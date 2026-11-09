Crisi per Milei: Sconfitte elettorali, crisi economica e pressione politica in Argentina

Javier Milei affronta un periodo critico con sconfitte elettorali internazionali, inflazione alta e opposizione di Axel Kicillof in vista delle elezioni del 2027.

Il presidente argentino Javier Milei sta attraversando un momento politico ed economico particolarmente complesso, segnato da una serie di sconfitte elettorali a livello internazionale e da sfide interne crescenti. Le recenti elezioni in Brasile, Israele e negli Stati Uniti hanno dimostrato un rafforzamento delle forze di sinistra e democratiche, minando le aspirazioni di Milei di guidare un fronte nazionalconservatore globale. Parallelamente, i dati economici nazionali rivelano una stagnazione dei salari e un aumento della disoccupazione, mentre l'opinione pubblica mostra segni di divisione tra il riconoscimento della stabilizzazione inflattiva e il disagio sociale.

Sconfitte Elettorali e Isolamento Diplomatico

La vittoria di Lula da Silva nelle elezioni brasiliane ha vanificato le speranze di Javier Milei di vedere il Brasile, il gigante sudamericano, passare sotto il controllo dell'estrema destra con l'elezione di Flávio Bolsonaro. Questo risultato ha interrotto la tendenza che negli ultimi tre anni aveva visto la destra vincere undici su quattordici elezioni presidenziali. Con l'insperato successo di Lula da Silva, il Brasile non si aggiunge al gruppo di paesi come Messico, Uruguay e Guatemala che conservano già governi di sinistra o centrosinistra, mentre Cuba e Nicaragua meritano una menzione a parte per le loro specifiche situazioni politiche. Le continue ingerenze di Javier Milei nella campagna elettorale brasiliana, incluso il suo appoggio alla fuga in Florida di Bolsonaro, hanno gravemente compromesso le relazioni diplomatiche con il vicino paese. Attualmente, i rapporti diplomatici tra i due paesi sono affidati agli incaricati d'affari, segnalando un raffreddamento significativo del dialogo bilaterale.

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Allineamento Internazionale e Nuovi Scenari Globali

Oltre alla sconfitta in Brasile, Javier Milei ha subito un altro colpo significativo con il risultato delle elezioni in Israele, che ha punito Benjamin Netanyahu. Per il presidente argentino, che aveva instaurato un forte e diretto allineamento politico, diplomatico e personale con Netanyahu, rompendo la tradizionale neutralità dell'America Latina nei confronti dello stato ebraico, questo esito rappresenta una perdita di un alleato chiave. Ulteriormente, il risultato delle elezioni di midterm negli Stati Uniti, con lo tsunami democratico che ha affondato le prospettive di Donald Trump, ha colpito l'ammirazione indefettibile che Javier Milei nutre per il leader americano. Donald Trump è riconosciuto da Javier Milei come il capo indiscusso dell'Internazionale nera, un movimento che include a pieno titolo Giorgia Meloni e il leader della spagnola Vox, Santiago Abascal, con la sua Fondazione Dissenso. Questa rete ha permesso a Javier Milei di tessere legami con leader latinoamericani di destra e di stabilire relazioni con figure influenti del movimento MAGA a Washington, oggi fortemente indebolite.

Stagnazione Economica e Impatto Sociale

Sul piano interno, i sondaggi mostrano che Javier Milei risulta più impopolare che popolare, con livelli di approvazione generalmente compresi tra il 35 e il 42% nell'anno in corso. Sul piano economico, il presidente può rivendicare alcuni risultati, dato che la differenza principale rispetto al 2023, anno in cui è entrato in carica, è che l'inflazione non divora più il reddito con la stessa velocità. Tuttavia, pur essendo calata drasticamente dal 211,4% dell'inizio del suo mandato, l'inflazione resta alta rispetto agli standard internazionali, tanto è vero che il Fondo Monetario Internazionale prevede ancora circa il 25% di inflazione a fine dell'anno. Con il raffreddamento del fenomeno inflativo, la stabilità dei prezzi è migliorata, ma per Economics Observatory (ECO), i salari reali sono rimasti sostanzialmente stagnanti e la disoccupazione è aumentata rispetto ai livelli precedenti all'arrivo di Javier Milei, toccando il 7,8% nel primo trimestre di quest'anno.

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Vulnerabilità e Proiezioni Future

A pagare di più la politica di tagli di Javier Milei sono stati i dipendenti pubblici, i lavoratori con salari bassi, i pensionati con redditi più modesti e le famiglie dipendenti dai sussidi statali. Se la stabilizzazione di Javier Milei sta dando risultati dopo la contrazione economica dell'1,3% del 2024, le prospettive per il futuro rimangono incerte. Per il 2026, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale hanno ridotto la crescita economica al 2,1% rispetto alla iniziale previsione del 3,5%. Per l'uomo della motosega sarà quindi più difficile trasformare la stabilità macroeconomica in investimenti, posti di lavoro e salari reali più alti. Il paese resta vulnerabile a fughe di capitali e a svalutazioni, e una parte del surplus realizzato deriva da tagli una tantum e da rinvio di pagamenti, e non solo da riforme strutturali. Il bilancio finale è quello di una stabilizzazione macroeconomica riuscita nei numeri headline, inflazione e deficit, pagata con una recessione iniziale molto dura e con una ripresa del 2025 che quest'anno sta perdendo slancio.

La Sfida Politica con Axel Kicillof

Questo spiega perché i sondaggi mostrino una popolazione divisa. Il miglioramento viene riconosciuto, ma molti continuano a lamentare stipendi bassi e difficoltà occupazionali, tanto più che per molte famiglie argentine il governo Javier Milei ha prodotto una sorta di scambio tra dolore presente e benefici futuri. Da una parte si ha meno inflazione e conti pubblici più solidi, dall'altra perdita di potere d'acquisto e forte pressione sul bilancio familiare. La grande domanda politica in Argentina oggi è se la crescita economica riuscirà a trasformarsi in aumenti reali di salari e occupazione prima delle prossime elezioni, previste per il 24 ottobre 2027. Axel Kicillof, attuale governatore della Provincia di Buenos Aires, è probabilmente il principale rivale di Javier Milei. Viene spesso indicato come il candidato più forte dell'area peronista e rappresenta l'alternativa più netta alle politiche liberiste del presidente argentino. Alcuni sondaggi lo indicano vicino al presidente e in alcuni casi addirittura avanti per voto sicuro e potenziale elettorale, segnando una sfida politica aperta per il futuro dell'Argentina.