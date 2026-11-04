Crisi Paraguay: Impeachment Santiago Peña per crollo Ueno

Il Parlamento paraguaiano accelera sull'impeachment del presidente Santiago Peña per il fallimento di Ueno. 35 legislatori presentano accuse gravi: conflitto di interessi e danni a 3 milioni di clienti.

La stabilità politica del Paraguay è entrata in una fase critica mercoledì 4 novembre, con l'opposizione che intensifica le operazioni per rimuovere il presidente Santiago Peña. Trentacinque legislatori hanno depositato formali articoli di impeachment presso la Camera bassa, composta da ottanta seggi, richiedendo la convocazione di una sessione straordinaria per giovedì per discutere il futuro del capo dello Stato. Le accuse si concentrano sulla gestione disastrosa del crollo della finanziaria digitale Ueno, un evento che ha escluso milioni di cittadini dall'accesso ai propri risparmi.

Dettagli tecnici sull'accusa di impeachment

I parlamentari dell'opposizione hanno presentato le loro istanze alla Camera bassa, evidenziando presunti conflitti di interessi, uso improprio di fondi pensionistici e tentativi di insabbiamento istituzionale legati alla crisi bancaria. L'obiettivo è avviare un procedimento che, sebbene richieda una maggioranza di due terzi per procedere ulteriormente, mira a destabilizzare il governo del Partito Colorado. La richiesta di una sessione straordinaria per giovedì segna un tentativo coordinato per forzare il dibattito parlamentare sulla responsabilità politica del presidente Peña.

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La dinamica legale si intreccia con indagini più ampie condotte dalla magistratura, che ha già emesso mandati di arresto contro gliexecutives della società. I magistrati hanno congelato i beni dei vertici aziendali mentre l'inchiesta si espande, creando un precedente di severità nella risposta alla crisi finanziaria. Questa mossa giuridica amplifica la pressione sull'amministrazione, trasformando un problema economico in una battaglia politica diretta contro il leader conservatore.

Posizioni delle parti e responsabilità

L'onorevole Rocío Vallejo, membro dell'opposizione, ha denunciato con forza la gravità della situazione durante una sessione parlamentare, affermando che nessun altro nella storia del paese aveva mai danneggiato tre milioni di persone in un solo giorno. Ha specificatamente incolpato il presidente di aver permesso che questo disastro accadesse sotto la sua amministrazione. Queste dichiarazioni riflettono la rabbia popolare e la sfiducia crescente verso le istituzioni finanziarie e politiche tradizionali.

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Santiago Peña, economista conservatore entrato in carica nel 2023, non ha fornito dichiarazioni pubbliche dirette sull'iniziativa di impeachment, né la presidenza ha risposto immediatamente alle richieste di commento. Tuttavia, attraverso un post sui social media pubblicato mercoledì, il presidente ha esortato i leader politici a prioritizzare gli interessi dei depositanti. Ha assicurato che i responsabili delle irregolarità sarebbero stati portati alla giustizia senza eccezioni, un'affermazione che cerca di rassicurare il pubblico senza ammettere colpe politiche dirette.

Il legame personale del presidente con la società fallita è al centro delle accuse. Peña è stato un azionista fino a marzo dello scorso anno del Grupo Vazquez, il conglomerato che controlla Ueno. Questa connessione storica viene utilizzata dall'opposizione per suggerire un conflitto di interessi diretto, nonostante l'uscita ufficiale dagli azionisti qualche mese fa. L'opposizione sostiene che questa relazione pregressa abbia influenzato negativamente la regolamentazione e la supervisione della crisi.

Impatto economico e prossimi passi

Le conseguenze economiche della crisi di Ueno sono devastanti per una nazione di sei milioni e mezzo di abitanti. La società, nata come fintech di nicchia, aveva gestito circa 850 milioni di dollari in fondi pubblici prima di essere intervallata dalla Banca Centrale del Paraguay per violazione dei requisiti minimi di solvibilità. Circa tre milioni di clienti, oltre la metà della popolazione, si ritrovano impossibilitati ad accedere ai propri conti, un shock sistemico senza precedenti nel mercato interno.

La reputazione del Paraguay come destinazione stabile per gli investimenti esteri, specialmente quelli provenienti dal vicino Brasile, è stata seriamente compromessa. Il caos ha già provocato le dimissioni del capo della Banca Centrale, avvenute martedì, e la detenzione di otto dirigenti di Ueno che si sono consegnati volontariamente alle autorità. L'Associazione delle Banche del Paraguay, conosciuta come Asoban, ha dichiarato che le banche stanno lavorando per assorbire l'afflusso di clienti in fuga da Ueno, sostenendo che il sistema finanziario continua a operare normalmente.

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Nonostante la dichiarazione di stabilità, diversi app bancari hanno registrato blackout mercoledì, alimentando il panico e la sfiducia nella solidità del settore. Ueno non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla questione, né ha risposto immediatamente alle richieste di commento. Il Paese ora si trova a un bivio critico, dove le azioni legislative del Parlamento e le indagini giudiziarie determineranno non solo il destino di Santiago Peña, ma anche la futura fiducia internazionale nel sistema economico paraguaiano.