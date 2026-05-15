Crisi nei BRICS e Tensioni nel Golfo: Tra Blocchi Diplomatici e Movimentazioni Militari

Il vertice dei BRICS a Nuova Delhi termina senza un accordo a causa delle tensioni tra Iran ed Emirati Arabi Uniti, mentre la Francia schiera la portaerei Charles de Gaulle nel Mar Arabico e i prezzi del petrolio salgono.

Il recente vertice ministeriale dei Paesi BRICS , svoltosi a Nuova Delhi, si è concluso in un clima di profonda tensione, evidenziando le fragilità interne di un blocco che ambisce a ridefinire gli equilibri geopolitici mondiali.

La riunione, che ha visto la partecipazione dei membri fondatori come Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, insieme ai nuovi ingressi quali Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, non è riuscita a produrre una dichiarazione finale congiunta. Questa mancanza di consenso è il risultato diretto di divergenze inconciliabili riguardanti la situazione in Medio Oriente e, nello specifico, il ruolo dell'Iran.

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha lanciato accuse severe nei confronti degli Emirati Arabi Uniti, sostenendo che Abu Dhabi abbia deliberatamente bloccato parti cruciali del documento conclusivo a causa della sua stretta alleanza con Israele e gli Stati Uniti. Teheran aveva chiesto che il gruppo condannasse apertamente le azioni militari israelo-americane, ma l'opposizione di uno Stato membro ha reso impossibile il raggiungimento di un accordo.

Araghchi ha sottolineato come l'Iran non consideri gli Emirati un obiettivo bellico diretto, precisando che i loro attacchi si sono limitati alle installazioni militari statunitensi presenti sul suolo emiratino, definendo spiacevole l'atteggiamento di chi ha privilegiato i rapporti con Washington rispetto alla coesione del gruppo dei paesi emergenti. Parallelamente a questo stallo diplomatico, il panorama militare nel Golfo Persico si fa sempre più complesso con l'intervento della Francia.

La portaerei Charles de Gaulle, precedentemente posizionata presso le coste svedesi, è stata rispostata dal presidente Emmanuel Macron verso il Mediterraneo orientale e ha successivamente attraversato il Canale di Suez per raggiungere le acque del Mar Arabico. Sebbene il ministro delegato delle Forze Armate, Alice Rufo, abbia precisato che la nave non è ancora entrata nello Stretto di Hormuz, la sua presenza in quell'area strategica è un segnale forte.

La Francia intende utilizzare questo mezzo per valutare l'evolversi della crisi e per influenzare l'equilibrio diplomatico sia a livello regionale che globale. L'obiettivo dichiarato di Parigi è quello di ripristinare la libertà di navigazione in una delle vie marittime più importanti al mondo, adottando però un approccio puramente difensivo e rigorosamente basato sul diritto internazionale.

Questa strategia segna una netta distanza dalla linea dura perseguita dagli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump, il quale ha invece spinto per un intervento militare aggressivo per forzare l'apertura dello Stretto, bloccato dall'Iran a seguito degli attacchi iniziati il 28 febbraio. In questo contesto, Francia e Regno Unito stanno coordinando una coalizione di circa quaranta nazioni che propone una missione multinazionale per garantire il transito navale, a patto che tutte le parti in conflitto accettino di revocare i rispettivi blocchi.

Le ripercussioni di queste tensioni diplomatiche e militari si riflettono immediatamente sui mercati energetici globali, con un sensibile rialzo dei prezzi del greggio. I futures sul Brent e sul WTI hanno registrato incrementi superiori al due per cento, raggiungendo rispettivamente i 108,1 e i 103,7 dollari al barile.

Questo scenario è alimentato dalla crescente consapevolezza che le speranze di un rapido accordo tra Washington e Teheran per porre fine ai sequestri di navi e agli scontri nello Stretto di Hormuz siano ormai svanite. Gli analisti di Commerzbank hanno evidenziato come il tono tra le due superpotenze regionali sia tornato a essere estremamente conflittuale, nonostante la tenuta formale del cessate il fuoco.

L'incertezza domina l'atmosfera, poiché l'Iran ha dichiarato apertamente di non nutrire alcuna fiducia nei confronti degli Stati Uniti. Abbas Araghchi ha ribadito che Teheran è disposta a negoziare solo se Washington mostrerà una serietà reale e concreta, lasciando però intendere che l'Iran sia pronto a tornare in campo di battaglia qualora la via diplomatica venisse definitivamente preclusa.

La situazione rimane dunque in un equilibrio precario, dove ogni mossa militare o dichiarazione politica può innescare nuove ondate di instabilità economica e geopolitica, mettendo a dura prova la stabilità del commercio marittimo internazionale e la sicurezza energetica globale





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