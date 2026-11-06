Crisi umanitaria a Taiz: Madri e bambini isolati dalla guerra

La città di Taiz, in Yemen, è sotto assedio dal 3 ottobre 2026. 150.000 sfollati soffrono il freddo e la fame mentre gli aiuti umanitari non riescono ad entrare a causa degli scontri.

La città di Taiz, nel sud-ovest dello Yemen, è diventata il rifugio forzato per circa 150.000 persone sfollate a causa dell'ultima ondata di violenze. La popolazione ha raggiunto questa cifra vertiginosa, rappresentando esattamente la metà delle 300.000 persone costrette a lasciare le loro case in tutto il Paese, come confermato dai dati delle Nazioni Unite. L'isolamento della zona è totale dal 3 ottobre 2026, data in cui gli scontri si sono intensificati fino a bloccare ogni via di fuga o approvvigionamento.

Assedio e blocco degli aiuti umanitari

Il blocco di Taiz è il risultato diretto di un'escalation militare tra il governo yemenita, sostenuto dall'Arabia Saudita, e gli Houthi, schierati con l'Iran. Questa僵局 ha creato una situazione critica in cui gli aiuti umanitari non possono entrare nella città e i civili non possono lasciare la zona. La mancanza di rifornimenti ha trasformato la sopravvivenza quotidiana in una lotta disperata per migliaia di famiglie che non hanno alternative.

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La situazione si è aggravata drasticamente nelle ultime settimane, costringendo le famiglie più vulnerabili ad adattarsi a condizioni di vita inumane. Le infrastrutture civili sono state danneggiate o distrutte, lasciando i rifugiati in edifici semi-crollati esposti alle intemperie. La capacità della comunità internazionale di intervenire è attualmente bloccata dalla impossibilità fisica di accedere alla popolazione bisognosa.

La disperazione delle madri sole e dei bambini

Fatima Abdullah Qassem, madre di otto figli e separata dal marito, racconta una storia emblematica di questa crisi. La sua famiglia è fuggita a piedi nel cuore della notte dal villaggio di al-Sayahi, situato nella zona di al-Dhabab a ovest di Taiz, quando i combattimenti hanno raggiunto la loro località. Prima di trovare riparo, hanno passato due giorni a dormire per strada a causa della sporcizia estrema dell'edificio in cui vivono ora.

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Qassem descrive la loro attuale abitazione come uno spazio aperto e precario, protetto solo da teloni montati improvvisamente. L'esposizione al freddo è costante e letale, dato che non possiedono coperte o risorse termiche. "Freddo gelido" definisce la realtà che affrontano ogni notte, mentre vive ancora il trauma della perdita di un figlio nel 2017, ucciso dall'esplosione di una mina terrestre. Questa esperienza precedente non l'ha preparata all'attuale emergenza, ma la rende consapevole della precarietà della vita.

Strategie di sopravvivenza ed economia di mercato

Intizar Ahmed Saeed, vedova e madre di sette figli, rappresenta un'altra faccia di questa emergenza. In passato, lei e Qassem vendevano verdura per guadagnarsi da vivere. Oggi, la guerra ha distrutto anche le opportunità economiche informali, costringendole a raccogliere e vendere bottiglie di plastica per nutrire i bambini. Questo lavoro estenuante è l'unica fonte di reddito disponibile in una città senza lavoro formale.

Il reddito generato da questa attività è insignificante rispetto ai bisogni familiari. Saeed guadagna 1.500 rial, equivalenti a soli 0,96 dollari, una cifra che non basta nemmeno per gli alimenti base. La disoccupazione è generalizzata; suo figlio quindicenne, l'unico uomo adulto in casa, non riesce a trovare alcuna occupazione. La mancanza di risorse le costringe a mendicare patate, pomodori e peperoni per integrare la dieta dei figli, tutti rinchiusi in casa per paura di uscire.

Impatto a lungo termine e prossimi passi

La crisi a Taiz non è solo un'emergenza immediata, ma una minaccia strutturale alla stabilità della regione. L'isolamento prolungato dal 3 ottobre 2026 sta erodendo le basi sociali e sanitarie della popolazione civile. Senza un intervento che riapra i corridoi umanitari, il tasso di malnutrizione e le malattie legate al freddo aumenteranno drasticamente nelle settimane a seguire.

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Le autorità internazionali devono affrontare la difficoltà logistica di entrare in una zona di guerra attiva. La separazione tra le fazioni in conflitto, sostenute da potenze regionali opposte, rende complesso qualsiasi tentativo di mediazione. La sopravvivenza di madri come Qassem e Saeed dipende dalla volontà politica di permettere il passaggio degli aiuti, una condizione che al momento non è ancora stata soddisfatta.