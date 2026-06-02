Crisi libanese: Trump annuncia cessazione delle ostilità tra Israele e Hezbollah, ma nuovi raid interrompono la tregua

Nonostante l'annuncio del Presidente Trump su una sospensione degli attacchi tra Israele e Hezbollah e la possibile estensione della tregua con l'Iran nella prossima settimana, l'IDF intercetta proiettili dal Libano e proseguono i raid israeliani nel sud del paese, con vittime civili. Le tensioni USA-Iran sul Libano rischiano di far naufragare i negoziati.

La situazione in Libano rimane estremamente tesa, con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran . Alla fine, il Presidente Donald Trump ha annunciato che sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, e che l'accordo con l' Iran per l'estensione della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana.

Tuttavia, nella notte, l'Esercito di Difesa Israeliano (IDF) ha affermato di aver intercettato almeno due proiettili provenienti dal Libano, segnando una immediata violazione della tregua appena proclamata. A rendere il clima particolarmente infuocato erano state le parole del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che aveva annunciato un attacco imminente su Beirut dopo l'escalation dei giorni scorsi. Teheran aveva reagito sospendendo le trattative con gli Stati Uniti e minacciando di sigillare, oltre allo stretto di Hormuz, anche il Bab el-Mandeb.

Trump ha dichiarato di aver sentito prima Netanyahu, mettendo il veto sui raid su Beirut, e poi intermediari di Hezbollah, facendosi promettere che se Israele non li avesse attaccati, loro non avrebbero attaccato. Il tycoon ha minimizzato l'incidente definendolo un piccolo intoppo che ho risolto rapidamente, ma indiscrezioni di stampa riferiscono di un Trump furioso al telefono con Netanyahu, al quale avrebbe detto: Sei pazzo, senza di me saresti in prigione.

Per quanto riguarda gli sviluppi sul campo, i media libanesi hanno riportato attacchi dell'IDF vicino a Tiro, con due feriti. Secondo l'agenzia libanese Nna, all'alba aerei nemici hanno lanciato un attacco contro la città di Mansouri, nel distretto di Tiro, in concomitanza con un bombardamento di artiglieria. Più tardi un secondo raid aereo ha colpito un'abitazione ad Al-Housh, Tiro, distruggendola e danneggiando diverse altre case.

Due persone sono rimaste ferite e sono state estratte dalle macerie da squadre di ricognizione del gruppo Al-Risala e trasportate all'Ospedale Libanese-Italiano. L'esercito israeliano ha annunciato l'intercettazione, nelle prime ore di stamattina, di due proiettili provenienti dal Libano, dopo che Donald Trump aveva assicurato che il movimento filo-iraniano Hezbollah e Israele avrebbero cessato gli scontri.

A seguito delle sirene suonate all'1:35 del mattino in diverse aree del nord di Israele, l'aeronautica israeliana ha intercettato due proiettili entrati in territorio israeliano dal Libano, ha scritto l'esercito su Telegram. Le reazioni politiche sono state immediate e molto dure.

Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, capo negoziatore iraniano con gli Stati Uniti, ha scritto su X: Nella mia conversazione con il mio fratello, il signor Nabih Berri, Presidente del Parlamento libanese, ho sottolineato che se i crimini del regime sionista in Libano dovessero continuare, non solo interromperemo il processo di dialogo, ma ci opporremo con fermezza. Ha quindi aggiunto: Lunga vita alla resistenza. Lunga vita alla difesa della patria.

Lunga vita alla fratellanza tra i popoli iraniano e libanese. Intanto, Hezbollah ha rivendicato la responsabilità di un attacco contro un obiettivo israeliano avvenuto stamattina presto nel Libano meridionale, così come di altri attacchi avvenuti ieri sera, dopo che Donald Trump aveva promesso la cessazione delle ostilità tra le due parti.

L'agenzia di stampa ufficiale libanese Ani ha inoltre riferito nella notte che gli attacchi israeliani avevano preso di mira i villaggi di Marwaniyeh, Sidiqine, Yater e Mansouri, nel sud del Paese, e che una fortissima esplosione era stata udita a Debbine. Oggi all'1:00 del mattino, i combattenti della Resistenza islamica hanno preso di mira un carro armato Merkava con un attacco missilistico diretto, che ne ha provocato la distruzione, ha scritto Hezbollah su Telegram, affermando di combattere contro l'avanzata delle forze israeliane a Hadatha, nel Libano meridionale.

La complessità della situazione è evidenziata anche dalle dichiarazioni di Trump, che in un post su Truth ha sostenuto che anche se l'Iran fosse sconfitto in modo evidente, la stampa ostile la presenterebbe comunque come una vittoria. Il quadro generale mostra quindi una intensificazione degli scontri nonostante gli sforzi diplomatici degli Stati Uniti, con un contesto regionale estremamente fragile e rischi di allargamento del conflitto





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