sfiducia. Dieci senatori si sono astenuti dal firmare la mozione, tra cui figure storiche come Roberto Calderoli, sebbene la consorte Gianna Gancia abbia sostenuto l'iniziativa di Garavaglia. Non hanno aderito alla protesta anche senatori come Gianmarco Centinaio, Giulia Bongiorno, Maria Cristina Cantù e Nicoletta Spelgatti, motivando la scelta con lo spirito di fratellanza o principi personali di astensione dalle firme.

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Il verdetto finale favorisce chiaramente la fazione di Matteo Salvini, che intende riorganizzare completamente la presenza leghista in Parlamento. La sostituzione di Romeo segna il passaggio da una leadership indipendente a una struttura più disciplinata e allineata ai dettami del segretario nazionale.

Purga nella Lega Lombarda

Prima di affrontare la separazione dall'istituzione senatoria, Salvini mira a夺are il controllo della Lega Lombarda, l'organizzazione regionale guidata da Romeo da anni. La regione rappresenta il cuore politico del Carroccio e la sua riconquista è prioritaria per consolidare il potere centrale. All'interno del partito scalpitano tre candidati fedelissimi alla linea di Salvini per subentrare nella guida della struttura regionale.

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La prima candidata è la vicesegretaria nazionale Silvia Sardone, tuttavia il suo obiettivo personale è correre come candidata sindaco a Milano, il che potrebbe creare complicazioni nella sua disponibilità. Un secondo nome citato è Nicola Molteni, attuale sottosegretario all'Interno, la cui presenza governativa limita il tempo dedicabile alla militanza territoriale.

Il terzo candidato in pole position è Luca Toccalini, attuale capo dei giovani leghisti. La sua giovane età e la fedeltà alla linea nazionale lo rendono un candidato solido per ripulire la struttura regionale dalle influenze di Romeo. I sostenitori di Salvini si aspettano che Romeo si dimetta e rinunci anche alle presentazioni pubbliche del suo libro "Fare la Lega - Agenda per il rinnovamento", considerato un manifesto di nordismo territoriale estraneo alla visione centralista.

Nuova Segreteria Nazionale e Ruoli Futuri

La riorganizzazione non riguarda solo la Lombardia, ma l'intera direzione nazionale del partito. A fine novembre, Matteo Salvini annuncerà la composizione della nuova segreteria. La decisione oscilla tra un direttorio ristretto di sei o sette membri per efficienza operativa e una struttura più ampia voluta dal segretario. Il posto è garantito pubblicamente per Massimo Garavaglia, principale promotore della crisi di Romeo.

Un ruolo chiave è auspicato in segreto per Luca Zaia, ex governatore del Veneto. Zaia gode di ampi consensi, anche sui social network, e ha espresso interesse per la delega al Nord. Nonostante le smentite sulle trattative, la sua integrazione nella segreteria è vista come un modo per placare le tensioni territoriali e unire le diverse anime del partito, dal Nord al Sud Italia.

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Per la formalizzazione di questi cambiamenti è previsto un Consiglio Federale, convocabile già nella settimana successiva all'annuncio. La presenza di Zaia e Garavaglia alongside Salvini dovrebbe segnare una nuova era di collaborazione interna, superando le divisioni emerse durante il recente Congresso straordinario dove il segretario ha ottenuto oltre il 75% dei voti.

Destini dei Sconfitti e Nuove Nominative

Il destino di Massimiliano Romeo sembra ormai segnato senza incarichi istituzionali di rilievo. Claudio Borghi, economista anti-Europa, resta disponibile come jolly per Salvini, ma senza posizioni di potere. Anche Roberto Marti, leghista pugliese, sembra escluso da promozioni, alimentando voci di un possibile avvicinamento a Fratelli d'Italia, partito dove ha già migrato parte del suo staff. Questa dinamica evidenzia le fratture interne che la nuova leadership cerca di sanare.

Il nuovo capogruppo al Senato sarà probabilmente Marco Dreosto, senatore friulano con esperienza di cinque anni a Bruxelles e viaggi politici a Washington. La sua scelta, supportata dalla base come il riflesso dell'impostazione di partito, mira a mantenere disciplina in aula e contrastare la tentazione di scappare sui territori per caccia di preferenze personali. Dreosto è visto come la figura capace di rappresentare l'allineamento totale con la direzione nazionale.

La riunione di martedì 17 novembre sarà definita "tesa" da tutte le parti coinvolte. Romeo si difenderà da solo, mentre Garavaglia non risparmierà critiche pubbliche. Tuttavia, il vero scontro si sposterà immediatamente sulla struttura lombarda, dove la presenza di Salvini a Milano durante l'assise di fine ottobre ha già segnato un netto distacco dagli avversari interni. La vittoria al Congresso non basta a risolvere le crisi di consenso; serve un cambio di passo organizzativo profondo che la purga attuale intende realizzare.