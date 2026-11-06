Crisi Repubblicana: Vance, Rubio e Hegseth tra dimissioni e impeachment

Dopo le midterm, J.D. Vance, Marco Rubio e Pete Hegseth affrontano la pressione del Partito Repubblicano. Analisi delle strategie per salvare la carriera politica tra accuse e silenzi.

La leadership repubblicana americana attraversa una fase di profonda instabilità a seguito della sconfitta alle elezioni di medio termine. Nella gerarchia del Partito Repubblicano, tre figure chiave stanno cercando di navigare le acque turbolente post-elettorali: il vicepresidente J.D. Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario alla Guerra Pete Hegseth. Ognuno di loro affronta minacce diverse, dalle dimissioni alle accuse di impeachment, mentre il Partito Repubblicano cerca di ridefinire la propria identità dopo la débâcle elettorale.

Vance e Rubio tra pressione e silenzio strategico

Il vicepresidente J.D. Vance, un tempo considerato il successore naturale alla guida del Partito Repubblicano, si trova ora in una posizione estremamente delicata. La sua vicinanza con Donald Trump lo ha segnato negativamente, rendendolo inadeguato agli occhi di molti per guidare il partito verso una fase post-Trump. All'interno del GOP, il sostegno verso Vance si sta erodendo rapidamente, con molti membri che lo ritengono incapace di gestire la transizione verso una nuova destra, un concetto che la maggior parte non riesce ancora a definire chiaramente.

Also read Il partito scarica Hegseth, Rubio guarda al 2028 e pensa all'addio

Da parte sua, Marco Rubio adotta una strategia di attesa e discrezione. Il Segretario di Stato ha scelto di rimanere in secondo piano, sperando che le tensioni si diradino e che Vance possa eliminarsi da solo dalla corsa per la nomination. In un'intervista alla NBC, Rubio ha smentito fermamente le indiscrezioni dell'Independent, che lo davano pronto a lasciare il Dipartimento di Stato per distanziarsi dalla guerra in Iran, evento indicato come la principale causa della sconfitta repubblicana. Rubio ha definito queste voci una bufala, assicurando che il suo obiettivo è restare a lungo termine.

Il Segretario di Stato ha ribadito anche al New York Times che lavorare per il presidente Trump fino alla fine del suo mandato è sempre stato il suo piano. Ha esplicitamente dichiarato di non voler più parlare delle elezioni del 2028, preferendo concentrarsi sulla sua attuale posizione istituzionale. Nonostante Bloomberg avesse riportato che Rubio avesse preso in considerazione la possibilità di lasciare l'incarico, discutendone con alcuni funzionari della Casa Bianca, questi ultimi lo hanno esortato a rimanere. Una mossa considerata sensata, dato l'impatto destabilizzante che la sua partenza avrebbe avuto sulla diplomazia americana.

Advertisement

Hegseth in trincea di fronte alle accuse di impeachment

Se la situazione è critica per i due senior, Pete Hegseth, il Segretario alla Guerra, si trova nella posizione più compromessa. Costretto a difendere le proprie azioni, Hegseth affronta richieste dirette di dimissioni e minacce di impeachment mossegli dallo stesso Partito Repubblicano. In un video registrato di fronte al rinominato Dipartimento della Guerra, il segretario ha risposto all'ultimatum dei membri del suo partito, affermando che le politiche di distruzione personale non hanno funzionato con il presidente Trump e non funzioneranno con lui.

L'ultimatum proviene anche dal deputato uscente del Kentucky Thomas Massie, che ha presentato otto articoli di impeachment prima di lasciare Washington. Hegseth ha difeso il suo ruolo, definendo coraggioso e storico lo sforzo dell'attacco all'Iran. Ha rivendicato che continueranno il duro lavoro affinché, sotto la leadership di Donald Trump, Teheran non possa mai acquisire armi atomiche. Questa posizione dura lo espone alle critiche più acute, sia all'interno che all'esterno del partito.

Impatto politico e prossime mosse istituzionali

Intanto, J.D. Vance cerca di puntare con decisione sull'agenda dichiarata di Trump, nota come America First. Il giorno dopo le elezioni, Vance ha pubblicato un lungo post su X attribuendo la sconfitta alla guerra in Iran, ma ha mostrato deferenza verso il comandante in capo che ha deciso di scatenarla. Ha dichiarato che il presidente stesso ha riconosciuto che la guerra è stata la causa della perdita alle urne, evitando di elaborare ulteriormente il concetto e condividendo invece foto che lo ritraggono al lavoro.

Hegseth ha anche chiesto al Congresso uscente di approvare la legge di spesa speciale da 350 miliardi di dollari per la Difesa, indipendentemente dall'opinione pubblica sulla guerra. Tuttavia, questa speranza appare difficile da realizzare, dato che Hegseth è la figura più esposta alle critiche interne ed esterne al Partito Repubblicano. Mentre Rubio gioca la carta della calma e della responsabilità istituzionale, e Vance cerca di mantenere la fedeltà all'ex presidente, Hegseth rimane isolato in una posizione difensiva. La sopravvivenza politica di questi tre attori determinerà in parte la futura direzione del GOP e la capacità del partito di recuperare credibilità.