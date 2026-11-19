Il regista rumeno Cristian Mungiu conquista la Palma d'oro a Cannes 2026 con un film intenso che esplora il clash tra progressisti e conservatori in Scandinavia.

Il regista rumeno Cristian Mungiu ha trionfato alla cerimonia di chiusura del Festival di Cannes 2026, ricevendo la prestigiosa Palma d'oro per il suo ultimo lungometraggio. Il film pone una domanda centrale e inquietante: in un paese, o in un continente, possono realmente coesistere persone dai valori profondamente contrastanti? L'opera affronta lo scontro tra una frangia progressista che cerca di liberarsi dalla tradizione e un fronte conservatore che si difende con tenacia.

La trama: la famiglia Gheorghiu in Scandinavia

Tutto comincia con l'arrivo in Scandinavia dalla Romania della famiglia Gheorghiu. Il nucleo è composto da Mihai Stan, ingegnere informatico romeno, sua moglie Lisbet Reinsve, infermiera norvegese, e i loro cinque figli, di cui uno ancora in fasce. Questa famiglia evangelica, estremamente pia, sembra adattarsi bene al nuovo ambiente nordico finché non scoppia la crisi. Nella scuola frequentata dai ragazzi più grandi, alcune segnalazioni fanno scattare l'intervento immediato dei servizi sociali.

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I bambini vengono portati via ai genitori in attesa dei procedimenti civili e penali che si avviano più o meno automaticamente. La storia si concentra su tre livelli sovrapposti che Mungiu gestisce con maestria. Il primo livello riguarda l'interno della famiglia, dove non mancano apparenti contraddizioni. Il secondo livello mostra l'aspro scontro di valori tra la famiglia e le istituzioni, due ambienti che sembrano fare a gara di intransigenza.

Uno scontro di civiltà senza facili risposte

Il regista romeno, che si è ispirato ad alcuni casi di cronaca reali, rifugge facili risposte. Preferisce usare gli strumenti del cinema per condividere le sue preoccupazioni e coinvolgere empaticamente lo spettatore nella riflessione. Mungiu, sempre attento all'umanità dei personaggi, non giudica ma mostra le ferite di un sistema che si scontra con la fede e la tradizione. La narrazione non offre vie d'uscita comode, costringendo il pubblico a confrontarsi con la complessità morale della situazione.

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L'ultima componente narrativa è il fragile legame di solidarietà tra i Gheorghiu e i loro vicini di casa. Questo filo conduttore infonde un po' di speranza al film, creando un contrasto con la durezza delle procedure burocratiche e giudiziarie. La pellicola dimostra come le istituzioni e le famiglie possano trovarsi in rotta di collisione irreversibile quando i parametri etici non coincidono.

Un capolavoro complesso e impegnativo

Questo lavoro rappresenta un film difficile, svincolato dalle convenzioni commerciali in termini di struttura o genere, ed è impossibile da riassumere in poche righe. È la tenera storia di un uomo che lotta per mantenere intatta la sua unità familiare contro un macchinario statale. È anche un omaggio chiassoso a una comunità rurale, una rappresentazione dell'industria dell'apicoltura e un dramma di vendetta in nuce.

Il film si concentra sempre prima di tutto sulle persone, raccontando una realtà depressa in cui si può scegliere se predare gli altri o cercare di aiutarsi a vicenda. L'affetto che permea la pellicola non viene mai sminuito dalla romanticizzazione. Si tratta di un film folle, nel senso migliore del termine, che sfida lo spettatore a mantenere l'attenzione su temi sociali scottanti.

Contesto cinematografico e altre opere in concorso

Il successo di Mungiu si inserisce in un contesto di grandi opere che hanno caratterizzato la rassegna. Per quanto riguarda il ritorno sullo schermo di Matthew McConaughey dopo anni di assenza, la sua presenza può essere indicativa della strada che l'attore intende seguire da qui in avanti, offrendo un segnale entusiasmante. La sua interpretazione si distingue per la capacità di ancorare narrazioni complesse a un'umanità visibile.

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Altre produzioni hanno offerto visioni diverse, come un melodramma massimalista popolato da clan in guerra, elefanti volanti corazzati e ibridi tra uomini e uccelli. Questo fantasy un po' discontinuo si è rivelato incredibilmente divertente. La protagonista Kapoor interpreta un principe virtuoso finito in esilio, ma destinato a un futuro da eroe. Il film acquista slancio ogni volta che entriamo nel regno del dispotico Ravana, interpretato da Yash, considerato eccellente nella sua dualità.

Si poteva aspettare un'incursione in qualche spazio inesplorato per tutte le pellicole in concorso. Non è così per tutti: poco dopo l'inizio di alcune storie, ci ritroviamo pari pari nella storia che il Fantasma del Natale passato racconta da 180 anni. Stiamo parlando di una rielaborazione che adotta uno stile da horror britannico anni settanta. In questo frangente, Depp risulta un po' ingombrante fisicamente, ma il film, nel complesso, si può guardare. Il trionfo di Cristian Mungiu rimane comunque l'evento centrale di questa edizione, confermando il suo status di maestro del cinema contemporaneo che sa interrogare la società senza mai semplificare la realtà.