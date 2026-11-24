Cristian Cocco, ex inviato di Striscia la Notizia, critica aspramente i colleghi Jimmy Ghione, Vittorio Brumotti e Moreno Morello in una recente intervista.

Cristian Cocco, storico inviato del programma satirico Striscia la Notizia, ha scelto di spezzare gli indugi con i suoi ex colleghi, sfiorando un terreno che per anni è rimasto intatto. Nel corso di un'intervista concessa al settimanale Nuovo Tv, il conduttore ha trasformato le mura dello studio in un'aula di tribunale in miniatura, indirizzando critiche dirette e senza filtri verso figure come Jimmy Ghione, Vittorio Brumotti e Moreno Morello. La dichiarazione non è stata un semplice commento, ma un attacco frontale che rompe il codice non scritto del gruppo, mettendo in discussione le amicizie e le professionalità dei suoi ex colleghi.

Le Critiche a Jimmy Ghione e Antonio Casanova

La prima vittima delle critiche di Cocco è Jimmy Ghione, con il quale ha condiviso anni di telecamere e battute. Cocco non usa mezze misure, affermando chiaramente che il nome "Jimmy Ghione" rima inevitabilmente con "delusione". Questa dichiarazione pungente si inserisce in un contesto di tensione personale, dove Cocco ricorda come l'ex inviato abbia mantenuto un comportamento distaccato durante i momenti più difficili. Cocco evidenzia una presunta ipocrisia di fondo, sottolineando come l'amicizia apparente non sia stata ricambiata quando era realmente necessaria.

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Un altro bersaglio è Antonio Casanova, il cui ingresso nel Grande Fratello Vip ha scandalizzato Cocco. Il conduttore definisce questo cambiamento di rotta come inaspettato, dato il dichiarato disprezzo di Casanova per i reality show. La critica si spinge fino ad accostare la recitazione di Casanova a quella di Alex Belli, sostenendo che i due gareggiassero a chi fosse capace di recitare meglio. Per Cocco, questa performance teatrale rappresenta la "magia più riuscita" di Casanova, ma allo stesso tempo un tradimento della loro precedente intesa.

Brumotti Egocentrico e Morello Attore

Vittorio Brumotti, noto per il suo stile brillante e la sua presenza televisiva, è stato etichettato da Cocco come un "egocentrico". La critica non si ferma all'aspetto superficiale, ma tocca il cuore della relazione lavorativa e personale. Cocco accusa Brumotti di essere concentrato esclusivamente sul proprio ego, disposto a calpestare chiunque per fare carriera. L'ex inviato sostiene che Brumotti sia stato il primo a saltare su un'altra barca quando la situazione nel programma era diventata critica, tradendo la fiducia di chi lo aveva lanciato.

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Anche Moreno Morello non sfugge al giudizio severo. Cocco lo definisce semplicemente un "attore", implicando una mancanza di autenticità nel suo personaggio pubblico. Secondo quanto dichiarato, Morello ha abbandonato Cocco quando questi ha affrontato il periodo più buio della sua vita, dopo essere stato denunciato per estorsione. Cocco ricorda che, nonostante le accuse poi cadute, Morello non si è fatto sentire, sparendo nel nulla. Questo silenzio è stato interpretato come la dimostrazione di un'amicizia di facciata, valida solo in tempo di prosperità.

Il Rapporto con Antonio Ricci e la Rottura Definitiva

Nonostante l'ondata di critiche verso i colleghi, Cristian Cocco riserva un messaggio di gratitudine per Antonio Ricci, il creatore del programma. Cocco ammette di essere grato per sempre a Ricci per averlo inserito in quel contesto televisivo unico. Tuttavia, la riconoscenza non cancella le divergenze attuali. Cocco spiega di aver rimboccato le maniche immediatamente dopo la chiusura del programma, dimostrando la sua resilienza. La sua posizione è chiara: anche nelle grandi famiglie, come quella di Striscia la Notizia, si può essere in disaccordo senza che ciò significhi volere male agli altri.

Cocco anticipa le reazioni dei lettori e dei telespettatori, sapendo che queste dichiarazioni potrebbero essere lette come un tentativo di liberarsi di "sassolini dalle scarpe". Con un sorriso amaro, risponde che se volesse fare un lavoro di questo tipo, aprirebbe una cava. Questa metafora sottolinea la natura massiccia e inevitabile delle sue confessioni, che non sono volute per ferire, ma per chiarire una posizione personale ormai definita. La rottura con il gruppo storico rappresenta un capitolo chiuso, ma le parole di Cocco lasciano il segno nella memoria della storia televisiva italiana, dimostrando come i legami costruiti davanti alle telecamere possano essere fragilemente temporanei.