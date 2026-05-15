Crisi profonda al Real Madrid: lo scontro tra Mbappé e Arbeloa incendia lo spogliatoio

Tensioni crescenti al Real Madrid dopo le dichiarazioni di Mbappé sul suo ruolo nella squadra e le smentite di Arbeloa, in un clima già teso per liti interne e critiche dei tifosi.

Il Real Madrid sta attraversando un periodo di estrema turbolenza, segnato da una serie di eventi che minacciano la stabilità di uno degli spogliatoi più prestigiosi del calcio mondiale.

Non si tratta solo di una crisi di risultati, ma di un vero e proprio terremoto interno che sembra coinvolgere ogni livello della gerarchia, dal presidente Florentino Perez fino ai singoli calciatori. Le recenti dichiarazioni di Perez, che ha accusato apertamente terzi di aver sottratto al club ben sette titoli, hanno dato l'avvio a una fase di altissima tensione, creando un clima di ostilità che si è rapidamente propagato tra i giocatori.

A questo si è aggiunta la notizia di un alterco fisico tra due pilastri del centrocampo, Tchouameni e Valverde, a testimonianza di un nervosismo che ha superato il limite della tolleranza professionale. In questo scenario di instabilità, l'attenzione si è spostata sulla stella Kylian Mbappé, il cui inserimento nel progetto tecnico sembra essere diventato l'epicentro di un conflitto aperto con l'allenatore Arbeloa.

La scintilla definitiva è scattata in occasione della sfida contro l'Oviedo, dove il francese non è stato inserito tra i titolari. Mbappé ha sollevato un polverone mediatico sostenendo che l'allenatore lo avrebbe definito la quarta scelta per il ruolo di punta, posizionandolo gerarchicamente dietro a nomi come Mastantuono, Vinícius e Gonzalo. Questa ammissione, sebbene presentata dal giocatore come un'accettazione rassegnata delle decisioni tecniche, ha scosso l'opinione pubblica e messo in dubbio la gestione del gruppo da parte di Arbeloa.

Il tecnico, dal canto suo, ha reagito con estrema sorpresa e sconcerto, smentendo categoricamente di aver mai pronunciato parole simili e suggerendo che Mbappé possa aver semplicemente frainteso le sue indicazioni. La divergenza di versioni tra l'allenatore e il suo attaccante di punta crea un solco profondo, rendendo difficile immaginare una rapida conciliazione in un ambiente dove l'ego e l'ambizione giocano un ruolo predominante.

L'ingresso di Mbappé dal bench, avvenuto al sessantottesimo minuto al posto di García, non è stato accolto con il calore consueto. Al contrario, il pubblico del Santiago Bernabeu ha risposto con fischi e contestazioni, segno di una crescente frustrazione verso l'attaccante. Nonostante l'assist decisivo per Jude Bellingham al settantanovesimo, che ha permesso al Real di chiudere la partita per 2 a 0, l'atmosfera è rimasta gelida.

I tifosi, infatti, non hanno dimenticato le recenti critiche riguardanti l'impegno del giocatore, sospettato di voler gestire le proprie energie in vista dei Mondiali piuttosto che dare tutto per la maglia del club madrileno. Questo distacco tra la star e la tifoseria è stato ulteriormente alimentato da indiscrezioni riguardanti la vita privata del calciatore durante il suo periodo di convalescenza per un infortunio al bicipite femorale sinistro.

Il viaggio in Italia insieme all'attrice Ester Expósito è diventato il bersaglio principale della stampa spagnola, che ha accusato Mbappé di mancanza di professionalità e di aver trascurato la riabilitazione medica. Per i critici, l'assenza di Madrid in un momento così delicato della stagione rappresenta un segnale di scarso rispetto verso l'istituzione club.

Mbappé ha cercato di minimizzare l'accaduto, sostenendo di aver ottenuto il permesso ufficiale della società per allontanarsi dalla capitale spagnola e sottolineando come non fosse l'unico giocatore a godere di tali concessioni. Nonostante i tentativi di smorzare i toni, l'immagine del calciatore come un elemento potenzialmente destabilizzante si è consolidata, ponendo Arbeloa di fronte a una sfida gestionale senza precedenti.

La capacità di risolvere queste tensioni interne determinerà se il Real Madrid riuscirà a tornare a essere una macchina da vittoria o se sprofonderà in una spirale di crisi insanabile





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