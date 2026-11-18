Cristiano Godano presenta "Un filo d'erba nel muro" e annuncia che a gennaio i Marlene Kuntz decideranno se incidere un nuovo disco. Le dichiarazioni del cantante.

Cristiano Godano riflette sulla condizione umana contemporanea e sulle sfide che il mondo attraversa, inserendo nel nuovo disco dei Marlene Kuntz, intitolato "Un filo d'erba nel muro", le sue preoccupazioni per il futuro. L'artista, che compirà sessant'anni il 21 novembre, non vuole arrendersi di fronte alle difficoltà e alla paura del domani. La pubblicazione dell'album, prodotto da Rob Ellis, segna un momento cruciale nella carriera del frontman, che osserva la società con uno sguardo lucido e severo, rifiutando ogni forma di rassegnazione. Godano guarda avanti, sia nella musica che nella vita personale, mantenendo un atteggiamento di resistenza attiva contro le crisi che caratterizzano il nostro tempo.

Resistenza creativa e rifiuto della dittatura algoritmica

La produzione di "Un filo d'erba nel muro" rappresenta per Godano un ritorno alla creazione musicale autentica, lontana dalle logiche commerciali imposte dalla tecnologia moderna. Il cantante spiega che i Marlene Kuntz appartengono a una generazione diversa, che mira a realizzare belle canzoni pensate per il piacere dell'ascoltatore e non per seguire le dinamiche dei algoritmi digitali. Questa scelta artistica è nata dal desiderio di evadere e di raccontarsi, esplorando temi universali come l'amore, la bellezza, il sesso e l'animo umano. Per Godano, il processo creativo è una forma di fuga esistenziale necessaria, un momento in cui la bolla personale protegge dalla realtà esterna, anche se alcune brutture del mondo non sono riuscite a non entrare nelle nuove tracce.

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Confronto con la consapevolezza ambientale e sociale

Godano esprime una profonda inquietudine riguardo al riscaldamento climatico e all'intelligenza artificiale, considerati due forze che hanno probabilmente già superato il punto di non ritorno. L'artista teme conclusioni funeste per il futuro dell'umanità, specialmente se la popolazione rimane distratta da narrazioni negazioniste invece di protestare per salvare la propria esistenza. Sottolinea come tutti siamo "ingabbiati" da questa consapevolezza, ma la differenza risiede nel fatto che lui è estremamente infastidito dalla situazione e desidera uscirne. Questa cupa consapevolezza rende difficile definirsi felici, ma emerge comunque la voglia di andare avanti, trovando conforto nella lucidità della comprensione della realtà che ci circonda.

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Nuovo album, collaborazioni e decisioni sui Marlene Kuntz

La realizzazione del nuovo disco ha visto Godano collaborare con Rob Ellis, un rapporto che ha spinto il cantante fuori dalla sua zona di comfort verso una dimensione nuova e appagante. Ellis si è occupato della produzione, affidandosi al suo gusto estetico e curando i cori che hanno commosso l'artista. Oltre all'album, un punto cruciale riguarda il futuro musicale del gruppo: a gennaio, Godano e il batterista Riccardo Tesio chiariranno se produrre un nuovo disco o inventare nuove modalità per continuare a suonare. Questa decisione rappresenta un bivio importante per la band, che sta valutando come evolvere la propria presenza nel panorama musicale attuale senza perdere la propria identità.

Prospettive future e attenzione alle nuove generazioni

Godano mostra anche una visione distinta rispetto alle percezioni comuni sulle giovani generazioni, difendendole dall'accusa di essere senza valori o distruttive. Secondo il cantante, molti ragazzi stanno ribellandosi e cercando di salvare la propria vita in un mondo che sta finendo, meritando rispetto invece di condanna. Sebbene non sia sicuro di partecipare a certi eventi o contesti artistici che non considera il suo ambiente, resta comunque disponibile a nuove esperienze. La sua posizione è quella di chi, pur consapevole dei problemi enormi che affrontiamo, non smette di sperare in una evoluzione positiva e in una resistenza costante contro le ingiustizie e le crisi globali che minacciano il futuro.