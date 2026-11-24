Analisi del clima teso in Rai durante le preparazioni per il cenone di Natale. Da Diaco a Carlucci, le dinamiche interne all'azienda pubblica rivelano fratture profonde.

La vigilia del cenone di Natale, ancora distante più di un mese, ha già rivelato in Rai un clima di tensione palpabile e litigi interni che ricordano le dinamiche disfunzionali di una famiglia estesa. All'interno dell'azienda pubblica, spesso definita con affetto ironico come "mamma" nel lessico giornalistico dell'intrattenimento, si respira un'aria di acredine accumulata tra i conduttori e i produttori, trasformando i preparativi per le feste in un campo di battaglia mediatico.

Il conflitto Diaco contro Carlucci

Il fulcro di questa tensione sembra ruotare attorno alle dinamiche personali tra il conduttore Pierluigi Diaco e la madrina storica dello show, Milly Carlucci. Diaco, attraverso il suo programma televisivo, ha posto domande gratuite e insistente sulla sessualità, atteggiamento che ha profondamente indispettito la collega. Carlucci, figura di riferimento e mentore dei talenti televisivi, ha mostrato un forte dissenso verso le scelte editoriali e il tono provocatorio utilizzato dal presentatore, segnando un inizio difficile per la convivenza professionale.

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Le polemiche di Selvaggia Lucarelli

La situazione si è ulteriormente complicata con l'intervento di Selvaggia Lucarelli, vicina di pianerottolo televisivo che nulla lascia sfuggire al pubblico. Lucarelli ha rincarat la dose della polemica portando alla luce i fuori onda antisindacali registrati durante il programma di Diaco. Questa rivelazione ha acceso ulteriormente i riflettori sulle tensioni sindacali e personali che permeano gli studi di Rai, dimostrando come i conflitti interni non rimangano confinati tra le mura dello studio ma diventino oggetto di dibattito pubblico e critica mediatica.

Il ruolo di Guillermo Mariotto

Guillermo Mariotto, altro volto storico dell'intrattenimento italiano, ha espresso il proprio malcontento attraverso metafore gastronomiche, lamentando una "puzza" nell'aria durante le registrazioni. Il suo disappunto era diretto verso Barbara D'Urso, collega di giuria, che è stata descritta come una persona che "bersaglia" con nuvole di profumo. D'Urso, offesa da queste dichiarazioni e da questa percezione di distacco, ha minacciato di lasciare il programma prima della conclusione del cenone televisivo, aggiungendo un altro tassello di incertezza al cast previsto per le feste.

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Il declino del varietà italiano

Fiorello, presentatore siciliano e figura centrale del panorama televisivo, ha utilizzato questa atmosfera tesa per denunciare il declino del varietà italiano. Inizialmente fatto da sorrisi e leggerezza, il genere sembra oggi ridotto a "graffi e musoni", secondo le parole del conduttore. Quando Milly Carlucci ha tentato di riappacificare gli animi definendo il gruppo una "grande famiglia", Fiorello ha risposto con ironia amara, definendola invece "la famiglia Addams", evidenziando le dinamiche malsane e conflittuali che caratterizzano attualmente la produzione.

Reazioni e prossimi sviluppi

A fronte di questi continui litigi, Antonella Clerici, percepita come la sorella maggiore per indole e presenza, ha reagito con frustrazione battendo i pugni sul tavolo. Anche se non ha fatto nomi espliciti, l'ambiente circostante era certo che il suo disagio fosse diretto verso le altre figure in conflitto. L'azienda, in un silenzio eloquente fatto di delusione e stanchezza, augura che arrivi presto il giorno di Santo Stefano, simboleggiando un desiderio di distacco e fine delle ostilità. La pagina di lettere di Internazionale invita i lettori a condividere le proprie opinioni su questa analisi delle dinamiche interne, evidenziando l'attenzione del pubblico su questi scontri interni.