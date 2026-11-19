Gibran Rakabuming Raka si dimette dalla vicepresidenza dell'Indonesia. Prabowo Subianto consolida il potere mentre crolla l'alleanza con il padre Jokowi.

La scena politica indonesiana è stata scossa da una decisione storica che ha segnato la fine di un'era di ambizioni dinastiche. Gibran Rakabuming Raka ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di vicepresidente dell'Indonesia, chiudendo un capitolo controverso iniziato con le elezioni del febbraio 2024. Questa mossa arriva in un contesto di crescente instabilità e tensioni interne al governo, dove le alleanze precedentemente salde si stanno frantumando rapidamente sotto la pressione di opposizioni e critiche popolari.

Il contesto delle dimissioni e le cause legali

Le dimissioni di Gibran Rakabuming Raka sono il risultato diretto di una sentenza della Corte Suprema indonesiana, emessa una settimana prima del suo abbandono della carica. La corte ha stabilito che il vicepresidente non possedeva i titoli di studio necessari per ricoprire tale posizione di alto profilo. Nello specifico, è emerso che i certificati presentati da Gibran alla commissione elettorale nel 2024, ottenuti durante studi all'estero, non erano equivalenti a un diploma di maturità riconosciuto nel sistema educativo indonesiano. Questa invalidità giuridica ha reso impossibile per lui continuare a ricoprire il ruolo istituzionale che aveva assunto a soli trentasei anni.

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La questione non è nata dal nulla, ma affonda le sue radici in precedenti decisioni giudiziarie. Già all'inizio di ottobre, la Corte Costituzionale era arrivata alla stessa conclusione riguardo alla legittimità della candidatura di Gibran. Allora, la corte aveva stabilito che i membri della pubblica amministrazione potevano candidarsi alla vicepresidenza anche se avevamo meno di quarant'anni, una sentenza che apriva la strada alla candidatura del primogenito dell'allora presidente. Questo precedente ha creato le condizioni per l'ascesa politica di Gibran, ma ora che la Corte Suprema ha ribaltato la questione dei titoli di studio, la sua posizione è diventata insostenibile.

L'ascesa dinastica e il crollo dell'alleanza

La vicenda di Gibran Rakabuming Raka è l'episodio centrale di un disegno più ampio per consolidare il potere della famiglia Joko Widodo, noto anche come Jokowi. Dopo oltre un decennio di presidenza, Jokowi ha lavorato instancabilmente per posizionare i propri figli in ruoli strategici, costruendo quella che alcuni osservatori hanno definito una dinastia politica in stile filippino. Il figlio minore, Kaesang Pangarep, è stato nominato presidente del Partito della solidarietà indonesiana (Psi), un partito di centrosinistra a cui si era iscritto appena tre giorni prima della nomina. Questa mossa mirava a garantire alla famiglia uno strumento politico solido, dato che né Jokowi né Gibran controllavano direttamente il Partito democratico indonesiano di lotta (Pdi-P).

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Alle elezioni presidenziali del febbraio 2024, Prabowo Subianto ha presentato Gibran come suo candidato alla vicepresidenza, suggellando un'alleanza politica tra l'ormai ex presidente e il suo successore. Per due volte, nel 2014 e nel 2019, i due si erano sfidati alle urne, ma questa volta avevano scelto di unire le forze. In cambio del sostegno cruciale di Jokowi, Prabowo ha candidato Gibran. Tuttavia, l'alleanza ha mostrato segni di cedimento nei due anni di mandato, fino a collassare definitivamente nei giorni scorsi. La tensione è aumentata quando Prabowo ha tenuto Gibran alla larga dagli affari di stato, segnando il principio della fine per la coppia governativa.

Opere di influenza e tensioni istituzionali

Intorno alla caduta di Gibran si muovevano anche forze oscure di influenza politica e repressione. Pochi giorni prima delle dimissioni, tre alti funzionari di polizia sono stati arrestati con l'accusa di aver intercettazioni illegali. Tra i sospettati vi era Listyo Sigit Prabowo, capo dello staff del presidente e ex capo della polizia nazionale indonesiana fino al 1 ottobre. L'obiettivo di questi arresti sembra essere l'indebolimento della rete d'influenza che ruota intorno all'ex presidente Jokowi. Listyo Sigit Prabowo aveva un ruolo di primo piano in questa rete, e la sua rimozione è stata vista da molti analisti come il primo colpo diretto di Prabowo contro l'eredità politica di Jokowi.

Questa dinamica riflette una lotta di potere più ampia e strutturale tra la polizia e l'esercito in Indonesia. Come sottolineato da Sebastian Strangio su The Diplomat, la caduta del precedente dittatore Suharto nel 1998 aveva iniziato una lunga competizione tra queste due istituzioni. Durante i dieci anni di presidenza di Jokowi, la polizia nazionale ha goduto di una certa supremazia, giocando un ruolo di primo piano nelle operazioni di sicurezza interna. Con l'ascesa di Prabowo Subianto, un ex generale, l'esercito ha riacquistato potere, cambiando gli equilibri interni. La lotta tra le fazioni di polizia ed esercito si intreccia ora con la crisi politica personale tra il presidente e il suo predecessore.

Conseguenze politiche e futuro immediato

Le dimissioni di Gibran Rakabuming Raka non avvengono nel vuoto, ma in un clima di grave crisi di popolarità per il presidente Prabowo Subianto. La piazza indonesiana chiede le dimissioni di Prabowo a causa della gestione fallimentare degli incendi, del carovita e di politiche economiche considerate sbagliate. Questa insoddisfazione diffusa ha accelerato il crollo dell'alleanza familiare e ha portato a un vuoto di potere che deve essere colmato rapidamente. Il nuovo vicepresidente dovrebbe essere eletto il 2 dicembre, in una procedura che potrebbe essere ancora più complessa e controversa rispetto al passato.

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Il Partito della solidarietà indonesiana (Psi), guidato dal figlio minore di Jokowi, Kaesang Pangarep, ha subito un colpo ulteriore con la partenza di tre ministri dal governo di Prabowo. Questo deflusso di supporto politico indebolisce ulteriormente la posizione della famiglia Widodo nella macchina statale. Mentre Gibran esce dalla scena pubblica, le istituzioni indonesiane affrontano una sfida senza precedenti nel gestire la transizione del potere e nel mantenere la stabilità. Le prossime settimane saranno cruciali per determinare se Prabowo riuscirà a consolidare il suo governo o se le pressioni interne ed esterne porteranno a un'ulteriore frammentazione politica nel paese.