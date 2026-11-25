Cristiano Malgioglio parla di Onur, del rifiuto al matrimonio per paura dell'eredità e delle critiche a Stefano De Martino per Eurovision. Scopri le sue rivelazioni.

Cristiano Malgioglio rivela le sue posizioni su amore e carriera, spiegando il rifiuto del matrimonio con Onur per timori legati all'eredità e criticando Stefano De Martino per la selezione Eurovision.

La scelta di non sposare Onur

Cristiano Malgioglio ha dichiarato di non voler sposare il suo compagno turco, Onur, poiché teme che il partner possa interessarsi solo alla sua eredità. Il cantautore ha espresso scetticismo sull'unione, preferendo mantenere la relazione attuale senza vincoli legali o abitudinari.

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Relazioni a distanza e solitudine creativa

Cristiano Malgioglio vive una storia d'amore a distanza con Onur, definendola stabile e adatta al suo carattere indipendente. Il musicista preferisce non avere partner in casa per preservare la propria routine e il sonno, anche se prevede visite festive per passare il Natale insieme.

Rifiuto al matrimonio per timori legati all'eredità

La motivazione principale per cui Cristiano Malgioglio ha scartato l'idea del matrimonio risiede nel timore che Onur possa essere interessato alla sua eredità. Il cantante ha ammesso una curiosità genuina sull'esperienza, ma ha optato per non procedere per evitare potenziali conflitti futuri.

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Rifugi sentimentali e omaggi a sua madre

Quando cerca conforto, Cristiano Malgioglio indossa la vestaglia e le scarpe di sua madre, conservando l'odore di gelsomino. Ha persino considerato di tingere i capelli per omaggiarla, ma ha obbedito al divieto paterno di farlo per non perdere il suo saluto spirituale.

Il legame con Patty Pravo e la musica

Cristiano Malgioglio ha collaborato con Patty Pravo, affermando che la scrittura dei testi rappresenta la sua passione maggiore. Il musicista lamenta la mancanza di grandi artisti con cui lavorare, poiché molti dei suoi storici interlocutori si sono ritirati o non sono più attivi.

Critiche a Stefano De Martino su Eurovision

Cristiano Malgioglio critica aspramente Stefano De Martino per la gestione della selezione italiana per Eurovision. Il cantautore sostiene che chi vince il Festival di Sanremo dovrebbe rappresentare l'Italia, allineandosi alle pratiche europee e preservando il senso del percorso competitivo.