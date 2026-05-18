Cristiano Malgioglio vs. Alfa: l’incontro di due generazioni di artisti al Salone del libro di Torino

Un'alcolica di risate e di contrasti durante l'ultimo Salone del libro di Torino tra il musicista Cristiano Malgioglio e il rapper Alfa. La commistione di due generazioni, uno stile refinato e l'altro più pop, che si confrontano per plasmare la propria sensibilità artistica.

L’incontro al Salone del libro di Torino che vede protagonisti il cantante Cristiano Malgioglio , l’attrice Luciana Littizzetto e il giovane rapper Alfa . I siparietti chiaramente sono subito tra i due istrioni.

Malgioglio si presenta vestito di scuro con gli immancabili occhiali neri e un cappello bianco. Prende subito il via uno scambio tra i due.

«Tu ieri sera eri ad», lei la guarda con stupore. «Scusami, ma sono rincoglionito», dichiara l’artista. «Più del solito», replica la comica. A quel punto prova a intervenire Alfa.

«Cristiano hai un gusto…». Non riesce a terminare la frase perché è un assist che Littizzetto coglie al volo chiosando: «Orrido». Malgioglio non si trattiene e aggiunge: «Ho un gusto coloratissimo». Secondo assist che lei non manca: «Ma se sei vestito tutto di nero.

E levati quel cappello che sembri una mondina. Tra l’altro hai la stessa pettinatura di Alfa». Sono passati solo cinque minuti e l’incontro ha già suscitato risate e applausi





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