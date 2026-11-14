Crisi Occidente: Minacce Ibride, Divisioni Politiche e Il Parallelismo Storico con il Fascismo

Analisi delle minacce ibride Russia, Iran e Cina contro l'Occidente diviso, con il parallelismo storico sull'underestimation del fascismo da parte di Turati e Bordiga.

L'Occidente sta attraversando una fase critica caratterizzata da attacchi politici, militari e ibridi coordinati da potenza come la Russia e l' Iran, mentre le divisioni interne vengono amplificate dalle dinamiche legate a Donald Trump. La situazione è descritta come paradossale, con un blocco occidentale sotto schiaffo ma frammentato, che vede minacce dirette sulla sicurezza nazionale e instabilità sociali crescenti.

Minacce Ibride Russia Iran e Nord Corea

La Russia mantiene un fuoco militare concentrato sull'Ucraina, con esplicite minacce di estensione dei conflitti verso Moldavia, Paesi Baltici, Finlandia e Polonia. Parallelamente, pratica una guerra ibrida avanzata che include la "guerra politica", sostenendo figure come Nigel Farage, l'AFD, Marine Le Pen, e in Italia Andrea Vannacci, Matteo Salvini, Giuseppe Conte e Marco Travaglio. L'Iran utilizza Hezbollah e Hamas nel Medio Oriente, puntando all'armamento nucleare per distruggere Israele, come evidenziato dagli eventi del 7 Ottobre e dalla proiezione di potenza contro gli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita e le basi americane, controllando lo Stretto di Hormuz per mettere in scacco l'amministrazione Trump.

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Islamismo Politico e Influenza nei Partiti Italiani

L'Iran proietta la sua influenza globale attraverso il fondamentalismo islamico, i Fratelli Musurmani e una versione politica della pace manifestata negli Usa e in Israele. Il movimento Pro-Palestina, leader in Francia e Italia, ha conquistato le piazze e causato devastazioni a Milano il 17 Ottobre, influenzando politicamente il Pd, Azione + Italia Viva e il Movimento 5 Stelle, quest'ultimo più vicino al putinismo. Figure come Youssef Siher e Francesca Albanese esprimono un "gramscismo islamico" che attira forze politiche italiane, impedendo in università e scuole la presentazione di libri di esponenti di centrodestra per evitare il sionismo.

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Parallelismo Storico Underestimation del Fascismo

Il passato degli anni Venti e Trenta offre un monito cruciale sulla sottovalutazione del pericolo estremo. Fortunato Turati giudicò lo squadrismo fascista come un retaggio dell'arditismo dell'esercito, credendo nel suo esaurimento in pochi mesi. I massimalisti di Serrati e la frazione comunista di Bordiga replicavano la strategia russa, mentre Giacomo Matteotti colse correttamente che Mussolini usava le squadre per conquistare il potere come "partito armato", una struttura di cui i comunisti italiani erano sprovvisti, portando Matteotti al suo assassinio.

Dal Semi Fascismo Alle Critiche Attuali a Israele

Non solo Bordiga, ma anche Gramsci, Togliatti e Terracini sostennero erroneamente che esistesse un pericolo fascista e un "semi fascismo" rappresentat da Salandra, Giolitti, Amendola e Turati. Dopo il 7 Ottobre, la reazione israeliana, definita eccessivamente dura ma non genocidiaria, ha subito un'offensiva mediatica che ha rilanciato l'antisemitismo globale. La Cina, non sporandosi le mani, approfitta delle divisioni occidentali per incrementare forza politica ed economica, mentre le istituzioni accademiche italiane limitano la libertà di espressione intellettuale sotto pressione dei movimenti politicizzati.