Crisi Nvidia: Crollo di 430 miliardi e inchiesta sul CEO Jensen Huang

Nvidia perde 430 miliardi in borsa dopo accuse di spionaggio contro il CEO Jensen Huang. L'inchiesta interna e le pressioni politiche mettono a rischio la governance aziendale.

Le azioni di Nvidia hanno registrato un crollo vertiginoso, perdendo circa 430 miliardi di dollari di capitalizzazione borsaria nell'arco di due sessioni di negoziazione consecutive. Questa drammatica contrazione del valore azionario è scaturita dall'emergere di nuove segnalazioni riguardanti i legami personali dell'amministratore delegato Jensen Huang con una donna d'affari cinese, identificata come presunta spia per conto di Pechino.

Dettaglio della Controversia e Meccanismi

La situazione si è intensificata martedì quando sono emerse accuse secondo cui la relazione tra Huang e Alice Huang avrebbe facilitato almeno 7,5 miliardi di dollari di spedizioni di chip verso la Cina. La società ha confermato che la sua direzione indipendente ha ingaggiato consulenti esterni per avviare un'indagine formale sulla vicenda, cercando di chiarire se vi siano state violazioni delle normative sull'esportazione o compromessi alla sicurezza nazionale.

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Alice Huang, nota anche come Huang Le, insieme al marito e alla sorella, aveva costruito una rete di aziende in Cina e Singapore finalizzata all'acquisizione di chip Nvidia. Quando gli ordini soggetti alle restrizioni americane si sono bloccati, la donna avrebbe utilizzato i suoi legami con l'azienda per ottenere forniture, movimentando circa 240.000 unità tra modelli H100, H200 e alcuni A100 verso laboratori di intelligenza artificiale cinesi come Alibaba e Tencent.

Posizioni degli Stakeholder e Reazioni Politiche

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio aveva precedentemente informato il Presidente Donald Trump dell'indagine di intelligence durante un volo su Air Force One diretto in Cina nel maggio scorso. Questa briefing costituiva almeno il secondo avviso ricevuto dal Capo di Stato nell'arco di sette mesi riguardo ai sospetti coinvolgimenti del CEO di Nvidia in attività potenzialmente spiacevoli per gli interessi statunitensi.

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Donald Trump ha dichiarato lunedì di aver parlato direttamente con Huang, chiedendogli se fosse a conoscenza del fatto che la donna fosse una spia. Il presidente ha riferito che Huang ha assicurato di non avere alcuna idea della sua identità reale, definendolo un leader aziendale affidabile. Tuttavia, un funzionario della Casa Bianca ha contestato il rapporto del New York Times, rimandando alle dichiarazioni pubbliche rilasciate da Trump.

Dall'altra parte dello spettro politico, il leader democratico al Senato Chuck Schumer ha richiesto risposte immediate all'amministrazione e l'approvazione rapida di nuove restrizioni sulle esportazioni di chip verso la Cina. Schumer ha accusato pubblicamente il Presidente di non proteggere adeguatamente l'industria tecnologica americana dallo spionaggio estero, sostenendo che la difesa dei propri amici non dovrebbe prevalere sulla sicurezza nazionale.

Impatto Reale e Sviluppi Successivi

Il senatore repubblicano Kevin Cramer, membro del Comitato Bancario del Senato, ha chiesto pubblicamente le dimissioni di Jensen Huang dalla carica di amministratore delegato. Cramer ha espresso preoccupazione per il potenziale enorme di estorsione legato alla sensibilità dei chip Nvidia, affermando che data la natura delicata della situazione, il leader deve lasciare il posto per mitigare i rischi aziendali.

L'FBI sta conducendo un esame separato per determinare se Jensen Huang, 63 anni, sia stato preso di mira da un'operazione di intelligence straniera. Huang ha ammesso ai dipendenti di essere stato infedele alla moglie, pur non fornendo dettagli specifici sulla relazione. Il Ministero degli Esteri cinese ha definito le accuse di spionaggio "infondate", respingendo categoricamente le implicazioni.

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Nonostante le turbolenze, Nvidia ha dichiarato che il consiglio di amministrazione non ha motivi per credere che segreti aziendali o nazionali siano stati compromessi. Huang ha promesso la piena cooperazione con la revisione interna e si è scusato con i massimi dirigenti in una riunione a porte chiuse lunedì, tornando poi alle sue mansioni quotidiane presso la sede centrale martedì.

Il consiglio ha incaricato Joon Kim, partner di Wachtell Lipton e ex Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York, di guidare l'indagine. Le azioni Nvidia, che erano quasi ferme quest'anno prima dello scandalo, sono scese del 9,5% dalle notizie emerse. Gli investitori manifestano crescente inquietudine sulla capacità delle massive spese in intelligenza artificiale di generare ritorni adeguati, lasciando le azioni indietro rispetto al mercato più ampio.