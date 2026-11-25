La destra nomina d'imperio la commissione Rai per garantire par condicio. Le opposizioni boicottano e il centrodestra cerca l'adesione di Azione e Matteo Richetti.

La crisi istituzionale attorno alla Commissione di Vigilanza sulla Rai ha raggiunto un punto di non ritorno con l'imminente nomina d'ufficio dei nuovi membri da parte dei presidenti del Senato, Ignazio La Russa, e della Camera, Lorenzo Fontana. Questa mossa mira a sbloccare l'organo di controllo dopo le dimissioni di massa operate a luglio dai parlamentari delle opposizioni in segno di protesta contro la paralisi del sistema di supervisione televisiva.

Strategia Presidenziale e Boicottaggio Democratico

Stefano Graziano, guida dei parlamentari del Partito Democratico sul fronte della televisione pubblica, ha definito il comportamento dell'esecutivo come un vero e proprio sequestro politico durato quattro anni. Egli ha dichiarato che il suo gruppo si dimetterà nuovamente in massa non appena verranno imposti i nuovi membri, definendo l'atto una manifestazione di prevaricazione priva di effetti reali sul funzionamento del controllo.

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I due presidenti parlamentari intendono porre fine all'emergenza normativa sfruttando i poteri previsti in assenza di accordi tra le parti. L'obiettivo dichiarato è garantire che la Commissione rientri operativamente prima delle prossime elezioni politiche, evitando una macchia storica come quella verificatasi nel passato senza un organismo di vigilanza insediato.

La Scommessa su Azione e il Rifiuto di Richetti

Al centro della manovra governativa vi è la speranza di convogliare l'adesione del partito centrista Azione, guidato da Carlo Calenda, che intende presentarsi alle urne al di fuori delle due grandi coalizioni tradizionali. La Premier Giorgia Meloni, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana offrono il ruolo di presidente della Commissione a Matteo Richetti, capogruppo di Azione in parlamento.

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Tuttavia, Matteo Richetti ha respinto con fermezza le avances della maggioranza di centrodestra, dichiarando che il suo partito non parteciperà all'organismo di controllo se sostenuto dai soli voti governativi. Richetti ha sottolineato l'assurdità di affidare la presidenza a chi dovrebbe vigilare sui poteri della destra, evitando di fare la parte del garante compromesso.

Origine Storica della Paralisi e Disastri Operativi

Le radici della crisi affondano nel settembre del 2024, quando il centrodestra ha tentato di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione della Rai con Gianpaolo Rossi, espressione di Fratelli d'Italia, come amministratore delegato e la forzista Simona Agnes come presidente. L'accordo ha subito un stop netto a causa dell'assenza dei due terzi dei voti necessari alla Vigilanza per la scelta di una figura di garanzia.

La mancata approvazione ha portato alla designazione di Antonio Marano, esponente della Lega, nel ruolo presidenziale, generando un conflitto interno con Rossi. La situazione si è ulteriormente deteriorata con la diserzione delle riunioni da parte dei consiglieri di Forza Italia in ritorsione, bloccando il numero legale sia dell'ufficio di presidenza sia nelle sedute plenarie.

Conseguenze Immediate e Responsabilità Condivise

La paralisi operativa ha già causato il fallimento di tredici sedute convocate nell'ottobre dell'anno precedente, privando l'organismo della capacità di convocare il Consiglio di Amministrazione, l'Azienda o i direttori delle testate giornalistiche. Matteo Renzi e Maria Elena Boschi condividono la critica al boicottaggio, ma rifiutano di rompere il fronte con il Pd per non schierarsi con l'arcinemico Calenda.

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La narrazione mediatica del centrodestra assegna l'intera colpa del blocco alle opposizioni, ignorando le responsabilità dirette della maggioranza nel fallimento delle nomine. Il paradosso evidenzia come la mancanza di un controllo attivo permetta al governo di gestire la televisione pubblica senza vincoli, compromettendo la definizione dei regolamenti essenziali per la par condicio elettorale.