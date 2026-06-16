Cristiano Ronaldo contro la Repubblica democratica del Congo: un testacoda economico prima che sportivo

La partita tra Cristiano Ronaldo e la Repubblica democratica del Congo sarà un testacoda economico prima che sportivo. La squadra congolese si trova ad affrontare un'epidemia di Ebola e non potrebbe nemmeno comprare un biglietto per la partita.

Il giocatore più pagato di tutti i tempi, Cristiano Ronaldo , si prepara a giocare contro la nazionale della Repubblica democratica del Congo, uno dei Paesi più poveri del mondo, qualificata ai Mondiali di calcio.

La partita si terrà a Houston, in Texas, e sarà il sesto Mondiale per Ronaldo. A 41 anni, è probabilmente l'ultima chance per la leggenda portoghese di vincere la Coppa del Mondo e di raggiungere il record di vittorie di Leo Messi. La Repubblica democratica del Congo, con un PIL pro capite di solo 1.100 dollari, è uno dei Paesi più poveri del mondo e non potrebbe nemmeno comprare un biglietto per la partita.

La partita sarà un testacoda economico prima che sportivo. Il Portogallo, allenato da Roberto Martinez, sogna di vincere i Mondiali e ha una rosa ricca di campioni, tra cui Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Rafa Leao. Ma l'occhio di tutti sarà su Cristiano Ronaldo, che guadagna circa 200 milioni di euro a stagione all'Al Nassr e ha una immagine di marca che lo rende un simbolo del calcio internazionale.

La Repubblica democratica del Congo, guidata dal francese Sebastien Desabre, ha una storia difficile di partecipazione ai Mondiali, con un unico precedente nel 1974, quando perse tutte le partite. La squadra è arrivata a Houston dopo 21 giorni di isolamento e ha giocato l'ultima amichevole contro il Cile a Orleans, in Francia. La partita sarà un ritorno sofferto per la squadra congolese, che si trova ad affrontare un'epidemia di Ebola che ha già fatto 130 morti accertati





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