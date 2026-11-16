Cristian Chivu Panchina d'Oro 2025-26 Trionfo Inter Double

Cristian Chivu conquista la Panchina d'Oro 2025-26 votato dai colleghi allenatori. L'Inter di Chivu vince Scudetto e Coppa Italia, consolidando il dominio di Chivu sul calcio italiano.

Cristian Chivu ha segnato un nuovo capitolo nella storia dell' Inter Milano e del calcio italiano conquistando la Panchina d'Oro per la stagione 2025-26. Il tecnico rumeno, nato nel 1980, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento da parte dei suoi colleghi allenatori del calcio professionistico maschile e femminile durante una cerimonia tenutasi a Firenze. Questa vittoria premia non solo la sua abilità tattica ma anche la storica capacità di guidare l' Inter al双冠, ottenendo sia lo Scudetto che la Coppa Italia nella sua prima annata sulla panchina nerazzurra.

Dettagli Tecnici e Votazione Collegiale

La 35esima edizione del premio Panchina d'Oro è stata assegnata attraverso un voto segreto e rigoroso condotto tra tutti gli allenatori delle Serie A, B e C maschili, delle Serie A e B femminili, nonché dei tecnici della Serie A di calcio a cinque. Cristian Chivu si è imposto con un consenso schiacciante, raccogliendo 16 voti su un totale di 43 candidati disponibili. Questa vittoria netta ha evidenziato il rispetto unanime del mondo tecnico verso la sua gestione della squadra interista.

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Al secondo posto della classifica finale si è classificato Cesc Fabregas, tecnico del Como, che ha ottenuto 12 voti, dimostrando un'ottima stagione con la sua squadra. Il terzo gradino del podio è stato occupato da Gian Piero Gasperini, nuovo allenatore della Roma, con 9 voti. La distribuzione dei voti ha messo in luce come Chivu abbia ottenuto un distacco significativo rispetto agli altri tecnici, confermando la superiorità dei risultati ottenuti dalla sua squadra rispetto agli altri campionati.

Storia, Tattica e Record Storici

Il riconoscimento attribuito a Chivu sottolinea il suo contributo specifico nel plasmare l'identità tattica della squadra attraverso il modulo 3-5-2. Questa scelta strategica ha permesso all'Inter di vincere il 21esimo Scudetto della sua storia e la Coppa Italia, consolidando un dominio che ha reso Chivu il primo tecnico nell'era moderna a trionfare nel campionato italiano sia come calciatore che come allenatore della stessa società. Un traguardo che unisce la sua precedente carriera di giocatore alla sua attuale missione tecnica.

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La cerimonia di premiazione si è svolta presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, sede storica della formazione calcistica italiana, a Firenze. Durante l'evento, la consegna della statuetta è avvenuta sotto gli occhi delle massime autorità del calcio italiano. Chivu ha ricevuto il premio direttamente dalle mani del Commissario della FIGC Giovanni Malagò e del Presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli, in un gesto che ha sottolineato l'importanza istituzionale del riconoscimento.

Reazioni e Posizioni dei Protagonisti

Subito dopo aver ricevuto il trofeo, Cristian Chivu ha rilasciato dichiarazioni ufficiali esprimendo la sua gratitudine per il traguardo raggiunto. Ha definito speciale ricevere un premio assegnato dai suoi pari, sottolineando l'importanza del rispetto reciproco nel mondo dell'allenamento. Il tecnico ha ringraziato esplicitamente l'Inter, il suo staff tecnico e i giocatori, riconoscendo il lavoro di squadra dietro il risultato. Ha inoltre dedicato un pensiero alla sua famiglia, citandola come punto di riferimento stabile durante le vittorie e le sconfitte.

Il contesto in cui Chivu ha assunto la guida dell'Inter è stato oggetto di dibattito pubblico prima ancora dell'inizio della stagione. Fabio Caressa, noto opinionista sportivo, ha espresso la sua opinione sul fatto che l'Italia sia un Paese di vecchi, sottolineando l'importanza della gavetta. Caressa ha affermato che, sebbene l'esperienza sia fondamentale, ai giovani allenatori va data la possibilità di farla, aprendo di fatto la strada a figure come Chivu, che ha raccolto l'eredità di Simone Inzaghi.

Impatto sul Mercato e Prossimi Step

La vittoria della Panchina d'Oro rafforza ulteriormente la posizione di Chivu come una delle figure chiave del calcio italiano contemporaneo. I risultati ottenuti con l'Inter, inclusi i titoli nazionali, fungono da testimonianza tangibile della sua efficacia tattica e manageriale. Questo riconoscimento potrebbe influenzare le percezioni del mercato delle panchine per la prossima stagione, consolidando il suo status tra i tecnici più richiesti e rispettati.

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Parallelamente alla categoria maschile, la Panchina d'Oro dedicata alla Serie B è stata assegnata a Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone. Alvini ha raccolto 26 voti su un totale di 43 preferenze pervenute, dimostrando una netta superiorità nella serie cadetta. La distinzione di questa categoria separata evidenzia l'importanza data anche alla formazione tecnica al di fuori della massima serie, premiando il lavoro svolto nelle serie inferiori con lo stesso rigore e serietà delle votazioni della Serie A.