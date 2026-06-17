Cristiano Ronaldo arriva al Mondiale 2026 con look total Gucci da 5.480 euro

Il campione portoghese ha scelto borsa e trolley firmati Gucci per il suo arrivo in Florida. Dettagli e costi dell'outfit da viaggio del fuoriclasse, tra brand, stile e lusso. La notizia evidenzia il suo status di icona globale e le cifre del suo patrimonio.

Cristiano Ronaldo sbarca da protagonista al Mondiale 2026 con un look total Gucci che ha subito fatto parlare di sé. L'attaccante portoghese, alla sua sesta partecipazione mondiale a 41 anni, è arrivato all'aeroporto di Palm Beach in Florida sfoggiando un outfit da viaggio di lusso.

Il suo equipaggiamento include una borsa da viaggio Gucci Mega Web Trademark in pelle nera di vitello con finiture lucide e logo argentato, parte della collezione Generation Gucci by Demna, e un trolley Gucci Porter Light in policarbonato nero con dettagli in tela GG. Completa il tutto un paio di occhiali da sole firmati Gucci, anch'essi in coordinato.

I prezzi di questi accessori sono in linea con il brand di lusso: sul sito ufficiale Gucci, la borsa Mega Web Trademark costa 3.500 euro, mentre il trolley Porter Light ha un prezzo di 1.980 euro. La spesa totale per i due principali articoli da viaggio raggiunge quindi 5.480 euro, senza considerare gli occhiali e altri eventuali dettagli.

Per un atleta con il patrimonio e i guadagni di Cristiano Ronaldo, una simile cifra rappresenta un investimento stilistico più che un lusso straordinario. Secondo Forbes, Ronaldo è stato per il quarto anno consecutivo lo sportivo più pagato al mondo, con guadagni stimati a 300 milioni di dollari nell'ultimo anno e un patrimonio di circa 1,2 miliardi di dollari.

La sua carriera ha superato i 2 miliardi di dollari di incassi complessivi, cifre che rendono questo set da viaggio un semplice dettaglio nel suo stile di vita. Il legame tra Ronaldo e la moda è profondo e noto: spesso indossa capi e accessori di grandi marchi, alternando eleganza classica a elementi vistosi. Gucci è uno dei brand preferiti e la sua immagine è sempre curata nei minimi particolari, trasformando ogni apparizione pubblica in un evento mediatico.

Anche in questa occasione, prima del debutto contro il Congo, ha voluto comunicare la sua centralità globale attraverso il look. L'arrivo al Mondiale 2026 potrebbe essere l'ultima grande manifestazione con la maglia del Portogallo, e Ronaldo punta a concludere la carriera con l'unico trofeo che ancora gli manca: la Coppa del Mondo. Il premio per la squadra vincitrice è di 50 milioni di dollari, ma per lui il valore di una vittoria sarebbe soprattutto simbolico.

Intanto, anche prima di scendere in campo, fa parlare con il suo stile: il completo nero Gucci, la valigia coordinata e gli occhiali scuri sono la conferma che Ronaldo è un marchio dentro il marchio, capace di generare attenzione anche semplicemente attraversando un aeroporto





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