Cristiana Dell'Anna: Recitare è sempre stata la mia passione, ma non mi è mai interessato diventare famosa

Cristiana Dell'Anna, interprete di Patrizia nella serie Gomorra e di Caterina Chinnici nel film tv su Michele Soavi, si è recata al Riviera International Film Festival per parlare della sua carriera e delle sue scelte creative. Ha dichiarato che recitare è sempre stata la sua passione, ma non si è mai interessata a diventare famosa per questo. Ha inserito nel suo contratto il divieto di recitare scene di nudo e di sesso, perché vuole essere considerata per l'interpretazione che fa, non per il suo corpo. Ha anche parlato della rappresentazione delle donne nel cinema italiano e delle dinamiche che si muovono dietro alla criminalità organizzata. Inoltre, ha annunciato di essere al lavoro su una sceneggiatura per un biopic su Gigi D'Alessio.

Cristiana Dell'Anna, interprete di Patrizia nella serie Gomorra e di Caterina Chinnici nel film tv su Michele Soavi , si è recata al Riviera International Film Festival per parlare della sua carriera e delle sue scelte creative.

L'attrice ha dichiarato che recitare è sempre stata la sua passione, ma non si è mai interessata a diventare famosa per questo. Ha inserito nel suo contratto il divieto di recitare scene di nudo e di sesso, perché vuole essere considerata per l'interpretazione che fa, non per il suo corpo. Ha anche parlato della rappresentazione delle donne nel cinema italiano e delle dinamiche che si muovono dietro alla criminalità organizzata.

Inoltre, ha annunciato di essere al lavoro su una sceneggiatura per un biopic su Gigi D'Alessio





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